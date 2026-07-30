Itt az ideje elfelejteni az orosz gázt? Új vezetékrendszerre kapcsolják rá Magyarországot, heteken belül megszülethet a megállapodás – egy másik energiaközpont emelkedik fel
A magyar energiabiztonság és energiaellátás terén rendkívül fontos mérföldkőhöz érkeztünk. Egy új gázvezetékhez, gázrendszerhez köthetik rá ugyanis Magyarországot, erről a megállapodás a küszöbön áll. Ez azért is fontos lehet, mert közben körvonalazódik egy új, amerikai szankció azokkal szemben, akik orosz energiát vásárolnak.
Egészen pontosan arról van szó, hogy Görögország számításai szerint szeptemberben aláírják a Vertikális Gázfolyosó létrehozásáról szóló megállapodásokat. "A projekt révén Szerbia és több délkelet-európai ország új lehetőséget kaphat a földgáz beszerzésére" – erről beszélt a napokban Stavros Papastavru görög környezetvédelmi és energiaügyi miniszter.
A kezdeményezés célja, hogy összekapcsolja
- Görögország,
- Bulgária,
- Románia,
- Moldova,
- Ukrajna,
- Magyarország,
- Szlovákia
- és Szerbia
gázvezetékrendszereit. Ez lehetővé tenné, hogy a térség országai több forrásból és több útvonalon juthassanak földgázhoz, csökkentve az egyetlen beszállítótól vagy szállítási iránytól való függőséget. A rendszerbe bekapcsolódhat a Görögországba tengeri úton érkező cseppfolyósított földgáz (LNG) is.
Gázvezeték: új rendszerre kapcsolják rá Magyarországot, viszlát orosz gáz?
A Vertikális Gázfolyosó egy olyan gázvezeték-hálózat, amely a földgáz délről észak felé történő szállítását segítené elő: Görögországból Bulgárián és Románián keresztül Közép- és Kelet-Európa irányába. Fontos szerepet kaphatnak ebben a görögországi LNG-terminálok, köztük a Revithoussa terminál és az új alexandrupoliszi létesítmény, amelyek a világpiacról érkező földgáz fogadását és továbbítását teszik lehetővé a régió országai számára.
A görög miniszter elmondta, hogy a projektről július 10-én Athénban is tárgyaltak, a megbeszélésen részt vettek a görög földgázszállítórendszer-üzemeltető, a DESFA, valamint a Vertikális Gázfolyosóban érintett országok
Görögország, Bulgária, Magyarország, Ukrajna, Románia, Észak-Macedónia és Szerbia rendszerüzemeltetőinek képviselői.
A találkozón jelen voltak továbbá a Gastrade és az ICGB vállalatok képviselői is. Papastavru közlése szerint Szerbia és Észak-Macedónia is jelezte csatlakozási szándékát a projekthez. A rendszerüzemeltetők néhány nappal később ismét egyeztettek, és várhatóan szeptemberben aláírják a megállapodásokat a szerb és észak-macedón üzemeltetőkkel a projektben való részvételről. Ezzel hivatalosan is megerősíthetik a két ország csatlakozását a Vertikális Gázfolyosóhoz.
A projekt illeszkedik azokhoz az európai törekvésekhez, amelyek célja az elmúlt évek energiaválságai után az ellátásbiztonság megerősítése és az egyes energiaforrásoktól való túlzott függőség csökkentése. Az Európai Unió támogatja az olyan infrastruktúrák fejlesztését, amelyek összekötik a tagállamokat és a délkelet-európai partnerországokat, mivel az ilyen kapcsolatok fontosak az energiapiac stabilitása szempontjából.
A görög miniszter hangsúlyozta, hogy Görögország már a régió egyik energetikai központjává vált.
Korábban évente mintegy hatmilliárd köbméter földgáz érkezett Görögországba, amelyet nagyrészt belföldi fogyasztásra használtak fel, míg ma már körülbelül 17 milliárd köbméter gáz halad át a görög rendszeren. Ebből mintegy hatmilliárd köbméter marad Görögországban, körülbelül 11 milliárd köbmétert pedig észak felé, a régió többi országa irányába szállítanak tovább.
Amennyiben a megállapodásokat szeptemberben aláírják, és megvalósulnak a tervezett infrastrukturális beruházások, a Vertikális Gázfolyosó a délkelet-európai térség egyik fontos energiaellátási útvonalává válhat.
Ráugrottak a kereskedők a Vertikális Gázfolyosóra
A kereslet alakulása már most alátámasztja ezt a forgatókönyvet. A Világgazdaság július közepén számolt be arról, hogy az azon a héten a Vertikális Gázfolyosó kapacitásaukcióin lekötött kapacitások meghaladták a várakozásokat.
A kereslet a görög-bolgár határon lévő szidirokasztrói gázvezeték-összekötő ponton volt a legnagyobb:
- a 2026/2027–2029/2030-as időszakra rendelkezésre álló exportkapacitás 46 százalékát,
- a 2030/2031-es időszakra szólónak pedig 26 százalékát kötötték le.
- A 2040/2041-es gázévre is lefoglaltak kapacitást.
A főbb résztvevők között volt az Atlantic SEE LNG Trade, az Aktor Group és a Depa Commercial vegyesvállalata, amely napi körülbelül 13 000 megawattóra (MWh) kapacitást foglalt le. Ez évente nagyjából 4,7 terawattóra. A Metlen napi 20 000 MWh kapacitást biztosított. Siidirokasztrónál összesen napi 100 GWh exportkapacitást ajánlottak fel.