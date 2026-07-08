Rendkívüli

Áttörés a NATO-csúcson: Magyar Péter beleegyezett a kétoldalú tárgyalásba Zelenszkijjel – Magyarország hatalmas fegyverkezést hajt végre 2035-ig

Deviza
EUR/HUF355,49 +0,18% USD/HUF311,24 0% GBP/HUF415,8 +0,08% CHF/HUF385,51 +0,19% PLN/HUF82,62 +0,17% RON/HUF67,91 +0,16% CZK/HUF14,66 +0,01% EUR/HUF355,49 +0,18% USD/HUF311,24 0% GBP/HUF415,8 +0,08% CHF/HUF385,51 +0,19% PLN/HUF82,62 +0,17% RON/HUF67,91 +0,16% CZK/HUF14,66 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Mercedes-Benz Csoport Kecskemét gyár, autó, jármű
kecskeméti gyár
vállalat
Mercedes

Megszólalt a Mercedes: elmondták, mi fog történni a kecskeméti gyárral: egész Németország irigykedve nézi – esélyük sincs Magyarországgal szemben

A kecskeméti autógyár fejlesztése változatlan ütemben folytatódik. A Mercedes szerint az új üzemegységek és az elektromos C-osztály gyártása mellett a magyarországi telephely a német üzemekhez képest mintegy 70 százalékos termelési költségelőnyt kínál.
VG
2026.07.08., 07:25

A németországi költségcsökkentési tervek ellenére tovább folytatódik a Mercedes-Benz kecskeméti gyárának fejlesztése. 

Mercedes-Benz CsoportKecskemét gyár, autó, jármű
Megszólalt a Mercedes: elmondták, mi fog történni a kecskeméti gyárral / Fotó: Móricz Sabján Simon  / Világgazdaság Archive

A vállalat szerint a magyarországi telephely bővítése a terveknek megfelelően halad, rövidesen két új üzemegység is megnyílik, miközben az elektromos C-osztály is bekerül a gyár termelési portfóliójába. A Mercedes arra is rámutatott, hogy a kecskeméti üzem termelési költségei mintegy 70 százalékkal alacsonyabbak, mint a németországi gyáraké.

Az AutoPro.hu azért kereste meg a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-t, mert a vállalat Németországban jelenleg átfogó költségcsökkentési intézkedéseket vizsgál. A németországi egyeztetések célja a működési hatékonyság javítása, ami felvetette annak lehetőségét is, hogy egyes gyártási feladatok más országokba kerülhetnek át.

A kecskeméti Mercedes válaszában hangsúlyozta: a vállalat több mint harminc gyárból álló globális termelési hálózatát folyamatosan a piaci igényekhez igazítja. Ennek része az úgynevezett „local for local” stratégia is, amelynek célja, hogy a gyártás és a beszállítói láncok minél közelebb kerüljenek azokhoz a piacokhoz, ahol az autókat értékesítik.

A társaság szerint az autóiparban rendkívül erős ár- és költségverseny alakult ki, miközben az egyes országok termelési költségei jelentősen eltérnek egymástól. Magyarország ebből a szempontból kedvező helyzetben van, ezért a vállalat elsősorban németországi üzemeiben dolgozik a hatékonyság javításán. Ugyanakkor kiemelték, hogy az erről szóló tárgyalások még zajlanak, végleges döntések egyelőre nem születtek.

A magyarországi beruházások viszont változatlan ütemben haladnak. A Mercedes-Benz közlése szerint 

2022 óta folyamatos fejlesztések zajlanak Kecskeméten, amelyek eredményeként a közeljövőben két teljesen új üzemegység nyílik meg. 

Az új karosszéria- és összeszerelő csarnokok mellett korszerűsítik a gyár második fényezőüzemét is, ami jelentősen növeli majd a termelési kapacitást.

A vállalat szerint a bővítés egyik legfontosabb előnye, hogy a megnövelt kapacitás mellett kihasználhatóvá válik a Németországhoz képest mintegy 70 százalékkal alacsonyabb termelési költség. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a Mercedes jelenleg éppen németországi működésének költséghatékonyságát vizsgálja.

A fejlesztések nemcsak a gyártókapacitást érintik, hanem a modellpalettát is. A Mercedes megerősítette, hogy a középkategóriás modelleket magában foglaló Core szegmens részeként az elektromos C-osztály gyártása is Kecskeméten történik majd. 

Az üzem így a jövőben egyaránt képes lesz hagyományos és tisztán elektromos meghajtású modellek előállítására, ami nagyobb rugalmasságot biztosíthat a piaci igények változásának kezelésében.

Arra ugyanakkor a vállalat nem adott egyértelmű választ, hogy a németországi költségcsökkentési program eredményeként kerülhetnek-e további modellek vagy nagyobb gyártási volumen Kecskemétre. A Mercedes azt sem részletezte, hogy a megnövekedett kapacitások kiszolgálásához szükség lesz-e további munkaerő-felvételre vagy munkaszervezési változtatásokra. 

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Németországból Magyarországra helyezi át A-osztályú modelljeinek gyártását. A vállalat németországi és magyarországi létesítményei egy rugalmas termelési hálózat részeként működnek, amely lehetővé teszi számukra, hogy a gyártást az üzem kapacitása alapján változtassák.

5 perc
vállalat

Megszólalt a Mercedes: elmondták, mi fog történni a kecskeméti gyárral: egész Németország irigykedve nézi – esélyük sincs Magyarországgal szemben

A kecskeméti autógyár fejlesztése változatlan ütemben folytatódik. A Mercedes szerint az új üzemegységek és az elektromos C-osztály gyártása mellett a magyarországi telephely a német üzemekhez képest mintegy 70 százalékos termelési költségelőnyt kínál.
35 perc
Peak

A nagy AI-sztori: pár év múlva már az AI fog helyettünk bankolni

Suppan Márton szerint nemsokára gyorsabb bankolásra számíthatunk.
3 perc
Emmanuel Macron

Veszélyben lehetett Macron: robbanások történtek a közelében – merényletkísérlet történt?

Robbanások rázták meg Damaszkuszt a francia elnök szíriai látogatása alatt, a detonációk annak a luxusszállodának a közelében történtek. Macron biztonságban van, a támadás körülményeit azonban még vizsgálják.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu