Vágtázik a Richter, lefordult az OTP
A pesti börze vezető indexe, a BUX a pénteki záráshoz mérten 0,03 százalékkal alacsonyabban, 142 424 ponton kezdte hétfőn a kereskedést.
Az OTP részvényei 0,7 százalékos gyengüléssel, 45 500 forinton indították a napot.
A Mol papírjai 0,2 százalékkal, 4070 forintra gyengültek. A Brent hordónkénti jegyzése 3,7 százalékkal, 78,85 dollárra lőtt ki.
A Richter viszont markáns erősödéssel startolt. A gyógyszergyártó kurzusa 1,5 százalékkal, 12 270 forintra ugrott.
A Magyar Telekom részvényei 0,4 százalékkal, 2660 forintra drágultak.
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A forint veszített értékéből. Az eurót 356,72 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.
A meghatározó európai részvényindexek is nagyjából a pénteki záróértékük környékén, de jobbára valamelyest gyengébben nyitottak. Kivétel a londoni FTSE 100, amely 0,3 százalékkal emelkedett.
A döntő tényező az iráni háború fellángolása volt hétfő reggel is. Az Egyesült Államok és a perzsa állam az éjszaka folyamán ismét légicsapásokkal támadta egymást. A piacok emellett a Bundesbank legfrissebb értékelését várják a német gazdaságról.
A héten amúgy a befektetők figyelmére tarthatnak még számot a szerdán érkező spanyol és a csütörtöki olasz inflációs adatok, pénteken pedig az euróövezet inflációs jelentése, valamint kedden az Egyesült Királyság GDP-je és ipari termelése, valamint az euróövezet és az Egyesült Királyság kiskereskedelmi adatai.
Az olajárak emelkednek, a részvényárak pedig esnek, miután a befektetők ismét a Hormuzi-szoros törésvonalába botlottak
– kommentálta a helyzetet Stephen Innes, az SPI Asset Management alapító és ügyvezető partnere, aki korábban a JPMorgan részvényelemzője volt.
Irán szerint a szoros zárva van. Az USA szerint a hajóforgalom zavartalanul folyik. Mindkét állítás technikailag megalapozott. Ez egy ingatag egyensúly, amely nyugtalanságot kelt
- tette hozzá.