Felejtsük el a telefont: már készülnek az okosszemüvegek, amelyek átírják az életmódunkat
A mesterséges intelligencia fejlődéséről szóló hírekben rendszeresen újabb chatbotok, nyelvi modellek vagy telefonos funkciók kerülnek a középpontba, miközben a technológiai vállalatok már a következő nagy lépésre készülnek. Az Apple, a Meta, a Google, a Samsung és más szereplők egyaránt olyan hordható eszközökön dolgoznak, melyek a mesterséges intelligenciát a telefonok kijelzőiről a közvetlen felhasználók szemei elé hozzák. Bár ezek a termékek – élükön az okosszemüvegekkel – Magyarországon még kevéssé vannak jelen a hétköznapokban, a fejlesztések alapján egy új piaci szegmens formálódik, mely a következő években alapvetően alakíthatja át az emberek és a digitális szolgáltatások kapcsolatát.
Az okosszemüveg a következő nagy lépés
Az Apple legújabb operációs rendszerének forráskódjában megjelent, kamerával felszerelt új eszközre utaló bejegyzés jól mutatja, milyen irányba tart az iparág. A vállalat egyelőre nem közölt részleteket, de iparági várakozások szerint egy mesterséges intelligenciára építő okosszemüveg fejlesztése zajlik. Nem az Apple az egyetlen szereplő:
- a Meta már kereskedelmi forgalomban is kínál kamerás, mesterséges intelligenciával támogatott szemüvegeket,
- miközben a Google az Android XR platform köré építi saját ökoszisztémáját,
- a Samsung pedig szintén intelligens szemüveg fejlesztésén dolgozik.
Tehát a vállalatok olyan hordható megoldásokat szeretnének létrehozni, melyek folyamatosan érzékelik a felhasználó környezetét, és a mesterséges intelligencia segítségével azonnali válaszokat, információkat vagy útmutatást adnak. A kamerák, mikrofonok, hangszórók és a felhőalapú mesterséges intelligencia együttese azt ígéri, hogy a felhasználónak egyre ritkábban kell elővennie a telefonját egy-egy információ megszerzéséhez.
Az iparág hosszú távú célja, hogy a mesterséges intelligencia ne egy külön alkalmazás legyen, melyet szükség esetén megnyitunk, hanem egy folyamatosan rendelkezésre álló digitális asszisztens, mely látja, hallja és értelmezi a környezetet. Az okosszemüvegek mellett ezért egyre nagyobb szerepet kapnak az okosórák, az intelligens gyűrűk és más hordható eszközök is, melyek együtt alkothatnak egy új, mesterséges intelligenciára épülő ökoszisztémát.
Így változtathatnak meg a mindennapjaink
A technológia legnagyobb előnye az lehet, hogy a mesterséges intelligencia a háttérbe húzódik, miközben szinte minden élethelyzetben segítséget nyújthat. Egy okosszemüveg séta közben felismerheti az épületeket vagy nevezetességeket, megjelenítheti a navigációs útvonalat a látómezőben, vagy válaszolhat arra a kérdésre, hogy milyen növényt, tárgyat vagy terméket lát a felhasználó. Külföldön valós időben fordíthatja a feliratokat és akár egy beszélgetést is, így sok helyzetben feleslegessé válhat a telefon elővétele.
Az otthoni felhasználásban szintén széles körű lehetőségek nyílhatnak:
- a rendszer felismerheti a rendelkezésre álló alapanyagokat, receptet ajánlhat,
- segíthet egy bútor összeszerelésében vagy egy háztartási gép beüzemelésében.
Meghibásodás esetén elegendő lehet a kamerát az adott alkatrészre irányítani, a mesterséges intelligencia pedig azonosíthatja a problémát, és lépésről lépésre végigvezetheti a felhasználót a javítási folyamaton.
A munkahelyeken még nagyobb lehet a változás. A logisztikában dolgozók könnyebben kaphatnak útmutatást az áruk mozgatásához, a szerelők munka közben is hozzáférhetnek a műszaki dokumentációkhoz, míg az irodai dolgozók automatikus jegyzeteket, értekezleti összefoglalókat vagy feladatlistákat készíttethetnek a mesterséges intelligenciával. Az oktatásban a rendszer egyetlen pillantás alapján magyarázatot adhat egy feladatra vagy ábrára, a szórakoztatásban pedig kiterjesztett valóságra épülő élményeket, valós idejű statisztikákat vagy háttérinformációkat jeleníthet meg.
Az egészségmegőrzésben is fontos szerepet kaphatnak ezek az eszközök. Az okosszemüvegek együttműködhetnek okosórákkal és intelligens gyűrűkkel, így egyszerre követhetik a mozgást, a pulzust, az alvást és más egészségügyi adatokat. Az összegyűjtött információk alapján a mesterséges intelligencia személyre szabott javaslatokat adhat a mindennapi életmód javítására.
Minden már csak idő kérdése
A hordható mesterségesintelligencia-eszközök fejlődésének ugyanakkor nemcsak technológiai, hanem társadalmi feltételei is vannak. Az állandóan működő kamerák és mikrofonok miatt az adatvédelem és a magánszféra védelme várhatóan meghatározó kérdés lesz, miközben az is eldől, hogy a felhasználók mennyire fogadják el a folyamatosan jelen lévő digitális asszisztenseket.
A fejlesztések üteme ugyanakkor arra utal, hogy a vezető technológiai vállalatok már nem azt vizsgálják, szükség van-e ilyen eszközökre, hanem azt, melyikük tudja először a hétköznapok természetes részévé tenni őket. Az okostelefonok is fokozatosan váltak nélkülözhetetlenné: először kommunikációs eszközként, majd fényképezőgépként, navigációként, bankkártyaként és személyes asszisztensként. A mesterséges intelligenciával felszerelt hordható eszközök fejlesztése arra utal, hogy a technológiai ipar a következő évtized hasonló léptékű változására készül.
Alábbhagyott a lendület az okostelefon-piacon: 2027-ben kezdődhet az igazi verseny
Az év elején még úgy tűnt, hogy a mesterséges intelligencia új lendületet ad az okostelefon-piacnak, de 2026 második felére kiderült , hogy a nagy gyártók idei készülékei inkább kisebb fejlesztéseket hoznak. Az Apple és a Samsung új modelljei gyorsabbak és fejlettebbek lesznek, de a vállalatok fejlesztési fókusza már egyre inkább a következő generációs hardverekre és az AI-alapú ökoszisztémákra helyeződik. Az Apple a hajlítható iPhone, a jubileumi iPhone és az Apple Intelligence fejlesztésére koncentrál, míg a Samsung a Galaxy AI, a hajlítható készülékek és az XR-eszközök fejlesztését tekinti stratégiai iránynak.
Eközben a kínai gyártók – köztük a Huawei, a Xiaomi és a Honor – saját technológiai megoldásokkal, egyedi chipekkel és mesterséges intelligenciára épülő ökoszisztémákkal próbálnak kitűnni. A verseny egyre kevésbé a processzorok és kamerák fejlesztéséről, sokkal inkább az AI-szolgáltatásokról és az eszközök összekapcsolásáról szól.