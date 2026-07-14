Jól jött ki az iráni válságból a BofA: negyedével lőtt ki a nagybank profitja – az aggódó tőzsdézőknek és a hiteléhes fogyasztóknak is sokat köszönhet

Nagy napjuk van az amerikai bankóriásoknak, melyek egymás után jelentenek kedd kora délután a második negyedéves teljesítményükről. A Bank of America (BofA) profit- és bevétel sorokon is felülmúlta a várakozásokat a felpörgő kereskedési volumennek valamint az amerikai fogyasztók hiteléhségének is köszönhetően.

A magas elvárásokat is megugrotta a Bank of America (BofA) / Fotó: NurPhoto via AFP

A Bank of America 9,1 milliárd dollár nettó eredményt ért el április és július között, ami 26 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. Az egy részvényre jutó, 1,21 dolláros eredmény (EPS) nyolc centtel haladta meg az LSEG elemzői konszenzusában szereplő várakozást.

A nagybank éves alapon 15 százalékkal bővülő, 31,7 milliárd dolláros csoportszintű árbevétele közel egymilliárd dollárral verte a szakértők előrejelzését.

A profit megugrása jelentős részben az erős értékpapír-kereskedelemnek köszönhető, mivel az iráni háború kiváltotta globális piaci volatilitás arra késztette az ügyfeleket, hogy átalakítsák befektetési portfólióikat.

A BofA kereskedési üzletágának bevételei így a tavalyi 5,3 milliárdról 7,2 milliárd dollárra emelkedtek. Különösen a részvénykereskedés pörgött fel az időszak során, az ebből származó bevétel 70 százalékkal 3,6 milliárd dollárra lőtt ki.

A hitelező fő bevételi forrását adó nettó kamatbevétel – a kihelyezett hitelekért megkapott kamatok és a betétek után kifizetett kamatok különbözete – kilenc százalékkal 16,2 milliárd dollárra nőtt, összhangban az elemzői prognózissal. A bővülést az élénkülő globális piaci aktivitás mellett a betéti és hitelállomány gyarapodása segítette.

A BofA ezzel a felfokozott piaci várakozásoknak is bőségesen meg tudott felelni.

A befektetők jelentős részvény- és kötvénykereskedési bevételekre számítottak a vezető amerikai pénzintézetektől az időszakra vonatkozóan. A SpaceX minden korábbinál nagyobb értékű tőzsdei bevezetése (IPO-ja) jelentősen fellendítette a kibocsátásban segédkező befektetési bankok díjbevételeit, miközben a vállalati hitelezések fellendülése mellett a fogyasztói hitelszegmens is stabil maradt.