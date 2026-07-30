Most dől el, hogy Amerika megbünteti-e Magyarországot, egyedül Trump kezében vagyunk: Orbán Viktornak egyszer már sikerült, Magyar Péter következik

Átfogó szankciókat vezethet be az Egyesült Államok az orosz olaj és földgáz vásárlóival szemben, miután az amerikai szenátus elsöprő többséggel támogatta az erről szóló törvényjavaslat előmozdítását.

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A cél, hogy fokozzák a Vlagyimir Putyinra nehezedő gazdasági nyomást, és rákényszerítsék Oroszországot az ukrajnai háború lezárására – írta a Financial Times.

A szenátus 86 igen és 12 nem szavazattal léptette tovább a javaslatot, amely elsődleges és másodlagos szankciókat helyez kilátásba Oroszországgal, valamint az ország energiahordozóit vásárló magánszemélyekkel és vállalkozásokkal szemben.

A tervezett intézkedések orosz tisztségviselőket, oligarchákat és családtagjaikat, továbbá bankokat és más pénzügyi intézményeket is érintenének. A jogszabály Donald Trump amerikai elnököt arra is felhatalmazná, hogy

vámokat vessen ki az orosz olajat és földgázt importáló országokból érkező termékekre.

A keddi voksolás egyelőre csak eljárási lépés volt. A javaslatot várhatóan napokon belül véglegesen elfogadja a szenátus, majd a képviselőház elé kerülhet, ahol ugyancsak jelentős kétpárti támogatásra számíthat. Ezt követően Trump aláírásával válhat törvénnyé.

A szavazás előtt Volodimir Zelenszkij ukrán és Alexander Stubb finn elnök zárt ajtók mögött fordult a szenátorokhoz, arra kérve őket, hogy támogassák a csomagot. Az esemény újabb jele lehet annak, hogy a Trump-kormányzat álláspontja az elmúlt hónapokban kedvezőbbé vált Ukrajnával szemben.

Zelenszkij a közelmúltban arról beszélt, hogy Trump szívesen kapcsolódik sikeres kezdeményezésekhez. Az amerikai elnök állítólag elismerően nyilatkozott Ukrajna orosz energetikai infrastruktúra ellen végrehajtott nagy hatótávolságú dróntámadásairól, amelyek jelentős károkat okoztak az orosz gazdaságnak és katonai logisztikának.

A csomag a hónap elején, 71 éves korában váratlanul elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátorról kapta a nevét.

Graham hosszú ideje Ukrajna egyik leghatározottabb washingtoni támogatója volt, és több mint egy éven keresztül igyekezett megszerezni Trump támogatását az orosz energiavásárlókat célzó intézkedésekhez. Nem sokkal halála előtt jelentette be, hogy a törvényhozók megállapodtak a Fehér Házzal a javaslat előmozdításáról.