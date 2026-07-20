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Klímaszerelés: nagyon sokan megszegik ezt a szabályt, pedig óriási bajt okozhat – így el se kezdje, ha nem beszélt az illetékessel

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Az egyre melegebb nyarak miatt sokan döntenek a légkondicionálók mellett. A szakember szerint azonban több okból sem mindegy, hogy a lakásban hova kerül a klímaberendezés.
VG
2026.07.20, 06:55

A nyári hőségben egyre többen döntenek úgy, hogy klímaberendezést szereltetnek otthonukba, azonban társasházban ez nem olyan egyszerű, mint egy családi ház esetében. A klímatelepítés társasházban számos olyan szabályhoz és gyakorlati szemponthoz kötődik, amelyeket érdemes már a tervezés előtt megismerni, hogy elkerülhetők legyenek a kellemetlenségek és a felesleges pluszköltségek.

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Több okból sem mindegy, hogy hova kerül a klímaberendezés / Fotó: Shutterstock

Ugyanis nemcsak azt kell eldönteni, hová kerüljön a klíma beltéri és kültéri egysége, hanem azt is, hogy a kiválasztott hely megfelel-e a társasházi szabályoknak. Lami Ádám, a kecskeméti székhelyű Lami Klíma vezetője szerint az egyik legfontosabb előírás, hogy a kültéri egység nem kerülhet közös tulajdonra – például a homlokzatra vagy a tetőre –, kivéve, ha erre a lakóközösség vagy a társasház kezelője engedélyt ad – számolt be róla a Baon.hu Bács-Kiskun vármegyei hírportál.

A szakember szerint kiemelten fontos a kültéri egység biztonságos rögzítése. Egy rosszul felszerelt berendezés nemcsak a készüléket veszélyezteti, hanem balesetveszélyt is jelenthet. Úgy véli, hogy érdemes már a tervezéskor arra is gondolni, hogy a klímát időnként karban kell tartani vagy akár cserélni is kell, ezért célszerű olyan helyet választani, amely később is könnyen megközelíthető. Ugyanis ha a klíma a helyére emelődaruval került fel, legközelebb is csak azzal lehet mozgatni, amennyiben csere szükséges meghibásodás esetén.

Sok kellemetlen vita forrása lehet a nem megfelelően elvezetett kondenzvíz. Nem megengedett, hogy a kondenzvíz

  • a járdára,
  • a bejárat elé,
  • parkoló autókra
  • vagy akár a járókelőkre csöpögjön.

Lami Ádám szerint az a legjobb, ha a kondenzvíz az ereszcsatornába vezethető, azonban ez nem minden épületnél kivitelezhető. Alternatívaként a fal mentén, megfelelő rögzítéssel a földig kell elvezetni a kondenzvizet, vagy végső esetben egy gyűjtőedényben is összegyűjthető, például az erkélyen – de van, ahol ez csak egy szobában oldható meg.

A szakember elmondta, hogy a társasházakban végzett klímaszerelés a legtöbb esetben többe kerül, mint egy családi házban. Ennek oka, hogy gyakran több szerelési anyagra van szükség, hosszabb csővezetékeket kell kiépíteni, és sok esetben bonyolultabb a magasban történő munkavégzés is. A panellakások esetében a betonfúrás külön költséget jelenthet, emellett parkolási díj vagy speciális eszközök használata is növelheti a végösszeget.

Légkondi-ellenszenv: az európai lakások többségében nincs klíma – az amerikaiak nem értik, hogy miért szenvedünk hónapokon át

A nyári hőhullámok ma már nem számítanak rendkívüli jelenségnek Európában, a kontinens lakásainak többségében mégis hiányzik a légkondi, ami a világ számos más részén alapvetőnek számít. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint az európai háztartásoknak csak mintegy 20 százalékában van légkondicionáló, míg az Amerikai Egyesült Államokban és Japánban nagyjából az otthonok 90 százalékában – írta a Business Insider. Ez a téma pörög az amerikai közösségi oldalakon, sokan nem értik, az európaiak miért szenvednek a hőségben.

A cikk felidézi, hogy a közösségi médiában számos csodálkozó és értetlenkedő bejegyzés jelent meg az elmúlt napokban, sokan nem értik, mi ez az ellenszenv Európában a klímaberendezésekkel szemben. A témára többek között rácsatlakozott Elon Musk meg néhány gazdag üzletember, de akadtak olyan hangok is, hogy az európai emberek egyszerűen csak makacsak ebben a kérdésben. Miközben az Egyesült Államokban elképzelhetetlen, hogy ne legyen klíma egy lakásban.

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