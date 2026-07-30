Egy mutatóban Orbán Viktor alaposan ráver Magyar Péterre, és ennek még jelentősége lehet

Politikai sikersztoriként is könnyen fogyasztható a forint és a magyar állampapírok erősödése a Tisza Párt hatalomra kerülése környékén. Magyar Péter kormánya épp most kapott ezen a mezőn egy komolyan veendő figyelmeztetést, amiről külön számoltunk be. Ugyanakkor alkalmat ad rá, hogy szót ejtsünk egy olyan másik mutatóról, amit mi alig ismerünk, pedig a pénzügyi profik ezt használják. Egész más történetet mesél el, mint a forint árfolyama, és ennek még jelentősége lehet a magyarok számára.

Merzet követve sem sikerült rávernie Orbán Viktorra – amiről nem beszél a forint árfolyama sem Fotó: AFP

Ez a mutató a CDS, angolul credit default swap, magyarul hitelkockázati csereügylet.

A devizát váltó, lakossági államkötvényt vásárló hétköznapi polgár nem fut bele, a nagy pénzekben játszó pénzpiaci kereskedő azonban pontosan tudja miről van szó. Ez az a mutató, amellyel pontosan összehasonlíthatja egy-egy ország kockázatait másokéval. Ha Facebook-posztok alapján tenné, hatalmas veszteségekbe futhat, úgyhogy jobban teszi, ha ezt a mérést alkalmazza.

Egy varázslatos mutató: a pénzügyi profik ebből olvasnak

A propaganda és a valós kilátások elkülönítésében nyújtanak segítséget a hitelminősítések is, de a nagy különbség:

az adósságbesorolást évente legfeljebb néhányszor vizsgálják felül a nagy minősítők (a hirtelen földindulások kivételével),

a CDS-eknek azonban napi piaca van: a rövidtávú változásokat is tükrözik.

Mielőtt a Tisza teljesítményére térünk, dióhéjban a következőképpen működik a CDS.

Az állampapírok általában mindenütt más befektetéshez képest biztonságosak, de ha vásárolsz egy ország államkötvényeiből, mégis van valamekkora kockázata, hogy nem fizetik vissza a pénzedet. Ezt a kockázatot számszerűsíti a CDS, összehasonlíthatóan más országokkal.

Teszem azt: ha Magyarország CDS-e 71,4 (szerdán ennyi volt a Bloomberg adatai szerint), ez azt jelenti, hogy ha veszel 10 millió euró értékű magyar állampapírt, évi 71 400 euró díjért köthetsz arra biztosítást, hogy ha a magyar állam nem fizet, megtérítik a károdat.

A nálunk sokkal jobb hitelminősítésű Németország CDS-e ugyanakkor mindössze 8,5, azaz ha német állampapírt veszel,már 8 500 euróval megúszod a biztosítást.