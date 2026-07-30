Súlyos ára lehet a ketreces tartás felszámolásának: csaknem kétszer nagyobb az ökotojás klímalábnyoma

Az állatjóléti célú átalakítások környezeti következményei jóval összetettebbek annál, mint amit a tartásmódok közötti egyszerű választás sugall - derül ki a Royal Society Open Science folyóiratban megjelent tanulmánból. Az ökológiai szabadtartásból származó tojás előállítása csaknem kétszer akkora klímaterhelést okozhat, mint a korszerű ketreces tartás – állapította meg az Oxfordi Egyetem kutatóinak friss elemzése.

A ketreces tartás megszüntetése állatóléti szempontjai élesen szembe mennek az Európai Bizottság klímavédelmi terveivel Fotó: Török János

A kutatók a brit tojástermelés négy meghatározó rendszerét – a berendezett ketreces, a mélyalmos, a szabadtartásos és az ökológiai szabadtartásos termelést – hasonlították össze. A számítások során azonos tojásmennyiséget vettek alapul, így azt vizsgálták, mennyi takarmányra, földterületre és tojótyúkra lenne szükség ugyanakkora kibocsátás eléréséhez.

Az eredmények szerint egy kilogramm tojás előállítása az ökológiai szabadtartásos rendszerben mintegy 3,52 kilogramm szén-dioxid-egyenértékű kibocsátással járhat. A berendezett ketreces rendszerben ugyanez körülbelül 1,8 kilogramm.

Hatvan százalékkal nőhetne a kibocsátás

Ha a teljes brit tojástermelést ökológiai szabadtartásra állítanák át, az ágazat éves kibocsátása a jelenlegi termelési szerkezet mellett becsült 1,439 millió tonnáról 2,316 millió tonna szén-dioxid-egyenértékre emelkedne. Ez csaknem 61 százalékos növekedést jelentene, miközben a földhasználat megközelítőleg megduplázódna. Egy kizárólag ketreces termelésre épülő elméleti rendszer kibocsátását 1,184 millió tonnára becsülték.

A különbséget nem önmagában az okozza, hogy a tyúkok kijuthatnak a szabadba. Az ökológiai és szabadtartásos állományok jellemzően több takarmányt fogyasztanak egy kilogramm tojás előállításához, miközben a termelésük alacsonyabb. Az ökológiai takarmánynövények hektáronkénti hozama is kisebb lehet, ezért ugyanannyi takarmány megtermeléséhez több földterületre van szükség.

A takarmány-előállítás a tojás teljes környezeti lábnyomának egyik legfontosabb eleme. Minél rosszabb a takarmányhasznosítás, annál nagyobb terület, energia és egyéb erőforrás szükséges ugyanannyi tojás előállításához. A nagyobb állatlétszám emellett több trágyát, ezáltal nagyobb savasodási és vízeutrofizációs kockázatot is jelent.