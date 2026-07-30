Durva gázolajár-emelésre ébredt Magyarország csütörtökön, ennyivel drágult az üzemanyag: Amerika az éjjel bosszút állt Iránon, kiszélesedik a háború

Csütörtöktől ismét változtak a hazai üzemanyagárak: miközben a benzin olcsóbb lett, a gázolajért többet kell fizetni a kutakon.

Miközben a benzin beszerzési ára csökkent, a gázolajé jelentősen emelkedett / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Holtankoljak.hu szerint a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 3 forinttal csökkent, a gázolaj nagykereskedelmi ára ugyanakkor

bruttó 9 forinttal emelkedett július 30-tól.

A kutak a korábbi árváltozásokat eltérő mértékben érvényesítették a kiskereskedelmi árakban, a dízel azonban több kúton is számottevően drágult az elmúlt napokban. Ez folytatódik tehát ma tovább.

Július 29-én, tegnap

a 95-ös benzint átlagosan literenként 600 forintért,

a gázolajat pedig 632 forintért lehetett tankolni Magyarországon.

A mostani változás tovább növelheti a két üzemanyagtípus közötti árkülönbséget. A tényleges kútárak töltőállomásonként jelentősen eltérhetnek, ezért tankolás előtt érdemes összehasonlítani az egyes kutak árait.

Elszállt az olaj ára, miután az Egyesült Államok újabb csapást mért Iránra

Az USA szerdán újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, tovább fokozva az öt hónapja tartó háborút. A konfliktus már több közel-keleti országot is elért, miközben az összecsapások a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost is veszélyeztetik.

A Reuters beszámolója szerint Donald Trump amerikai elnök korábban kemény megtorlást ígért, miután Irán rakétákat indított a Jordániában állomásozó amerikai katonák ellen.

Az elnök azt mondta, Washington „nagyon keményen” fog válaszolni, ugyanakkor továbbra sem tett le a Teheránnal kötendő békemegállapodásról.

Irán megerősítette, hogy amerikai katonai támaszpontokat támadott Jordániában, valamint három, a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajóra is csapást mért.

Teherán azt állítja, hogy ellenőrzése alatt tartja a kőolaj- és földgázszállítás szempontjából kulcsfontosságú vízi útvonalat. Az iráni vezetés elutasította Omán javaslatát is, amely a szoros közös irányítását célozta.

A katonai eszkaláció azonnal megjelent az energiapiacokon.

A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése szerdán több mint 8 százalékkal emelkedett, és hordónként jóval 90 dollár fölé került.

Ez volt az egyik legnagyobb napi árugrás a háború februári kezdete óta. A drágulás hátterében az áll, hogy a befektetők egyre komolyabb ellátási zavaroktól tartanak a Hormuzi-szoros térségében.