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energia
Paks 2 Atomerőmű
2-es blokk

Rendkívüli: újabb intézkedés a paksi atomerőműben, már nem volt más választás – belenyúlnak 2-es blokk teljesítményébe is

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2026.07.30, 08:42
Frissítve: 2026.07.30, 08:42

A Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, a jelenlegi vízállás Paksnál -121 centiméter – tette közzé a az erőműtársaság. A kialakult helyzetre való tekintettel, a korábbi leterheléseken túl, szakembereink 2026. július 30-án, 07:00 órától csökkentik a 2. blokk teljesítményét 50 százalékkal.

Mint olvasható, „kollégáink folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és -hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. Célunk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása."

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