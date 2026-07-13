Felejtsük el a telefont: már készülnek az okosszemüvegek, amelyek átírják az életmódunkat

A mesterséges intelligencia fejlődéséről szóló hírekben rendszeresen újabb chatbotok, nyelvi modellek vagy telefonos funkciók kerülnek a középpontba, miközben a technológiai vállalatok már a következő nagy lépésre készülnek. Az Apple, a Meta, a Google, a Samsung és más szereplők egyaránt olyan hordható eszközökön dolgoznak, melyek a mesterséges intelligenciát a telefonok kijelzőiről a közvetlen felhasználók szemei elé hozzák. Bár ezek a termékek – élükön az okosszemüvegekkel – Magyarországon még kevéssé vannak jelen a hétköznapokban, a fejlesztések alapján egy új piaci szegmens formálódik, mely a következő években alapvetően alakíthatja át az emberek és a digitális szolgáltatások kapcsolatát.

A telefon után ez lehet a következő nagy dobás: már készülnek azok az okosszemüvegek, melyek teljesen átírhatják a hétköznapokat / Fotó: Ground Picture

Az okosszemüveg a következő nagy lépés

Az Apple legújabb operációs rendszerének forráskódjában megjelent, kamerával felszerelt új eszközre utaló bejegyzés jól mutatja, milyen irányba tart az iparág. A vállalat egyelőre nem közölt részleteket, de iparági várakozások szerint egy mesterséges intelligenciára építő okosszemüveg fejlesztése zajlik. Nem az Apple az egyetlen szereplő:

a Meta már kereskedelmi forgalomban is kínál kamerás, mesterséges intelligenciával támogatott szemüvegeket,

miközben a Google az Android XR platform köré építi saját ökoszisztémáját,

a Samsung pedig szintén intelligens szemüveg fejlesztésén dolgozik.

Tehát a vállalatok olyan hordható megoldásokat szeretnének létrehozni, melyek folyamatosan érzékelik a felhasználó környezetét, és a mesterséges intelligencia segítségével azonnali válaszokat, információkat vagy útmutatást adnak. A kamerák, mikrofonok, hangszórók és a felhőalapú mesterséges intelligencia együttese azt ígéri, hogy a felhasználónak egyre ritkábban kell elővennie a telefonját egy-egy információ megszerzéséhez.

Az iparág hosszú távú célja, hogy a mesterséges intelligencia ne egy külön alkalmazás legyen, melyet szükség esetén megnyitunk, hanem egy folyamatosan rendelkezésre álló digitális asszisztens, mely látja, hallja és értelmezi a környezetet. Az okosszemüvegek mellett ezért egyre nagyobb szerepet kapnak az okosórák, az intelligens gyűrűk és más hordható eszközök is, melyek együtt alkothatnak egy új, mesterséges intelligenciára épülő ökoszisztémát.