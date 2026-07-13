Sorsdöntő nap a parlamentben: ilyen változásokat hozhat az alaptörvény módosítása

A tizenhetedik alaptörvény-módosításról dönt hétfőn az Országgyűlés, amely rendkívüli ülésének első napján számos, az államszervezet működését érintő változásról is határoz.

Sorsdöntő nap a parlamentben / Fotó: Polyák Attila

A sürgős eljárásban tárgyalt javaslat egyebek mellett

parlamenti cikluskorlátot vezetne be,

megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását,

új szabályokat alkotna az alkotmánybírákra

és a bírósági vezetőkre,

valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt.

Az Országgyűlés hétfőn 13 órakor kezdi meg kétnapos rendkívüli ülését.

A parlamenti napirend szerint az ülést Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása nyitja meg. A kormányfő a múlt héten hivatalos külföldi útja miatt nem vett részt az Országgyűlés munkájában.

A napirend előtti felszólalásokat követően interpellációk, azonnali kérdések és kérdések hangzanak el, majd a képviselők lefolytatják az alaptörvény tizenhetedik módosításának bizottsági vitáját, ezt követően pedig szavaznak az előterjesztésről.

A Görög Márta igazságügyi miniszter által benyújtott módosítás indokolása szerint a cél az, hogy az új alkotmány hatálybalépéséig biztosítsák az állam jogszerű működéséhez szükséges intézményi feltételeket, valamint megteremtsék az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait.

A javaslat több jelentős változtatást is tartalmaz. Ezek közé tartozik az országgyűlési képviselők számára bevezetendő 12 éves, vagyis három ciklusra szóló időkorlát, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, továbbá az alkotmánybírók esetében egy 70 éves felső életkori határ meghatározása.

Emellett lehetővé válna a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása, valamint létrejönne a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal is.

A tervezett módosítás politikai vitát is kiváltott. Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán arról írt, hogy az Országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény tizenhetedik módosítását, a köztársasági elnöknek pedig ezt követően öt nap áll rendelkezésére a kihirdetéshez szükséges aláírásra. Bejegyzésében azt is közölte: amennyiben az államfő ezt nem teszi meg, megindítható ellene a megfosztási eljárás.