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Rendkívüli

Negatív meglepetés: hiába a Tisza győzelme és a kirobbanó hangulat, lassul a magyar gazdaság növekedése – csalódást keltő GDP-adatok érkeztek

járműipar
autó
gyár
Mercedes

Sokkoló számok: kiderült, mennyit keres a kecskeméti Mercedes-gyárban egy magyar munkás, elképedtek a fizetésen a németek – „Ez nem a két ország ellentétéről szól”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Óriási különbség van a magyarországi és a németországi ipari munkaerő költsége között, ami az autógyártás térképét is átrajzolhatja. A Mercedes számára a kecskeméti üzem jóval olcsóbb termelést kínál, miközben a németországi dolgozók egyre nagyobb nyomás alá kerülnek.
Zováthi Domokos
2026.07.30, 08:01
Frissítve: 2026.07.30, 08:04

A Mercedes számításai szerint hetven százalékkal olcsóbb Magyarországon autót gyártani, mint Németországban. A német iparban egy munkaóra költsége 49,50 euró, azaz 56,60 dollár, míg Magyarországon csupán 15,60 euró, vagyis 17,80 dollár.

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A kecskeméti Mercedes-gyár / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A jelenlegi árfolyamon ez megközelítőleg 5600 forintos magyarországi óránkénti munkaerőköltséget jelent, szemben a németországi csaknem 18 ezer forinttal. Fontos azonban, hogy ez nem az az összeg, amelyet egy kecskeméti munkás kézhez kap: a munkaerőköltség a fizetés mellett a munkáltató által viselt járulékokat és más kapcsolódó kiadásokat is tartalmazza.

A különbség még így is óriási, és jelentős szerepet játszik abban, hogy a Mercedes egyre több modellt és gyártási kapacitást irányít Magyarországra. A Carscoops cikke arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar alkalmazottak éves szinten többet dolgoznak: Magyarországon negyvenórás munkahét az általános, míg a német autóipari dolgozók már az 1990-es évek közepe óta jellemzően heti harmincöt órát dolgoznak.

Kecskemét nyer, Németországban tiltakoznak

A folyamat Németországban komoly feszültséget okoz. Mintegy 18 ezer Mercedes-dolgozó tiltakozott a vállalat szigorított költségcsökkentési tervei miatt, miközben a vezetés a munkaerőköltségek visszafogását szeretné elérni. A tervek között a különjuttatások felülvizsgálata, valamint az azonos fizetésért elvárt nagyobb teljesítmény is felmerült.

Ezzel párhuzamosan Kecskeméten megkezdődött az új elektromos C-osztály sorozatgyártása, miközben a kompakt G-osztály kizárólag Magyarországon készülhet majd. A tervek szerint az elektromos GLC gyártásából is részesedhet a magyar telephely.

Michael Schiebe, a Mercedes-Benz gyártásért felelős igazgatósági tagja szerint azonban a kecskeméti fejlesztést nem a németországi munkahelyek elleni támadásként kell értelmezni. Úgy fogalmazott, hogy a magyarországi bővítés a németországi állások biztosításához is hozzájárul. Hangsúlyozta, hogy

ez nem Magyarország és Németország ellentétéről szól

Európa legnagyobb Mercedes-gyára épült fel Kecskeméten

A Mercedes júliusban hivatalosan is átadta a mintegy egymilliárd euróból kibővített kecskeméti üzemét. A gyár területe kétszáz hektárról 440 hektárra nőtt, éves kapacitása pedig elérheti a négyszázezer járművet. Ezzel Kecskemét a Mercedes legnagyobb európai és a pekingi után második legnagyobb globális termelőhelyévé vált.

A gyárbejáráson, melyen a Világgazdaság is részt vett,  bemutatták, hogy az új karosszériaüzemben mintegy 1200 robot dolgozik, emellett új

  • prés-,
  • fényező-,
  • összeszerelő
  • és akkumulátorüzem

is épült. A telephely jelenleg körülbelül ötezer embert foglalkoztat, a termelés felfutásával pedig újabb négy számjegyű létszámbővítés jöhet.

Christian Dickert kecskeméti gyárigazgató lapunknak azt mondta, hogy a fizikai állomány közel száz százaléka magyar munkavállalókból áll. A vezetői kör mintegy 85 százaléka, a műszaki és funkcionális vezetőknek pedig 95 százaléka magyar szakember. A kecskeméti gyár tehát nemcsak az alacsonyabb költségekkel, hanem a már kiépült magyar szakembergárdával is egyre fontosabb szereplővé válik a Mercedes globális hálózatában.

Máris látszik az első probléma az új kecskeméti Mercedes-gyárnál: megszólalt a magyarországi vezér és erre jó, ha figyel a Tisza-kormány – ezért pótolhatatlanok a vendégmunkások

A Mercedes-Benz kecskeméti gyárának jelenleg nincs szüksége harmadik országból érkező munkavállalókra, a vállalat a létszámigényét szinte teljes egészében magyar dolgozókkal fedezi. A cég magyar üzemének ügyvezető igazgatója azt is elárulta a Világgazdaságnak, hogy a külföldi munkavállalókra vonatkozó új szabályozás a beszállítóknál már nehézségeket okozhat. Az is kiderült, hogy újabb ezres nagyságrendű létszámbővítés jöhet a Mercedesnél, és a beszállítók is növekedhetnek.

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