Légkondi-ellenszenv: az európai lakások többségében nincs klíma – az amerikaiak nem értik, hogy miért szenvedünk hónapokon át

Ehhez társulnak ma már a környezetvédelmi dilemmák is. A légkondicionálók jelentős villamosenergiaigénye növeli a nyári csúcsterhelést – ez jelent meg a magyar gazdasági és energiaügyi miniszter csütörtök esti javaslatában is a légkondik esti kikapcsolásáról – miközben a legtöbb készülék a kültér felé adja le az elvont hőt, ami a sűrűn beépített városrészekben tovább fokozhatja az úgynevezett városi hősziget-hatást. Bár a modern berendezések egyre energiahatékonyabbak, tömeges elterjedésük komoly kihívást jelenthet az európai villamosenergia rendszerek számára is, csúcsra járatják a rendszerek terhelését.

A fenntarthatóság szempontjait sem lehet figyelmen kívül hagyni

A szakértők szerint ugyanakkor a kérdés ma már nem az, hogy szükség van-e légkondicionálásra, hanem az, hogyan lehet azt fenntartható módon biztosítani. A cikk szerint Európa nagy részén a légkondicionálást gyakran feleslegesnek és pazarlásnak tartják. Franciaországban sokan gondolják úgy, hogy a légkondicionáló széles körű alkalmazása csak súlyosbítaná azt a klímaválságot, ezért alternatív megoldásokat kell találni. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint nem csaj az új klímaberendezések telepítése jelent megoldást, hanem az épületek passzív hűtésének fejlesztése is:

a külső árnyékolás,

a redőnyök,

a zsalúziák,

a világos tetőfelületek,

a megfelelő hőszigetelés,

az éjszakai átszellőztetés

és a városi zöldfelületek növelése jelentősen mérsékelheti a hűtési igényt.

Az európaiak is vásárolják a légkondikat

Mindeközben a légkondicionálók száma gyorsan emelkedik. Az Európai Bizottság adatai szerint 1990-ben még kevesebb mint hétmillió szobai klímaberendezés működött Európában, 2020-ra ez a szám elérte az 57 milliót, 2030-ra pedig akár a 100 milliót is meghaladhatja. Ez azt jelentené, hogy az évtized végére már az európai háztartások mintegy 35 százalékában lehet valamilyen légkondicionáló. A klímaváltozás okozta elhúzódó és egyre gyakoribb hőhullámok lassan, de fokozatosan átírják az európai szemléletet. Ami korábban kényelmi berendezésnek számított, egyre több országban válik az egészségvédelem, a munkaképesség és az alkalmazkodás alapvető eszközévé. A következő évek egyik legnagyobb kihívása az lesz, hogy a növekvő hűtési igény ne járjon együtt aránytalan energiafogyasztással és további környezeti terheléssel.