Sorsdöntő nap a parlamentben: ilyen változásokat hozhat az alaptörvény módosítása
A tizenhetedik alaptörvény-módosításról dönt hétfőn az Országgyűlés, amely rendkívüli ülésének első napján számos, az államszervezet működését érintő változásról is határoz.
A sürgős eljárásban tárgyalt javaslat egyebek mellett
- parlamenti cikluskorlátot vezetne be,
- megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását,
- új szabályokat alkotna az alkotmánybírákra
- és a bírósági vezetőkre,
- valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt.
Az Országgyűlés hétfőn 13 órakor kezdi meg kétnapos rendkívüli ülését.
A parlamenti napirend szerint az ülést Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása nyitja meg. A kormányfő a múlt héten hivatalos külföldi útja miatt nem vett részt az Országgyűlés munkájában.
A napirend előtti felszólalásokat követően interpellációk, azonnali kérdések és kérdések hangzanak el, majd a képviselők lefolytatják az alaptörvény tizenhetedik módosításának bizottsági vitáját, ezt követően pedig szavaznak az előterjesztésről.
A Görög Márta igazságügyi miniszter által benyújtott módosítás indokolása szerint a cél az, hogy az új alkotmány hatálybalépéséig biztosítsák az állam jogszerű működéséhez szükséges intézményi feltételeket, valamint megteremtsék az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait.
A javaslat több jelentős változtatást is tartalmaz. Ezek közé tartozik az országgyűlési képviselők számára bevezetendő 12 éves, vagyis három ciklusra szóló időkorlát, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, továbbá az alkotmánybírók esetében egy 70 éves felső életkori határ meghatározása.
Emellett lehetővé válna a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása, valamint létrejönne a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal is.
A tervezett módosítás politikai vitát is kiváltott. Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán arról írt, hogy az Országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény tizenhetedik módosítását, a köztársasági elnöknek pedig ezt követően öt nap áll rendelkezésére a kihirdetéshez szükséges aláírásra. Bejegyzésében azt is közölte: amennyiben az államfő ezt nem teszi meg, megindítható ellene a megfosztási eljárás.
A parlament hétfői ülésén azonban nem kizárólag az alaptörvény módosításáról döntenek. Napirenden szerepel a kőolajtermék-előállítók különadójának kiterjesztése és 2027-ig történő meghosszabbítása, továbbá a magyar–szlovák államhatárt keresztező új kőolajvezeték építéséről szóló nemzetközi megállapodás módosítása is.
„Hétfőn az Országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt” – írta korábban Magyar Péter a Facebook-oldalán.
A miniszterelnök a posztjában hozzátette, hogy
ha Sulyok Tamás nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás.