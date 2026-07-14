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Szerencsejáték Zrt.
Kármán András
miniszter

Kezdődik, jönnek a tiszás kinevezések: Kármán András bejelentette az egyik legnagyobb állami cég új elnökét, előtte megtisztította az igazgatóságot – őket rúgta ki

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Jelentős személyi változásokat jelentett be a hazai lottótársaság igazgatóságában Kármán András pénzügyminiszter. A döntések július 15-től lépnek hatályba, a Szerencsejáték Zrt. új vezetésének feladata pedig a vállalat átlátható és hatékony működésének biztosítása lesz.
VG
2026.07.14, 14:11
Frissítve: 2026.07.14, 14:20

Kármán András pénzügyminiszter kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy a Szerencsejáték Zrt. igazgatóságának tagjává és egyben elnökévé választotta Olajos Marcellt, míg Horváth Zoltán szintén igazgatósági tagként folytatja munkáját.

Kármán Andrásparlament Szerencsejáték
Kármán András hangsúlyozta, hogy a személyi változások július 15-től hatályosak a Szerencsejáték Zrt.-nél / Fotó: Havran Zoltán/Világgazdaság

A pénzügyminiszter egyúttal visszahívta az igazgatóságból Rédey Krisztinát, Ágostházy Szabolcs Imrét, Bordás Gábort és Illés-Puka Zsófiát, emellett tudomásul vette, hogy Poltné Palásthy Marianna Gabriella lemondott igazgatósági tagságáról.

Kármán András hangsúlyozta, hogy a személyi változások július 15-től hatályosak, a társaság törvényes működése pedig továbbra is biztosított.

A pénzügyminiszter a bejegyzésében azt is írta: a Szerencsejáték Zrt.-nél „a politikai befolyás és jogosulatlan előnyszerzés a múlté”, a jövőben pedig a vállalat működésének átláthatónak, tisztának, jogszerűnek és hatékonynak kell lennie.

Már el lett küldve a korábbi vezető a Szerencsejáték Zrt. éléről

A mostani átalakítás előzménye, hogy Kármán András június végén felmentette elnök-vezérigazgatói tisztségéből Guller Zoltánt. A vállalat irányítását átmenetileg a helyettesítési rend szerint Pozsgai Balázs Attila gazdasági igazgató vette át, a most bejelentett igazgatósági változásokkal pedig új vezetés áll fel az állami társaságnál.

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