Orbán Viktor Szijjártó Péter visszatéréséről beszélt: „Nagyon fontos szerep vár rá a magyar közéletben”

Szijjártó Péter BYD-s vezetői állását és a politikából való távozását is támogatta Orbán Viktor – derült ki a volt miniszterelnök sajtótájékoztatóján. Orbán egyúttal arról is beszélt, hogy korábbi külügyminiszterére a jövőben még komoly közéleti feladatok várhatnak.

Orbán Viktor és Szijjártó Péter / Fotó: Anadolu via AFP

Szijjártó Péter döntését a legmesszebb menőkig támogattam. Szerintem őrá még nagyon fontos szerep vár a magyar közéletben. Ez nem holnap lesz, hanem holnapután, és nagyon fontos, hogy olyan helyen dolgozik, amely nagyon nagy értéket és lehetőséget tartogat még Magyarország számára

– fogalmazott Orbán Viktor. A kijelentés alapján a volt kormányfő nem tekinti véglegesnek Szijjártó Péter távozását a hazai közéletből.

Globális vezető lett Szijjártó Péterből, Orbán Viktor kiállt mellette

Szijjártó Péter július közepén jelentette be, hogy lemond országgyűlési mandátumáról, miután nemzetközi vezetői ajánlatot kapott a BYD-tól. A volt külgazdasági és külügyminiszter a kínai vállalatcsoport külső kapcsolataiért és új üzletágainak fejlesztéséért felelős globális vezetőjeként folytatja pályafutását.

Szijjártó akkor azzal indokolta döntését, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától. A BYD-t az elmúlt húsz év

egyik legnagyobb autóipari sikertörténetének

és az új energiájú járművek világelső gyártójának nevezte.

A volt külügyminiszter és a vállalat kapcsolata évekre nyúlik vissza. Szijjártó Péter jelentette be 2023 decemberében, hogy a BYD Szegeden építi fel első európai személyautó-gyárát. A beruházási döntést a korábbi tájékoztatás szerint 224 tárgyalási forduló előzte meg.

A kínai autógyártó később Budapestre helyezte európai központját is, valamint kutatás-fejlesztési és vállalatirányítási feladatokat telepített Magyarországra.

A vállalat tervei szerint a szegedi üzem teljes felfutását követően évente akár 300 ezer járművet gyárthat, hosszabb távon pedig közvetlenül és a kapcsolódó iparágakon keresztül akár húszezer embernek is munkát adhat.

A kormány megakadályozná a kinevezést

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta , Szijjártó Péter új állása komoly politikai vitát váltott ki. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta: tudomása szerint a BYD mintegy 300 milliárd forint állami támogatást kapott az Orbán-kormány idején. A kormányfő szerint a vállalatnál kapott vezetői pozíció „túl nyilvános” meghálálása lehet annak a segítségnek, amelyet Szijjártó miniszterként nyújtott a szegedi beruházás Magyarországra hozatalához.