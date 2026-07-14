Itt a vége a nyugati autóiparnak: Kína először exportált havi egymillió autót, de jönnek a mozdonyok, a motorok és a többi is

Kína havi autóexportja átlépte az egymilliós határt, a külkereskedelem is új lendületet vett. A teljes kínai export júniusban 27 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ez jelentős gyorsulás a májusi 19,4 százalékhoz képest, és jóval meghaladja a Reuters által megkérdezett elemzők 18,2 százalékos várakozását. A növekedést az is támogatta, hogy Kína az MI-boomhoz kapcsolódó hardverekből is lényegesen többet szállított külföldre. Az import eközben 36 százalékkal bővült a kínai vámhatóság adatai szerint. Peking szerint – írja a Financial Times – az adatok alapján Kína most már nem csak a világ legnagyobb exportálója, hanem a második legnagyobb importáló országa is.

A kínai BYD által gyártott autók sorakoznak egy raktárterületen (illusztráció)

Fotó: Toru Hanai / Bloomberg

Magára találta kínai külkereskedelem, az autóexport adta a prímet

Kína külkereskedelmi többlete az első fél évben 576 milliárd dollárt tett ki, ami 4,7 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.

Vang Csün, a Nemzeti Statisztikai Hivatal (NBS) helyettes vezetője szerint az elektromos járművek exportjának erőteljes növekedése összhangban áll a globális alacsony szén-dioxid-kibocsátású átállással, amely egyre nagyobb keresletet teremt a „kínai zöld termékek” iránt. Lü Taljang, a kínai vámhatóság szóvivője ehhez hozzátette: „Nemcsak a világ legnagyobb exportőrei vagyunk, hanem a világ második legnagyobb importőrei is.”

Ha a kínai kivitel szerkezetét tekintjük, a következő megállapításokkal jellemezhető az év első hat hónapja:

Visszaesett a ritkaföldfémek exportja: a ritkaföldfémek kivitele júniusban 34 százalékkal csökkent éves összevetésben, az első hat hónapban pedig 6,4 százalékos visszaesést regisztráltak. A csökkenés a stratégiai jelentőségű ásványokra bevezetett szigorú exportkorlátozások következménye. A ritkaföldfémek kulcsszerepet játszanak a csúcstechnológiai termékek gyártásában, Kína pedig továbbra is meghatározó szereplő a globális termelésben. Az exportkorlátozások ezért kiemelt feszültségforrást jelentenek a kereskedelmi partnerekkel fennálló kapcsolatokban.

Az NBS adatai szerint az első fél évben a zöldenergia-iparhoz kapcsolódó termékek exportja jelentősen nőtt: a lítiumakkumulátorok kivitele 37,6 százalékkal, a szélturbináké pedig 35,6 százalékkal emelkedett.

A chipimport növekedését elsősorban a félvezetők húzták. Kína 2026 júniusában 53,7 milliárd integrált áramkört importált, ami 6,8 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi mennyiséget. Az év első felében a chipimport összesen 8,1 százalékkal bővült.

A kínai autóipar pedig egyre inkább az exportpiacok felé fordul, miközben a belföldi értékesítés jelentősen lassul. Ennek hátterében az elektromos autók állami támogatásainak fokozatos megszüntetése, valamint a belső égésű motoros modellek iránti kereslet visszaesése áll.