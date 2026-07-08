Megszólalt a Mercedes: elmondták, mi fog történni a kecskeméti gyárral: egész Németország irigykedve nézi – esélyük sincs Magyarországgal szemben

A németországi költségcsökkentési tervek ellenére tovább folytatódik a Mercedes-Benz kecskeméti gyárának fejlesztése.

Megszólalt a Mercedes: elmondták, mi fog történni a kecskeméti gyárral / Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság Archive

A vállalat szerint a magyarországi telephely bővítése a terveknek megfelelően halad, rövidesen két új üzemegység is megnyílik, miközben az elektromos C-osztály is bekerül a gyár termelési portfóliójába. A Mercedes arra is rámutatott, hogy a kecskeméti üzem termelési költségei mintegy 70 százalékkal alacsonyabbak, mint a németországi gyáraké.

Az AutoPro.hu azért kereste meg a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-t, mert a vállalat Németországban jelenleg átfogó költségcsökkentési intézkedéseket vizsgál. A németországi egyeztetések célja a működési hatékonyság javítása, ami felvetette annak lehetőségét is, hogy egyes gyártási feladatok más országokba kerülhetnek át.

A kecskeméti Mercedes válaszában hangsúlyozta: a vállalat több mint harminc gyárból álló globális termelési hálózatát folyamatosan a piaci igényekhez igazítja. Ennek része az úgynevezett „local for local” stratégia is, amelynek célja, hogy a gyártás és a beszállítói láncok minél közelebb kerüljenek azokhoz a piacokhoz, ahol az autókat értékesítik.

A társaság szerint az autóiparban rendkívül erős ár- és költségverseny alakult ki, miközben az egyes országok termelési költségei jelentősen eltérnek egymástól. Magyarország ebből a szempontból kedvező helyzetben van, ezért a vállalat elsősorban németországi üzemeiben dolgozik a hatékonyság javításán. Ugyanakkor kiemelték, hogy az erről szóló tárgyalások még zajlanak, végleges döntések egyelőre nem születtek.

A magyarországi beruházások viszont változatlan ütemben haladnak. A Mercedes-Benz közlése szerint

2022 óta folyamatos fejlesztések zajlanak Kecskeméten, amelyek eredményeként a közeljövőben két teljesen új üzemegység nyílik meg.

Az új karosszéria- és összeszerelő csarnokok mellett korszerűsítik a gyár második fényezőüzemét is, ami jelentősen növeli majd a termelési kapacitást.

A vállalat szerint a bővítés egyik legfontosabb előnye, hogy a megnövelt kapacitás mellett kihasználhatóvá válik a Németországhoz képest mintegy 70 százalékkal alacsonyabb termelési költség. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a Mercedes jelenleg éppen németországi működésének költséghatékonyságát vizsgálja.