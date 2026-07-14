Rendkívüli bejelentést tett Vitézy Dávid: távozik a MÁV teljes igazgatósága, megy Wáberer György és Parragh László is

A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik – jelentette be Vitézy Dávid veruházási és közlekedési miniszter.

Lecserélik a MÁV igazgatóságát/Fotó: Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató Facebook-oldala

A közlés szerint lemondott megbízatásáról

Barna Zsolt,

Bethlen Miklós,

Deák Tibor,

Ratatics Péter és

Wáberer György.

A miniszer ma felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parragh László igazgatósági tagot. Mint írja, a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése. A tárcánál rövidesen döntenek az új igazgatóság tagjairól.

A változások várhatók voltak

A miniszter a pénteken tartott Vasutasnapon beszélt legutóbb arról, mi várható az állami vasúttársaságnál. Egyrészt új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz. Úgy látja, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyre 2 ezer milliárd forinthoz közelebbi, mint 1500 milliárdos forrás jut. A területet az új kormány kiemelten fontosnak tekinti, éppen ezért 4 éven túlmutató korszerűsítési ciklusban gondolkodik.

Felidézte, hogy már az elmúlt hónapokban is voltak komoly előrelépések. A célok eléréshez azonban a MÁV csoport minden dolgozójára szükség lesz, mert a feladatokat nem lehet pusztán felső irányítással, minisztériumi utasításokkal végrehajtani.

Bízik benne, hogy a MÁV meg tudja oldani az előtte álló kihívásokat, képes a megújulásra, saját fejlesztéseinek irányítására, a vasúti beruházások menedzsmentjére.

A szolgáltatások színvonalának emelése azért is különösen fontos, mert a közösségi közlekedés ügyét jelentős közérdeklődés övezi. Ez egyszerre jelenthet nyomást, de lehetőséget is, hiszen a fejlődésre akkor van esély, ha világosak és határozottak az elvárások.

Vitézy Dávid a következő időszak feladatai közül kiemelte többek között

az állomás- és infrastruktúrafejlesztés megszervezését,

a HÉV- és az intercity-flotta cseréjét,

a közlekedésszervező és a gördülőállománykezelő társaság létrehozását.

Sürgette a MÁV szervezeti megújítását is, ami nélkülözhetetlen a társaság hosszú távú versenyképességéhez.