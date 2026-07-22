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Rendkívüli

Rendkívüli: lemondott a legfőbb ügyész – politikai támadásokkal indokolta váratlan döntését

Fidesz
Orbán Viktor
Szijjártó Péter
BYD

Orbán Viktor Szijjártó Péter visszatéréséről beszélt: „Nagyon fontos szerep vár rá a magyar közéletben”

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A volt miniszterelnök teljes támogatásáról biztosította korábbi külügyminiszterét, aki a BYD egyik globális vezetőjeként folytatja pályafutását. Orbán Viktor szerint Szijjártó Péter története nem ért véget, később még fontos szerepet kaphat a magyar közéletben.
VG
2026.07.22, 13:12

Szijjártó Péter BYD-s vezetői állását és a politikából való távozását is támogatta Orbán Viktor – derült ki a volt miniszterelnök sajtótájékoztatóján. Orbán egyúttal arról is beszélt, hogy korábbi külügyminiszterére a jövőben még komoly közéleti feladatok várhatnak.

Viktor Orban holds rally ahead of Hungary elections Orbán Szijjártó
Orbán Viktor és Szijjártó Péter / Fotó: Anadolu via AFP

Szijjártó Péter döntését a legmesszebb menőkig támogattam. Szerintem őrá még nagyon fontos szerep vár a magyar közéletben. Ez nem holnap lesz, hanem holnapután, és nagyon fontos, hogy olyan helyen dolgozik, amely nagyon nagy értéket és lehetőséget tartogat még Magyarország számára

– fogalmazott Orbán Viktor. A kijelentés alapján a volt kormányfő nem tekinti véglegesnek Szijjártó Péter távozását a hazai közéletből.

Globális vezető lett Szijjártó Péterből, Orbán Viktor kiállt mellette

Szijjártó Péter július közepén jelentette be, hogy lemond országgyűlési mandátumáról, miután nemzetközi vezetői ajánlatot kapott a BYD-tól. A volt külgazdasági és külügyminiszter a kínai vállalatcsoport külső kapcsolataiért és új üzletágainak fejlesztéséért felelős globális vezetőjeként folytatja pályafutását.

Szijjártó akkor azzal indokolta döntését, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától. A BYD-t az elmúlt húsz év

  • egyik legnagyobb autóipari sikertörténetének
  • és az új energiájú járművek világelső gyártójának nevezte.

A volt külügyminiszter és a vállalat kapcsolata évekre nyúlik vissza. Szijjártó Péter jelentette be 2023 decemberében, hogy a BYD Szegeden építi fel első európai személyautó-gyárát. A beruházási döntést a korábbi tájékoztatás szerint 224 tárgyalási forduló előzte meg.

A kínai autógyártó később Budapestre helyezte európai központját is, valamint kutatás-fejlesztési és vállalatirányítási feladatokat telepített Magyarországra.

A vállalat tervei szerint a szegedi üzem teljes felfutását követően évente akár 300 ezer járművet gyárthat, hosszabb távon pedig közvetlenül és a kapcsolódó iparágakon keresztül akár húszezer embernek is munkát adhat.

A kormány megakadályozná a kinevezést

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta , Szijjártó Péter új állása komoly politikai vitát váltott ki. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta: tudomása szerint a BYD mintegy 300 milliárd forint állami támogatást kapott az Orbán-kormány idején. A kormányfő szerint a vállalatnál kapott vezetői pozíció „túl nyilvános” meghálálása lehet annak a segítségnek, amelyet Szijjártó miniszterként nyújtott a szegedi beruházás Magyarországra hozatalához.

Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a kormány kiterjeszti a volt miniszterekre és magas rangú állami vezetőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat. Ennek következtében szerinte az sem biztos, hogy Szijjártó Péter végül betöltheti a BYD-nál kapott munkakört.

Orbán Viktor mostani kijelentése ezzel szemben nemcsak a volt külügyminiszter döntésének politikai támogatását jelenti, hanem a BYD magyarországi szerepének fontosságát is hangsúlyozza. Szavai alapján Szijjártó vállalati munkájára egy későbbi közéleti visszatérés szempontjából is értékes tapasztalatként tekint.

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