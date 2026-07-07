Aszály van, árrobbanás nincs: orosz, ukrán és román gabona szorítja a magyar termelőket

A magyar gabonatermelők számára az idei aratás egyszerre hoz terméskockázatot és kedvezőtlen árkörnyezetet. Miközben a hőség, az aszály és helyenként a jégkár több térségben visszafoghatja a búza, az árpa és a repce hozamát, a termelői árak egyelőre jóval elmaradnak a tavalyi szinttől. A piaci fordulathoz nincs sok remény csak azért mert gyengébb hazai termés: a magyar árakat elsősorban a fekete-tengeri régiós exportárak, az uniós tőzsdei jegyzések, a devizaárfolyam és a globális készletkilátások alakítják.

Az AKI szerint az étkezési búza ára mintegy 13 százalékkal alacsonyabb, mint tavaly ilyenkor volt, miközben az aszály miatt a hozamok is jelentősen csökkentek Fotó: Fehér Gábor

Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb piaci jelentése szerint június utolsó hetében az étkezési búza átlagos termelői ára Magyarországon 63,8 ezer forint volt tonnánként, áfa és szállítás nélkül. Ez 13 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A takarmánykukorica átlagára 73,3 ezer forintra rúgott, ami 12 százalékos éves visszaesést jelentett. A takarmánybúza 64,8 ezer, a takarmányárpa 57,8 ezer forint körül mozgott tonnánként.

A számok különösen érzékenyen érintik a gazdákat, mert a termelési költségek éppen ellenkező irányt vettek. A műtrágya, az energia, az üzemanyag, a növényvédő szerek, a géphasználat és a finanszírozás költsége továbbra is jelentős terhet jelent. A Világgazdaság korábbi arra hívták fel a figyelmet, hogy a tavaszi árupiaci drágulás részben a geopolitikai feszültségek és a magasabb inputköltségek miatt alakult ki, ám ez a termelői árakban nem tudott tartósan megmaradni.

Hiába az aszály miatti alacsony hozamok, nem nőnek az árak

A magyar piacon most az aratás előrehaladása és az időjárás a legfontosabb rövid távú tényező. A júniusi hőség és a csapadékhiány több termőtájon is rontotta a hozamkilátásokat. A termelői tapasztalatok szerint az árpa esetében 15–20 százalékos, a búzánál akár 20–25 százalékos terméskiesés is előfordulhat egyes térségekben, miközben a repceállományok is megsínylették a szélsőséges időjárást.

Ez önmagában szűkíthetné a kínálatot, és támaszt adhatna az áraknak. A magyar gabonapiac azonban exportorientált, ezért a termelői árak nem kizárólag a hazai hozamoktól függnek. A hazai felvásárlási árakat a párizsi Euronext, a chicagói árutőzsde, a romániai és fekete-tengeri kikötői árak, valamint a régiós exportverseny határozza meg.