Vágtázik a Richter, lefordult az OTP

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A forint veszített értékéből. Az eurót 356,72 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.

A meghatározó európai részvényindexek is nagyjából a pénteki záróértékük környékén, de jobbára valamelyest gyengébben nyitottak. Kivétel a londoni FTSE 100, amely 0,3 százalékkal emelkedett.

A döntő tényező az iráni háború fellángolása volt hétfő reggel is. Az Egyesült Államok és a perzsa állam az éjszaka folyamán ismét légicsapásokkal támadta egymást. A piacok emellett a Bundesbank legfrissebb értékelését várják a német gazdaságról.

A héten amúgy a befektetők figyelmére tarthatnak még számot a szerdán érkező spanyol és a csütörtöki olasz inflációs adatok, pénteken pedig az euróövezet inflációs jelentése, valamint kedden az Egyesült Királyság GDP-je és ipari termelése, valamint az euróövezet és az Egyesült Királyság kiskereskedelmi adatai.

Az olajárak emelkednek, a részvényárak pedig esnek, miután a befektetők ismét a Hormuzi-szoros törésvonalába botlottak

– kommentálta a helyzetet Stephen Innes, az SPI Asset Management alapító és ügyvezető partnere, aki korábban a JPMorgan részvényelemzője volt.

Irán szerint a szoros zárva van. Az USA szerint a hajóforgalom zavartalanul folyik. Mindkét állítás technikailag megalapozott. Ez egy ingatag egyensúly, amely nyugtalanságot kelt

- tette hozzá.