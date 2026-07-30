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tőzsde
olajvállalat
Shell

Nagyot kaszált az iráni háborún a Shell, a finomítói üzletág a hétszeresére bővült

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A katari incidens sem fékezte az olajmulti növekedését. A Shell szép számai elsősorban a finomítói-kereskedelmi üzletág kiemelkedő teljesítményének köszönhetők, amely nagyban profitált a közel-keleti konfliktus okozta piaci volatilitásból.
Murányi Ernő
2026.07.30, 15:40

Az előző év azonos időszakához mérten megduplázta, azaz 9,8 milliárd dollárra növelte második negyedéves korrigált nettó profitját a Shell, egyszersmind fölényesen túlszárnyalva a 8,7 milliárd dolláros elemzői várakozást is - áll a brit tőzsdén jegyzett olajvállalat csütörtökön közzétett gyorsjelentésében. 

Shell Haven Aviation Fuel Terminal As Higher Fuel Costs Curb Airline Earnings
Nagyot kaszált az iráni háborún a Shell / Fotó: Chris Ratcliffe

Az iráni háború volt a Shell eredményének katalizátora

A vállalat fenntartja 3 milliárd dollár értékű részvény-visszavásárlási programját, valamint további 1,2 milliárd dollár értékben korábban az ARC Resources kanadai olaj- és földgázkitermelő vállalat felvásárlására tekintettel elhalasztott részvényvisszavásárlásait is végrehajtja. 

A szép számok elsősorban a downstream üzletág  kiemelkedő teljesítményének köszönhetők, amely nagyban profitált a közel-keleti konfliktus okozta piaci volatilitásból. Az olajkereskedelmet és finomítást magában foglaló divízió 2,52 milliárd dolláros korrigált nyereséget termelt, ami több mint hétszerese az előző évinek.

A finomítók kihasználtsága 102 százalékra emelkedett, utoljára 2022-ben ért el ekkora sikert az olajmulti. A kerozintermelés eközben 20 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. 

A katari incidens sem volt akadály

Az integrált LNG-termelés 31 százalékkal csökkent, miután a Shell katari Pearl GTL üzemét rakétatalálat érte. A negatív hatást azonban bőven ellensúlyozta a rekordra futó brazíliai nyersolajkitermelés (upstream), a finomítók csúcsokat döntő  kihasználtsága, valamint a bivalyerős kereskedelmi eredmény, ami jól mutatja a Shell globális portfóliójának előnyeit.

Azon kívül a 40 százalék erejéig a Shell tulajdonában álló LNG Canada is a lezárt a negyedév során érte el teljes termelési kapacitását. 

A vállalat a harmadik negyedévben tervezi lezárni az ARC Resources felvásárlását, és vizsgálja az LNG Canada további bővítését is.

A gyorsjelentést követően a részvény árfolyama 1,5 százalékkal, 33,73 angol fontra emelkedett a londoni kereskedésben. Év eleje óta pedig több mint 22 százalékkal erősödött a papír.

A Londoni Tőzsdecsoport (LSEG) elemzői konszenzusa egyértelműen vételre ajánlja a Shell részvényeit. A kollektív célár pedig 38,34 angol font, tehát a felértékelődési prémium 13,73 százalék. 

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