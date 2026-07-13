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Rémülten figyeli a részvénypiac az olajár száguldását, kiújult inflációs félelmek közepette indul az amerikai gyorsjelentési szezon

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Az olajár több mint 4 százalékkal drágult, miután Irán és az Egyesült Államok ismét keményen egymásnak esett a Hormuzi-szoros ellenőrzése miatt. A részvénypiac az induló gyorsjelentési szezon előtt amúgy is aggódott az MI-beruházások megtérülése miatt, az inflációs félelmek miatt emelkedő kötvényhozamok erős korrekció lehetőségére figyelmeztetnek.
D. GY.
2026.07.13, 09:01

Jelentősen esett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miután a Perzsa-öböl térségében fokozódtak a harcok, és Irán azt állította, hogy lezárta a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorost. Ennek hatására az olajárak meredeken emelkedtek, ismét felerősítve a világgazdaságban az inflációs kockázatokat.

részvénypiac
Aggódva figyeli a részvénypiac az olaj drágulását, inflációs félelmek lángolnak fel ismét / Fotó: AFP

A dollár erősödött, miközben az államkötvényhozamok emelkedtek, mivel a befektetők csökkentették annak valószínűségét, hogy az amerikai jegybank (Fed) kamatot emel. Minderre egy nappal azelőtt került sor, hogy Kevin Warsh Fed-elnök új tisztségében először jelenik meg a Kongresszus előtt.

Rémszítő tempóban drágul az olaj, újra itt az inflációs veszély

A kedden megjelenő júniusi inflációs adatok várhatóan némi lassulást mutathatnak a jelenlegi 4,2 százalékos éves inflációs rátához képest, mivel az üzemanyagárak korábban csökkentek. Ennek a kedvező hatásnak azonban egy része most elveszhet az olajárak újbóli emelkedése miatt.

  • A Brent típusú nyersolaj ára 4,3 százalékkal, hordónként 79,31 dollárra emelkedett a korábbi 70,14 dolláros mélypontról, 
  • az amerikai WTI olaj 4,4 százalékkal, 74,62 dollárra drágult.

Amerikai tisztviselők közölték, hogy az elmúlt 24 órában mintegy 20 hajót kísértek át a Hormuzi-szoroson, ugyanakkor a hajókövető rendszerek szerint továbbra is csekély a forgalom.

A részvénypiac a gyorsjelentési szezont várja

A részvénypiaci befektetők számára most sok múlik a hamarosan kezdődő gyorsjelentési szezonon, ahol rendkívül magasak az AI-hoz (mesterséges intelligenciához) kapcsolódó profitvárakozások. A sort kedden a nagy amerikai bankok nyitják, majd a Netflix és a General Electric is közzéteszi eredményeit. 

A technológiai szektor továbbra is kiemelkedően teljesít modelljeinkben, amit az erős eredménynövekedés és a kedvező értékeltség támogat

 – írták a Citi elemzői.

Hozzátették: „bár az MI-hez kapcsolódó részvények volatilitása a következő negyedévben is magas maradhat, továbbra is felülsúlyozzuk a globális informatikai szektort és az amerikai piacot. Ezeket a növekedési kitettségeket ciklikus régiók és szektorok – köztük Japán, a pénzügyi szektor és az alapanyagipar – felülsúlyozásával egészítjük ki.”

  • Az S&P 500 határidős indexe 0,6 százalékkal, 
  • a Nasdaq határidős indexe 1,3 százalékkal csökkent. 
  • Európában az EURO STOXX 50 futures 0,9 százalék, 
  • a DAX futures 1,0 százalék, az
  •  FTSE futures 0,3 százalék mínuszban volt. 
  • A japán Nikkei index 2,2 százalékkal gyengült, miután az előző héten már 1,7 százalékot veszített. 
  • Az MSCI ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe (a japán indexek nélkül számolva)  1,8 százalékkal zuhant.

Nehéz helyzetben a csiprészvények

A dél-koreai KOSPI index, amely korábban kiemelkedően teljesített, 7,6 százalékkal zuhant, miután az előző héten már közel 8 százalékot veszített. A visszaesést elsősorban a félvezetőipari részvényekre épülő tőkeáttételes befektetések leépítése okozta. 

A dél-koreai piac mára a globális csipipari hangulat egyik legfontosabb indikátorává vált, így a további esések más piacokra is átterjedhetnek.

A dél-koreai SK Hynix amerikai tőzsdén jegyzett részvényei pénteken, Nasdaq-debütálásuk napján közel 14 százalékkal emelkedtek. A piac zárása után derült ki, hogy az Apple pert indított az OpenAI és két korábbi alkalmazottja ellen üzleti titkok eltulajdonítása miatt.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) csütörtökön teszi közzé negyedéves eredményeit, és a piac ismét rekordnyereségre számít.

A Bank of America elemzői arra figyelmeztettek, hogy az MI-infrastruktúrába irányuló beruházási hullám egyre inkább rontja a vállalatok készpénztermelő képességét. A legnagyobb felhőszolgáltatók idén már 234 milliárd dollárt költöttek fejlesztésekre, és az előrejelzések szerint a szabad cash flow-juk először fordulhat negatívba 2007 óta. 

Ebben a környezetben számos, a piac által kevésbé figyelt terület lényegesen kedvezőbb értékeltséget kínál 

idézi a Reuters az elemzést. 

Újra fellángoltak az inflációs félelmek

Az olajár-emelkedés hatására a kétéves amerikai államkötvény hozama 2025 eleje óta a legmagasabb szintre, 4,2393 százalékra emelkedett. A Fed kamatvárakozásait tükröző határidős piacok alapján a befektetők az év végéig összesen 39 bázispontos monetáris szigorításra számítanak, márpedig a dráguló pénz általában nem jelent jót a részvénypiac számára.

Ez tovább erősítette a dollárt: 

  • a dollárindex 101,13 ponton állt. 
  • Az euró enyhén, 1,1394 dollárra gyengült, mivel Európa jóval nagyobb mértékben függ a külföldről importált olajtól, mint az Egyesült Államok. 
  • A dollár a japán jennel szemben is erősödött, 161,97 jenre, 0,2 százalékkal. Ezzel részben ledolgozta a pénteki veszteségeit, amikor Katayama Szacuki japán pénzügyminiszter felvetette, hogy az 1,8 ezermilliárd dolláros állami nyugdíjalap (GPIF) és más nyugdíjalapok külföldi befektetéseik egy részét hazai eszközökbe csoportosíthatnák át. 

A GPIF jelenleg 50–50 százalék arányban tart hazai és külföldi eszközöket. Ha ez akár csak a járvány előtti, nagyjából 60–40 százalék megosztáshoz térne vissza, az jelentős jenvásárlási hullámot eredményezne

 – mondta Taylor Nugent, a NAB vezető közgazdásza.

Hozzátette ugyanakkor, hogy bár az eszközallokációt elméletileg bármikor felül lehet vizsgálni, ezek a változtatások általában lassan valósulnak meg, ráadásul a 2026-os pénzügyi év befektetési terve már elkészült.

A brit font 0,2 százalékkal 1,3383 dollárra gyengült egy kulcsfontosságú brit politikai hét előtt. A várakozások szerint Andy Burnhamet pénteken hivatalosan is a Munkáspárt vezetőjévé választják, majd július 20-án miniszterelnökké nevezik ki.

A nyersanyagpiacokon az emelkedő kötvényhozamok nyomást gyakoroltak a kamatot nem fizető aranyra: az arany ára 1,5 százalékkal unciánként mintegy 4060 dollárra csökkent.

 

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