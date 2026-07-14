Újabb riasztó adat érkezett: mélyrepülésben az árak, válságban a magyar sertéságazat – eltűnik a termelők jövedelme

Rendkívül nehéz piaci helyzetbe került a magyar sertéságazat: az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) Piaci Árinformációs Rendszerének adatai szerint a hazai termelésű vágósertés termelői ára 2026 júniusában kilogrammonként 522 forint volt hasított meleg súlyban, áfa és szállítási költség nélkül. Ez 37,1 százalékos visszaesést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A júliusi heti adatok sem jeleznek érdemi fordulatot. A 27. héten a hazai termelésű, valamennyi minőségi kategóriába tartozó vágósertés átlagára 518 forint volt kilogrammonként, szemben az egy évvel korábbi 828 forinttal. Az „E” kategória ára 521 forint körül alakult, ami éves összevetésben ugyancsak csaknem 37 százalékos csökkenés.

Összeomlott a vágósertés ára, veszélybe kerülhetnek a magyar gazdaságok Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A heti ár ugyan az előző héthez képest mintegy 1 százalékkal emelkedett, ez azonban egyelőre inkább korrekciónak, mint tartós fordulatnak tekinthető. Az AKI grafikonjai alapján az év eleje óta kialakult árszint jóval elmarad a 2024-ben és 2025-ben jellemző értékektől.

Vágósertés: egész Európában összeomlottak az árak

A magyarországi áresés nem elszigetelt jelenség. Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertések vágóhídi belépési ára júniusban kilogrammonként 1,57 euró volt, ami 26 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A 27. héten az uniós átlag 155,7 euró volt 100 kilogrammonként, 25,9 százalékkal kevesebb a 2025. évi szintnél.

Az ágazat szempontjából meghatározó nyugat-európai jegyzések július elején tovább csökkentek:

a német szerződéses ár és a Tönnies felvásárlási ára a 28. héten kilogrammonként 1,40 euróra esett,

míg a holland Vion 1,18 eurós árat alkalmazott. A dán Danish Crown és a Tican jegyzése mindössze 1,11 euró volt.

A magyar vágósertés euróban számított belépési ára a 27. héten 153,4 eurót tett ki 100 kilogrammonként. Ez közel állt az uniós átlaghoz, vagyis a magyar termelők helyzetét nem pusztán belföldi probléma, hanem egy egész Európát érintő túlkínálati és értékesítési válság nehezíti.

Az Európai Bizottság júliusi rövid távú előrejelzése szerint az uniós sertéshústermelés és -fogyasztás 2026-ban várhatóan nagyjából stagnál, miközben az export a csökkenő árak mellett is ellenálló maradhat. Ez ugyan segítheti a feleslegek külpiaci levezetését, de önmagában nem ígér gyors áremelkedést.