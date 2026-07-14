Deviza
EUR/HUF359,07 +0,04% USD/HUF313,48 -0,6% GBP/HUF420,52 -0,13% CHF/HUF388,65 +0,39% PLN/HUF83 +0,17% RON/HUF68,45 -0,21% CZK/HUF14,8 +0,08% EUR/HUF359,07 +0,04% USD/HUF313,48 -0,6% GBP/HUF420,52 -0,13% CHF/HUF388,65 +0,39% PLN/HUF83 +0,17% RON/HUF68,45 -0,21% CZK/HUF14,8 +0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 174,08 +0,69% MTELEKOM2 624 -0,61% MOL4 190 +1,96% OTP45 210 +0,24% RICHTER12 010 +0,92% OPUS368,5 -0,27% ANY7 040 +0,28% AUTOWALLIS144 0% WABERERS4 830 +1,45% BUMIX9 332,72 -0,06% CETOP4 754,09 -0,63% CETOP NTR3 055,26 +0,42% BUX142 174,08 +0,69% MTELEKOM2 624 -0,61% MOL4 190 +1,96% OTP45 210 +0,24% RICHTER12 010 +0,92% OPUS368,5 -0,27% ANY7 040 +0,28% AUTOWALLIS144 0% WABERERS4 830 +1,45% BUMIX9 332,72 -0,06% CETOP4 754,09 -0,63% CETOP NTR3 055,26 +0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyorsjelentés
amerikai bankok
SpaceX
Goldman Sachs
tőzsde

SpaceX-rakétaként lőtt ki a Goldman Sachs nyeresége: jó üzletet csinált Elon Musk cégének tőzsdei bábája

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Története legerősebb második negyedéves bevétel- és eredményszmait szállította az amerikai nagybank. A SpaceX tőzsdére lépésénél is segédkező Goldman Sachs könyedén túlszárnyalta az elemzői várakozásokat.
K. T.
2026.07.14, 14:17
Frissítve: 2026.07.14, 14:34

Brutális profitugrásról számolt be az amerikai nagybankok nagy napján a Goldman Sachs, amely minden idők legjobb második negyedéves eredményét szállította idén, a SpaceX csillagászati méretű IPO-jában játszott közreműködésének köszönhetően is.

Goldman Sachs, SpaceX, IPO
A SpaceX rekord IPO-ja csúcsprofitot hozott a Goldman Sachs-nak / Fotó: AFP

A tengerentúli befektetési bank bevételei 39 százalékkal 20,34 milliárd dollárra emelkedtek, a nettó eredmény 78 százalékos felpattanása pedig még ezt is elhomályosította.

A Goldman három hónap alatt 6,63 milliárd dollár nyereséget termelt, ami egy részvényre vetítve 20,98 dolláros EPS-nek felel meg.

A bevétel és az adózott eredmény egyaránt új negyedéves rekordot jelent a társaságnál, amely ezzel jelentősen felülmúlta a piaci várakozásokat is. Az árbevételt ugyanis a jelentettnél 4,2 milliárddal szűkebbre, 16,13 milliárd dollárra becsülte az LSEG elemzői konszenzusa, míg a profit soron csekély 14,48 dolláros EPS-re számítottak a szakértők.

Az iráni válság nyomában megugró piaci volatilitás sokat hozott a nagybankok, így a Goldman konyhájára is, a kereskedési volumen felpörgése nagyobb bevételt, is egyúttal profitot is jelent számukra.

A részvénykereskedési üzletág 7,42 milliárd dolláros bevételt ért el, ami 72 százalékos növekedést jelent éves bázison. A kötvény-, deviza- és árupiaci-üzletág bevétele ezzel egyidejűleg 32 százalékkal, 4,59 milliárd dollárra emelkedett.

A csúcsprofithoz Elon Musknak is van némi köze, mivel a SpaceX júniusi tőzsdei bevezetése révén a Goldman Sachs több mint kétszeresére növelte a részvénykibocsátásból származó díjbevételeit.

A bank közlése szerint a részvénykibocsátásból származó díjbevételek az előző év azonos negyedévéhez képest 130 százalékkal 985 millió dollárra emelkedtek, míg a befektetési banki tevékenységből származó összes díjbevétel 55 százalékkal nőtt, és elérte a 3,40 milliárd dollárt.

Musk űripari vállalatának júniusi IPO-ja a világ valaha volt legértékesebb részvénykibocsátásának számít. A SpaceX a kibocsátási értékkel számolt 1770 milliárd dolláros teljes kapitalizációjával pedig felkerült a legnagyobb tőzsdei vállalatok listájára, ott is rögtön a nyolcadik helyre.

Üzleti tevékenységünk minden területén felgyorsult a lendület. Az ügyfelek azzal fordulnak hozzánk, hogy vezessük legjelentősebb, stratégiai tranzakcióik végrehajtását, amelyek gyakran az egész vállalat tevékenységének kiindulópontját jelentik

 – mondta az IPO-piaci aktivitásról David Solomon vezérigazgató.

A Goldman Sachs részvényei két százalékkal drágultak a keddi hivatalos tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. Az év eleje óta már 19 százalékot emelkedett a kurzus.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu