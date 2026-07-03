Aszály, gyenge termés, alacsony árak: a gazda kevesebbet kap, a vásárló többet fizet – összeértek az agrárium válságtünetei

Zajlik az aratás és az ország szinte valamennyi régiójából komoly aszálykárokról számolnak be a gazdák. Az árak közben még a tavalyi alacsony szinteket sem közelítik meg, miközben a költségek tovább növekedtek – hívta fel a figyelmet a drasztikus folyamatokra a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz). Közösségi oldalán az érdekvédelmi szervezet arról számolt be, hogy sok esetben már be sem jelentik a terméskiesést a károsult gazdák, pedig nagy kérdés, hogy idén hány hektárnál áll meg az érintett területek nagysága.

Az aszály arat idén a szántóföldeken. A Magosz szerint, nem csak az alacsony termésátlag, az árak lejtmenete is odavág a gazdáknak Fotó: Havran Zoltán

Mint írták, az elmúlt években a károsult (aszály, fagy, vihar, jég stb.) területek nagysága az alábbiak szerint alakult:

2021: 360 ezer hektár

2022: 1 450 000 hektár

2023: 105 ezer hektár

2024: 260 ezer hektár

2025: 260 ezer hektár.

Az aszály miatt a termésvárakozás az árpa és a búza területén is rendkívül alacsony.

Magosz: alacsony árak, magas költségek

A Magosz beszámolójából az is kiderül, hogy a szárazabb térségekben nem pusztán az alacsonyabb hektáronkénti hozam jelent gondot. Ha például egy gazdaság a tervezettnél 1–2 tonnával kevesebb búzát takarít be hektáronként, miközben az eladási ár 65–70 ezer forint/tonna körül marad, a bevételkiesés gyorsan több tízezer forintra nő hektáronként. Ezzel szemben a műtrágya, a gépüzemeltetés és a finanszírozás költsége nem csökkent, sőt.

Forrás: MAGOSZ

Az AKI PÁIR-adatain alapuló, legfrissebb , június közepi heti piaci összevetése szerint az étkezési búza hazai termelői ára június második felében tonnánként 68,4 ezer forint volt, ami egy hét alatt közel 2 százalékos, egy év alatt pedig több mint 15 százalékos csökkenést jelentett. A Magosz most arról számolt be, hogy a gazdák már csak tonnánkénti 60 ezer -65 ezer forintos ajánlatokkal találkoznak. És ha már a károsult termőterület nagyságát 2021-től tekintettük át, érdemes megjegyezni, hogy abban az évben tonnánkénti 70 ezer forinttal indultak az árak, és év végére elérték a 90 ezer forintot. A közben eltelt időben ráadásul jelentősen nőttek a költségek, úgy az energia, mint az egyéb termelési, úgynevezett input árak.