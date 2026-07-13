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Vágtázik a Richter, lefordult az OTP

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Stagnálással kezdte a hétfői kereskedést a BUX. A Richter csúcsformában nyitott, amit az OTP visszaesése ellensúlyozott.
Murányi Ernő
2026.07.13, 09:23
Frissítve: 2026.07.13, 09:45

A pesti börze vezető indexe, a BUX a pénteki záráshoz mérten 0,03 százalékkal alacsonyabban, 142 424 ponton kezdte hétfőn a kereskedést.

Richter
Vágtázik a Richter, lefordult az OTP / Fotó: Budapesti Éréktőzsde / Budapesti Értéktőzse
BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP részvényei 0,7 százalékos gyengüléssel, 45 500 forinton indították a napot. 

 OTP részvény
OTP részvény10:54:23
Árfolyam: 46 150 HUF +350 / +0,76 %
Forgalom: 1 671 355 030 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai 0,2 százalékkal, 4070 forintra gyengültek. A Brent hordónkénti jegyzése 3,7 százalékkal, 78,85 dollárra lőtt ki.

 MOL részvény
MOL részvény10:55:34
Árfolyam: 4 126 HUF +50 / +1,21 %
Forgalom: 1 004 103 034 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter viszont markáns erősödéssel startolt. A gyógyszergyártó kurzusa 1,5 százalékkal, 12 270 forintra ugrott.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:54:28
Árfolyam: 12 150 HUF +60 / +0,49 %
Forgalom: 156 831 320 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei 0,4 százalékkal, 2660 forintra drágultak.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:49:37
Árfolyam: 2 648 HUF -2 / -0,08 %
Forgalom: 90 455 268 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint veszített értékéből. Az eurót 356,72 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.

A meghatározó európai részvényindexek is nagyjából a pénteki záróértékük környékén, de jobbára valamelyest gyengébben nyitottak. Kivétel a londoni FTSE 100, amely 0,3 százalékkal emelkedett.

A döntő tényező az iráni háború fellángolása volt hétfő reggel is. Az Egyesült Államok és a perzsa állam az éjszaka folyamán ismét légicsapásokkal támadta egymást. A piacok emellett a Bundesbank legfrissebb értékelését várják a német gazdaságról. 

A héten amúgy a befektetők figyelmére tarthatnak még számot a szerdán érkező spanyol és a csütörtöki olasz inflációs adatok, pénteken pedig az euróövezet inflációs jelentése, valamint kedden az Egyesült Királyság GDP-je és ipari termelése, valamint az euróövezet és az Egyesült Királyság kiskereskedelmi adatai.

Az olajárak emelkednek, a részvényárak pedig esnek, miután a befektetők ismét a Hormuzi-szoros törésvonalába botlottak

 – kommentálta a helyzetet Stephen Innes, az SPI Asset Management alapító és ügyvezető partnere, aki korábban a JPMorgan részvényelemzője volt.

Irán szerint a szoros zárva van. Az USA szerint a hajóforgalom zavartalanul folyik. Mindkét állítás technikailag megalapozott. Ez egy ingatag egyensúly, amely nyugtalanságot kelt

- tette hozzá.

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