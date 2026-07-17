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hulladékfeldolgozás
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visszaváltási rendszer
kistarcsa
beruházás

Szintet lép a hazai palackvisszaváltás: duplázzák a kapacitást – már javában zajlik a próbaüzem

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Évi 28 ezer tonnára növeli a visszagyűjtött italcsomagolások feldolgozási kapacitását az Alteo csoport. A kistarcsai hulladékfeldolgozó fejlesztésével a hazai palackvisszaváltás is lendületet kaphat.
K. T.
2026.07.17, 15:19

Az Alteo csoport 2026 nyarától jelentősen, a tervek szerint évi 28 ezer tonnára növeli a visszagyűjtött italcsomagolások feldolgozási kapacitását, biztosítva ezzel a PET -palackok és fém italosdobozok körforgásos gazdaságban tartását. A palackvisszaváltási rendszerhez kapocsolódó cél elérése érdekében a társaság leányvállalata, az Alteo Circular Kft. kistarcsai telephelyén a szükséges hatósági engedélyek birtokában elindult az új, DRS hulladékfeldolgozó üzem próbaüzeme

palackvisszaváltás, hulladékfeldolgozó, Alteo
Duplázza hulladékfeldolgozó kapacitását az Alteo csoport, szintet lép a hazai palackvisszaváltás / Fotó: Ladóczki Balázs

A beruházást az Alteo körforgásos gazdasági üzletágához tartozó FE-Group Invest Zrt. valósította meg az Alteo Circular Kft. kistarcsai telephelyén. A szoros kooperációban megvalósult fejlesztés eredménye a két cégből kialakított és egységesítetten irányított Alteo körforgásos gazdaság üzleti szegmensét erősíti majd.

A kistarcsai DRS hulladékfeldolgozó üzem 2026 július 6-án megkapta a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyt, így elindult a létesítmény próbaüzeme. Az új feldolgozó üzem stratégiai szerepet tölt be a hazai kötelező visszaváltási rendszerben. Az új létesítmény jelenleg Magyarország legmodernebb visszaváltott csomagolásokat feldolgozó üzeme. A vállalatnak ez a második ilyen típusú gépsora, egy évvel korábban a kőbányai telephelyen telepített hasonló rendszert

A kiépített, teljesen automatizált technológia révén az italcsomagolások szakszerű előkezelésen esnek át ezzel visszakerül ve az alapanyag-körforgásba, a körforgásos gazdasági modell elveit követve.

A kistarcsai üzem éves kapacitása 14 ezer tonna, amellyel az Alteo csoport teljes DRS hulladékfeldolgozó-kapacitása a tervek szerint éves szinten a kétszeresére, 28 ezer tonnára növekszik. 

 A következő időszakban a próbaüzem tapasztalatai alapján az üzemi folyamatok finomhangolása történik azzal a céllal, hogy rövid idő alatt az üzem teljes kapacitás mellett folytassa a működését.

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