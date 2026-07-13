Rémülten figyeli a részvénypiac az olajár száguldását, kiújult inflációs félelmek közepette indul az amerikai gyorsjelentési szezon

Jelentősen esett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miután a Perzsa-öböl térségében fokozódtak a harcok, és Irán azt állította, hogy lezárta a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorost. Ennek hatására az olajárak meredeken emelkedtek, ismét felerősítve a világgazdaságban az inflációs kockázatokat.

Aggódva figyeli a részvénypiac az olaj drágulását, inflációs félelmek lángolnak fel ismét / Fotó: AFP

A dollár erősödött, miközben az államkötvényhozamok emelkedtek, mivel a befektetők csökkentették annak valószínűségét, hogy az amerikai jegybank (Fed) kamatot emel. Minderre egy nappal azelőtt került sor, hogy Kevin Warsh Fed-elnök új tisztségében először jelenik meg a Kongresszus előtt.

Rémszítő tempóban drágul az olaj, újra itt az inflációs veszély

A kedden megjelenő júniusi inflációs adatok várhatóan némi lassulást mutathatnak a jelenlegi 4,2 százalékos éves inflációs rátához képest, mivel az üzemanyagárak korábban csökkentek. Ennek a kedvező hatásnak azonban egy része most elveszhet az olajárak újbóli emelkedése miatt.

A Brent típusú nyersolaj ára 4,3 százalékkal, hordónként 79,31 dollárra emelkedett a korábbi 70,14 dolláros mélypontról,

az amerikai WTI olaj 4,4 százalékkal, 74,62 dollárra drágult.

Amerikai tisztviselők közölték, hogy az elmúlt 24 órában mintegy 20 hajót kísértek át a Hormuzi-szoroson, ugyanakkor a hajókövető rendszerek szerint továbbra is csekély a forgalom.

A részvénypiac a gyorsjelentési szezont várja

A részvénypiaci befektetők számára most sok múlik a hamarosan kezdődő gyorsjelentési szezonon, ahol rendkívül magasak az AI-hoz (mesterséges intelligenciához) kapcsolódó profitvárakozások. A sort kedden a nagy amerikai bankok nyitják, majd a Netflix és a General Electric is közzéteszi eredményeit.

A technológiai szektor továbbra is kiemelkedően teljesít modelljeinkben, amit az erős eredménynövekedés és a kedvező értékeltség támogat

– írták a Citi elemzői.

Hozzátették: „bár az MI-hez kapcsolódó részvények volatilitása a következő negyedévben is magas maradhat, továbbra is felülsúlyozzuk a globális informatikai szektort és az amerikai piacot. Ezeket a növekedési kitettségeket ciklikus régiók és szektorok – köztük Japán, a pénzügyi szektor és az alapanyagipar – felülsúlyozásával egészítjük ki.”

Az S&P 500 határidős indexe 0,6 százalékkal,

a Nasdaq határidős indexe 1,3 százalékkal csökkent.

Európában az EURO STOXX 50 futures 0,9 százalék,

a DAX futures 1,0 százalék, az

FTSE futures 0,3 százalék mínuszban volt.

A japán Nikkei index 2,2 százalékkal gyengült, miután az előző héten már 1,7 százalékot veszített.

Az MSCI ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe (a japán indexek nélkül számolva) 1,8 százalékkal zuhant.

Nehéz helyzetben a csiprészvények

A dél-koreai KOSPI index, amely korábban kiemelkedően teljesített, 7,6 százalékkal zuhant, miután az előző héten már közel 8 százalékot veszített. A visszaesést elsősorban a félvezetőipari részvényekre épülő tőkeáttételes befektetések leépítése okozta.

A dél-koreai piac mára a globális csipipari hangulat egyik legfontosabb indikátorává vált, így a további esések más piacokra is átterjedhetnek.

A dél-koreai SK Hynix amerikai tőzsdén jegyzett részvényei pénteken, Nasdaq-debütálásuk napján közel 14 százalékkal emelkedtek. A piac zárása után derült ki, hogy az Apple pert indított az OpenAI és két korábbi alkalmazottja ellen üzleti titkok eltulajdonítása miatt.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) csütörtökön teszi közzé negyedéves eredményeit, és a piac ismét rekordnyereségre számít.

A Bank of America elemzői arra figyelmeztettek, hogy az MI-infrastruktúrába irányuló beruházási hullám egyre inkább rontja a vállalatok készpénztermelő képességét. A legnagyobb felhőszolgáltatók idén már 234 milliárd dollárt költöttek fejlesztésekre, és az előrejelzések szerint a szabad cash flow-juk először fordulhat negatívba 2007 óta.

Ebben a környezetben számos, a piac által kevésbé figyelt terület lényegesen kedvezőbb értékeltséget kínál

– idézi a Reuters az elemzést.