Lassult a növekedés lendülete az év közepén a magyar gazdaságban. A Központi Statisztikai Hivatal csütörtök reggeli közlése szerint a második negyedévben a bruttó hazai össztermék, azaz a GDP az előző év azonos időszakához képest a nyers adatok szerint 1,7 százalékkal, a szezonálisan kiigazított adatok alapján 1,6 százalékkal nőtt, míg az első negyedévhez viszonyíta 0,4 százalékkal. Mivel az első három hónapjában éves bázison 1,7 százalékos és havi alapon 0,8 százalékos GDP-bővülést mért a KSH, a mai adat megerősíti, hogy az év elején valóban tényleg kitörhetett a stagnálásból a magyar gazdaság, ám nem tudott lendületet venni.

Negatív meglepetés: hiába a Tisza győzelme és a kirobbanó hangulat, lassul a magyar gazdaság növekedése – csalódást keltő GDP-adatok érkeztek

Negatív meglepetés: hiába a Tisza győzelme és a kirobbanó hangulat, lassul a magyar gazdaság növekedése – csalódást keltő GDP-adatok érkeztek

A mostani adat azért különösen fontos, mert az elmúlt hónapok gazdasági statisztikái korántsem festettek egységes képet. Az ipari termelés egyik hónapban kellemes meglepetést okozott, a következőben viszont csalódást keltett, az építőipar szintén jelentős kilengéseket mutatott, májusban 10,7 százalékkal esett össze, miközben az exportteljesítmény továbbra is nagymértékben függött a gyenge európai konjunktúrától.

Mindezek alapján korántsem volt egyértelmű, hogy a magyar gazdaság képes lesz megőrizni az első negyedév lendületét.

Ettől függetlenül a Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők többsége már a gyorsbecslés előtt arra számított, hogy a második negyedévben is fennmaradhat a növekedés, ami még gyorsulhatott is. Többen pedig arra is felhívták a figyelmet, hogy a rövid távú indikátorok együttesen kedvezőbb képet mutatnak annál, mint amit első pillantásra sugalltak.

Ehhez képest az élet alaposan ráfácolt az elemzői várakozásokra, negyedéves bázison 0,7 százalékos növekedést vártak a szakértők, akik közt volt olyan, aki 1,2 százalékos bővülést sem zárt ki. Ebből lett most 0,4 százalékos bővülés

Pedig az utóbbi hetekben pozitív hírek érkeztek Németországból, a magyar gazdaság legfontosabb exportpartnerétől:

A júliusi Ifo üzleti hangulatindex a vártnál nagyobb mértékben emelkedett (85,7-ről 86,6 pontra), ami már a harmadik egymást követő havi javulás. A vállalatok különösen a következő fél év kilátásait látják kedvezőbbnek, amit részben a német kormány infrastruktúra- és beruházási programjai támogatnak. A német jegybank előzetes értékelése alapján a GDP a második negyedévben szerény növekedést mutathatott. Az ipari export és a külföldi kereslet meglepően ellenállónak bizonyult, miközben a lakossági fogyasztás sem esett vissza jelentősen. Májusban az ipari megrendelések 1,9 százalékal nőttek havi alapon, ami meghaladta az elemzői várakozásokat.

Ugyanakkor a fogyasztói bizalmi mutató július végén ismét romlott. A háztartások óvatosabbak lettek, nőtt a megtakarítási hajlandóság, és a magas energiaárak miatt romlottak a jövedelmi várakozások, ami arra utal, hogy a belső fogyasztás még nem lesz a növekedés fő motorja. A magyar növekedés szempontjából márpedig ennek van nagy jelentősége.