SpaceX-rakétaként lőtt ki a Goldman Sachs nyeresége: jó üzletet csinált Elon Musk cégének tőzsdei bábája

Brutális profitugrásról számolt be az amerikai nagybankok nagy napján a Goldman Sachs, amely minden idők legjobb második negyedéves eredményét szállította idén, a SpaceX csillagászati méretű IPO-jában játszott közreműködésének köszönhetően is.

A SpaceX rekord IPO-ja csúcsprofitot hozott a Goldman Sachs-nak / Fotó: AFP

A tengerentúli befektetési bank bevételei 39 százalékkal 20,34 milliárd dollárra emelkedtek, a nettó eredmény 78 százalékos felpattanása pedig még ezt is elhomályosította.

A Goldman három hónap alatt 6,63 milliárd dollár nyereséget termelt, ami egy részvényre vetítve 20,98 dolláros EPS-nek felel meg.

A bevétel és az adózott eredmény egyaránt új negyedéves rekordot jelent a társaságnál, amely ezzel jelentősen felülmúlta a piaci várakozásokat is. Az árbevételt ugyanis a jelentettnél 4,2 milliárddal szűkebbre, 16,13 milliárd dollárra becsülte az LSEG elemzői konszenzusa, míg a profit soron csekély 14,48 dolláros EPS-re számítottak a szakértők.

Az iráni válság nyomában megugró piaci volatilitás sokat hozott a nagybankok, így a Goldman konyhájára is, a kereskedési volumen felpörgése nagyobb bevételt, is egyúttal profitot is jelent számukra.

A részvénykereskedési üzletág 7,42 milliárd dolláros bevételt ért el, ami 72 százalékos növekedést jelent éves bázison. A kötvény-, deviza- és árupiaci-üzletág bevétele ezzel egyidejűleg 32 százalékkal, 4,59 milliárd dollárra emelkedett.

A csúcsprofithoz Elon Musknak is van némi köze, mivel a SpaceX júniusi tőzsdei bevezetése révén a Goldman Sachs több mint kétszeresére növelte a részvénykibocsátásból származó díjbevételeit.

A bank közlése szerint a részvénykibocsátásból származó díjbevételek az előző év azonos negyedévéhez képest 130 százalékkal 985 millió dollárra emelkedtek, míg a befektetési banki tevékenységből származó összes díjbevétel 55 százalékkal nőtt, és elérte a 3,40 milliárd dollárt.

Musk űripari vállalatának júniusi IPO-ja a világ valaha volt legértékesebb részvénykibocsátásának számít. A SpaceX a kibocsátási értékkel számolt 1770 milliárd dolláros teljes kapitalizációjával pedig felkerült a legnagyobb tőzsdei vállalatok listájára, ott is rögtön a nyolcadik helyre.

Üzleti tevékenységünk minden területén felgyorsult a lendület. Az ügyfelek azzal fordulnak hozzánk, hogy vezessük legjelentősebb, stratégiai tranzakcióik végrehajtását, amelyek gyakran az egész vállalat tevékenységének kiindulópontját jelentik

– mondta az IPO-piaci aktivitásról David Solomon vezérigazgató.