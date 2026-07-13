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Történelmi pillanat: átadták Európa legnagyobb Mercedes-gyárát Magyarországon, Németországból nézni se bírják – Magyar Péter élőben közvetíti Kecskemétről

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A Mercedes-Benz hivatalosan átadja hétfőn a kibővített kecskeméti gyárát, amely mintegy egymilliárd eurós beruházással valósult meg. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz és beszédet mond. A kecskeméti telephely ma már a világ második legnagyobb, Európa legnagyobb Mercedes-gyára.
Zováthi Domokos
2026.07.13, 10:25
Frissítve: 2026.07.13, 11:09

Hivatalosan is megnyitották a Mercedes-Benz kecskeméti gyárának új üzemegységét, amelyben elindult a vállalat első tisztán elektromos alapmodelljének, az új elektromos C-osztálynak a sorozatgyártása – derült ki Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videóból.

Magyar Péter miniszterelnök Mercedes
Magyar Péter beszéde a Mercedes-gyárban, Kecskeméten / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az üzem átadásán Magyar Péter arról beszélt, hogy a kormány hosszú távon kiszámítható gazdasági környezetet kíván biztosítani a Magyarországon beruházó vállalatoknak, ugyanakkor

  • elvárja a szabályok betartását,
  • a magyar munkavállalók megbecsülését
  • és a hazai beszállítók erősebb bevonását.

Beszédét a Mercedes legendás magyar mérnöke, Barényi Béla történetével kezdte. Felidézte a sokat emlegetett történetet, amely szerint Barényi 1939-es állásinterjúján azt mondta a Mercedes vezetőinek: „Önök mindent rosszul csinálnak”, majd húsz percen át ismertette elképzeléseit arról, miként lehetne biztonságosabbá tenni az autókat. A miniszterelnök szerint a történet másik főszereplője, Wilhelm Haspel gyárigazgató azért vált példaképpé, mert felismerte a tehetséget és nyitott volt az új gondolatokra.

A világ egyik legfontosabb Mercedes-üzemévé vált Kecskemét

Magyar Péter kiemelte, hogy az egymilliárd eurós fejlesztés nyomán megduplázódik a kecskeméti üzem termelési kapacitása, miközben a gyár szerepe a Mercedes globális hálózatában is tovább erősödik.

Úgy fogalmazott: a kecskeméti telephely ma már a világ második legnagyobb, Európa legnagyobb Mercedes-gyára, amely nemcsak a vállalat ellátási láncában, hanem a magyar gazdaságban is meghatározó szerepet tölt be. Hangsúlyozta, hogy a beruházás bizonyítja:

Magyarország képes hosszú távú, stratégiai jelentőségű ipari fejlesztések befogadására.

Üzenet a külföldi befektetőknek

A kormányfő szerint az új kabinet célja, hogy minden Magyarországon beruházó vállalattal – köztük a Mercedes-Benzzel – kiszámítható partnerséget alakítson ki.

Ennek részeként stabil adó- és szabályozási környezetet, megfelelő infrastruktúrát és képzett munkaerőt ígért a befektetőknek. Hozzátette ugyanakkor, hogy a partnerség kölcsönös: a kormány minden vállalattól elvárja a jogszabályok betartását és a magyar munkavállalók megbecsülését.

A célunk, hogy Magyarországon ne csak munka legyen, hanem a tisztességgel elvégzett munkából tisztességesen meg is lehessen élni

– fogalmazott.

A magyar beszállítók nagyobb szerepet kaphatnak

Magyar Péter szerint a Mercedes beruházása lehetőséget teremt arra, hogy egyre több magyar kis- és középvállalkozás kapcsolódjon be a nemzetközi autóipari értékláncokba. A Tisza program gazdaságpolitikai céljai között említette

  • a hazai vállalkozások támogatását,
  • a digitalizáció és az automatizálás ösztönzését,
  • a mesterséges intelligencia alkalmazását,
  • valamint a beszállítói fejlesztéseket.

Célként jelölte meg, hogy minél több magyar cég váljon a Magyarországon működő nagy nemzetközi vállalatok beszállítójává.

A német vállalatok tudást is hoznak Magyarországra

A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy Magyarországon mintegy 2300 német vállalat működik. Szerinte ezek nemcsak tőkét hoznak az országba, hanem technológiát, menedzsmentkultúrát, exportpiaci kapcsolatokat és magas hozzáadott értékű termelési tudást is.

A kecskeméti Mercedes-beruházást a magyar–német gazdasági együttműködés egyik legsikeresebb példájának nevezte, amely hosszú távon is hozzájárulhat a magyar ipar versenyképességének erősítéséhez.

Beszéde végén ismét Barényi Béla történetére utalva azt mondta: a jövő magyar mérnökei ma az egyetemeken tanulnak, és a vezetők feladata felismerni a tehetséget, nyitottnak maradni az új ötletekre, mert a fejlődés és az innováció csak így tartható fenn.

A német vezetőség szerint a legjobb helyen van a gyártás

A nyitóünnepségen Christian Dickert, a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár ügyvezető igazgatója, gyárigazgatója a kecskeméti dolgozók teljesítményét méltatta, és úgy fogalmazott:

a gyár szilárd alapot jelent a vállalat jövőbeli növekedéséhez.

Beszédében felidézte, hogy alig száz napja tölti be jelenlegi pozícióját, ez idő alatt azonban már meggyőződhetett arról, milyen munkát végez a kecskeméti csapat.

„Amit ez a csapat véghez vitt, az valóban figyelemre méltó. Munkatársaink óriási rugalmassággal, teljes elkötelezettséggel és kivételes csapatszellemben dolgoztak” – mondta.

Elindult az elektromos C-osztály gyártása

A Mercedes vezetője hangsúlyozta, hogy a most átadott gyárbővítés nemcsak egy új beruházás lezárását jelenti, hanem egy új korszak kezdetét is: Kecskeméten megkezdődött a vállalat első teljesen elektromos alapmodelljének, az új elektromos C-osztálynak a sorozatgyártása.

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A kecskeméti csapatot méltatta

Dickert szerint az elmúlt hetek tapasztalatai megerősítették abban, hogy a magyarországi gyár kiemelkedő szakmai tudással és elkötelezett munkatársakkal rendelkezik.

Úgy fogalmazott, a dolgozók felkészültsége, innovációs képessége és elhivatottsága biztos alapot teremt a jövő fejlesztéseihez, ezért bizakodva tekint a kecskeméti gyár következő éveire.

Beszéde végén átadta a szót Ola Källeniusnak, a Mercedes-Benz vezérigazgatójának, aki a vállalat globális stratégiájáról és a kecskeméti beruházás jelentőségéről beszélt a megnyitó ünnepségen.

Ola Källenius szerint különleges alkalom, hogy Magyar Péter miniszterelnök személyesen vett részt az eseményen. A Mercedes-Benz vezérigazgatója megjegyezte, ritkán adódik olyan helyzet, hogy egy kormányfő vezesse az új C-osztályt, majd hozzátette: a miniszterelnök kiváló sofőrnek bizonyult. Beszédében hangsúlyozta, hogy a vállalat számára az ügyfélközpontúság, az innováció és a versenyképesség a három legfontosabb érték, amelyek szerinte a kecskeméti gyár működésében is egyaránt megjelennek. A vezérigazgató úgy fogalmazott:

A jövőt a legjobban úgy lehet megjósolni, ha megalkotjuk.

Hozzátette, a kecskeméti csapat nap mint nap ezt bizonyítja munkájával, a piaci versenyre pedig nem fenyegetésként, hanem ösztönző erőként tekintenek.

Az eseményen beszédet mondott Michael Schiebe, a Mercedes-Benz AG igazgatóságának gyártásért, minőségért és ellátási láncért felelős tagja is.

Megszólalt a Mercedes: elmondták, mi fog történni a kecskeméti gyárral: egész Németország irigykedve nézi – esélyük sincs Magyarországgal szemben

A kecskeméti autógyár fejlesztése változatlan ütemben folytatódik. A Mercedes szerint az új üzemegységek és az elektromos C-osztály gyártása mellett a magyarországi telephely a német üzemekhez képest mintegy 70 százalékos termelési költségelőnyt kínál.

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