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MÁV
Barna Zsolt
Dr Parragh László
Wáberer György
Lepsényi István
Ratatics Péter
Vitézy Dávid

Rendkívüli bejelentést tett Vitézy Dávid: távozik a MÁV teljes igazgatósága, megy Wáberer György és Parragh László is

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Volt, aki lemondott, volt, akit felmentett a MÁV igazgatósági tagi posztjáról Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter. Lepsényi Istvánt, a MÁV eddigi igazgatósági elnökét felmentette.
VG
2026.07.14, 14:49
Frissítve: 2026.07.14, 16:00

A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik – jelentette be Vitézy Dávid veruházási és közlekedési miniszter.

lecserélik
Lecserélik a MÁV igazgatóságát/Fotó: Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató Facebook-oldala

A közlés szerint lemondott megbízatásáról

  • Barna Zsolt,
  • Bethlen Miklós,
  • Deák Tibor,
  • Ratatics Péter és
  • Wáberer György.

A miniszer ma felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parragh László igazgatósági tagot. Mint írja, a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése. A tárcánál rövidesen döntenek az új igazgatóság tagjairól.

A változások várhatók voltak

A miniszter a pénteken tartott Vasutasnapon beszélt legutóbb arról, mi várható az állami vasúttársaságnál. Egyrészt új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz. Úgy látja, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyre 2 ezer milliárd forinthoz közelebbi, mint 1500 milliárdos forrás jut. A területet az új kormány kiemelten fontosnak tekinti, éppen ezért 4 éven túlmutató korszerűsítési ciklusban gondolkodik.

Felidézte, hogy már az elmúlt hónapokban is voltak komoly előrelépések. A célok eléréshez azonban a MÁV csoport minden dolgozójára szükség lesz, mert a feladatokat nem lehet pusztán felső irányítással, minisztériumi utasításokkal végrehajtani.

Bízik benne, hogy a MÁV meg tudja oldani az előtte álló kihívásokat, képes a megújulásra, saját fejlesztéseinek irányítására, a vasúti beruházások menedzsmentjére. 

A szolgáltatások színvonalának emelése azért is különösen fontos, mert a közösségi közlekedés ügyét jelentős közérdeklődés övezi. Ez egyszerre jelenthet nyomást, de lehetőséget is, hiszen a fejlődésre akkor van esély, ha világosak és határozottak az elvárások.

Vitézy Dávid a következő időszak feladatai közül kiemelte többek között

  • az állomás- és infrastruktúrafejlesztés megszervezését, 
  • a HÉV- és az intercity-flotta cseréjét,
  • a közlekedésszervező és a gördülőállománykezelő társaság létrehozását.

Sürgette a MÁV szervezeti megújítását is, ami nélkülözhetetlen a társaság hosszú távú versenyképességéhez.

 

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