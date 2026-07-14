Rendkívüli bejelentést tett Vitézy Dávid: távozik a MÁV teljes igazgatósága, megy Wáberer György és Parragh László is
A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik – jelentette be Vitézy Dávid veruházási és közlekedési miniszter.
A közlés szerint lemondott megbízatásáról
- Barna Zsolt,
- Bethlen Miklós,
- Deák Tibor,
- Ratatics Péter és
- Wáberer György.
A miniszer ma felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parragh László igazgatósági tagot. Mint írja, a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése. A tárcánál rövidesen döntenek az új igazgatóság tagjairól.
A változások várhatók voltak
A miniszter a pénteken tartott Vasutasnapon beszélt legutóbb arról, mi várható az állami vasúttársaságnál. Egyrészt új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz. Úgy látja, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyre 2 ezer milliárd forinthoz közelebbi, mint 1500 milliárdos forrás jut. A területet az új kormány kiemelten fontosnak tekinti, éppen ezért 4 éven túlmutató korszerűsítési ciklusban gondolkodik.
Felidézte, hogy már az elmúlt hónapokban is voltak komoly előrelépések. A célok eléréshez azonban a MÁV csoport minden dolgozójára szükség lesz, mert a feladatokat nem lehet pusztán felső irányítással, minisztériumi utasításokkal végrehajtani.
Bízik benne, hogy a MÁV meg tudja oldani az előtte álló kihívásokat, képes a megújulásra, saját fejlesztéseinek irányítására, a vasúti beruházások menedzsmentjére.
A szolgáltatások színvonalának emelése azért is különösen fontos, mert a közösségi közlekedés ügyét jelentős közérdeklődés övezi. Ez egyszerre jelenthet nyomást, de lehetőséget is, hiszen a fejlődésre akkor van esély, ha világosak és határozottak az elvárások.
Vitézy Dávid a következő időszak feladatai közül kiemelte többek között
- az állomás- és infrastruktúrafejlesztés megszervezését,
- a HÉV- és az intercity-flotta cseréjét,
- a közlekedésszervező és a gördülőállománykezelő társaság létrehozását.
Sürgette a MÁV szervezeti megújítását is, ami nélkülözhetetlen a társaság hosszú távú versenyképességéhez.