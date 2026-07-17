Hatalmas mérföldkőhöz ért a Temu: új szintre emelte a hamisítványok elleni védelmet
A Temu az elmúlt egy évben jelentősen megerősítette a szellemitulajdon-védelmi rendszerét: a platform már több mint 15 ezer márkát figyel proaktívan a jogsértő termékek kiszűrése érdekében, ami háromszoros növekedést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. Az online piactér szerint a fejlesztéseknek köszönhetően a hamis vagy jogsértő termékek jelentős részét már még azelőtt eltávolítják, hogy azok eljutnának a vásárlókhoz.
A vállalat a 2026-os szellemitulajdon-védelmi jelentésében ismertette az elmúlt év eredményeit. Eszerint a proaktív fellépés egyre nagyobb szerepet kap: míg egy évvel korábban minden bejelentés alapján eltávolított jogsértő termékre mintegy 200 saját kezdeményezésre törölt hirdetés jutott, addig ez az arány mára 331-re emelkedett.
A Temu szerint ebben kulcsszerepet játszik a mesterséges intelligenciára épülő ellenőrzési rendszer és a szakértői felülvizsgálat kombinációja. A platform adatbázisa jelenleg több mint 47 millió képet és 9,5 millió kulcsszót tartalmaz, miközben a képalapú felismerési rendszer lefedettsége egy év alatt több mint nyolcszorosára nőtt.
A vállalat nemcsak az aktív hirdetéseket ellenőrzi, hanem a piactérre belépő kereskedőket is szigorúbb vizsgálatnak veti alá.
Az elmúlt évben az új eladói jelentkezések több mint 40 százalékát már az ellenőrzési folyamat során elutasították, míg több mint 16 ezer üzletet ismétlődő szellemitulajdon-jogi jogsértések miatt távolítottak el a platformról.
A Temu közlése szerint minden új terméklistát összevetnek a jogsértéseket felismerő adatbázissal még a megjelenés előtt, ezt követően pedig folyamatos megfigyelés alatt maradnak. A jogtulajdonosok bejelentéseit is gyorsabban kezelik: a vállalat szerint az átlagos ügyintézési idő már 24 órán belül marad.
A fejlesztések nemcsak az eladókat, hanem a vásárlókat is érintik. A Temu valamennyi működési piacán bevezette azt a funkciót, amely figyelmeztetést jelenít meg, ha valaki hamisított vagy utánzatként ismert termékekre keres rá. Az ilyen keresések nem adnak találatot, helyettük a rendszer felhívja a figyelmet a hamis termékek vásárlásának kockázataira.
A vállalat szerint ez a funkció naponta több mint 80 ezer ilyen jellegű keresést blokkol.
A márkatulajdonosokat is bevonják
A Temu 2024-ben indította el Brand Guardian Program nevű kezdeményezését, amely lehetővé teszi a márkatulajdonosok számára, hogy védjegyeiket és egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó adataikat közvetlenül a platform ellenőrzési rendszerébe integrálják. Ez felgyorsítja a potenciális jogsértések azonosítását és kezelését.
A programhoz eddig több mint háromezer márka csatlakozott, köztük mintegy ötszáz kis- és mikrovállalkozás. A részt vevő vállalkozások személyre szabott támogatást, valamint rendszeres tájékoztatást kapnak az ellenőrzési intézkedésekről, függetlenül attól, hogy értékesítenek-e a Temun.
A vállalat az elmúlt évben több mint 130, szellemi tulajdon védelmével foglalkozó szakmai szervezettel működött együtt, ami közel kétszerese az előző évinek. Idén áprilisban a Temu csatlakozott a Hamisítás Elleni Nemzetközi Koalícióhoz (International AntiCounterfeiting Coalition, IACC), emellett együttműködik több nemzetközi szakmai szervezettel, köztük a Nemzetközi Védjegyszövetséggel (INTA) és a francia Union des Fabricants szervezettel is.
Megszorongatta az EU a Temut
Jelentősen visszaesett a Kína és Európa közötti légi áruszállítási kapacitás azután, hogy július 1-jén hatályba léptek az Európai Unió új, az alacsony értékű e-kereskedelmi küldeményeket érintő vámintézkedései. A Rotate Group adatai szerint a közvetlen kínai és hongkongi teherszállító járatok kapacitása az első 48 órában 19 százalékkal csökkent, míg az Ázsia és Európa közötti teljes cargo-kapacitás az első teljes héten 8 százalékkal maradt el a korábbi szinttől. Az európai repülőterek közül a legnagyobb visszaesést a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Madrid és Liège szenvedte el, Budapesten 44–45 százalékos csökkenést mértek.
A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a forgalom mérséklődése nem kizárólag az új uniós intézkedések következménye, mivel a légi áruszállítás volumene már hónapok óta csökkenő tendenciát mutat. Az ellátási láncok átrendeződése már 2025 végén megkezdődött, amikor több ország – köztük Franciaország és Olaszország – saját díjakat vezetett be az alacsony értékű e-kereskedelmi csomagokra, ami a szállítmányok egy részét Budapestre terelte. A Rotate szerint a júliusi e-kereskedelmi kereslet tényleges alakulását csak a következő hetek forgalmi adatai alapján lehet majd pontosan megítélni.