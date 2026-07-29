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alacsony vízállás
Gajdos László
Paks

Rendkívüli készültség Pakson: az erőmű működését biztosító eszközöket vezényeltek a Dunára az extrém alacsony vízállás miatt – a miniszter szerint már a tényleges műszaki beavatkozásra is felkészültek

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Éjjel-nappali készültséget rendeltek el a Duna egy szakaszán, hogy a folyó rendkívül alacsony vízállása mellett se kerüljön veszélybe a hűtővíz-ellátás. Négy szivattyús úszóművet és két úszódarut készítettek elő Paksnál, a helyszínen ötvenöt szakember dolgozik.
VG
2026.07.29, 11:19

Azonnal megkezdte a szükséges beavatkozások előkészítését a vízügyi ágazat a rendkívüli készültség elrendelése után – közölte Facebook-oldalán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy a Duna paksi szakaszán négy szivattyús úszóművet és két úszódarut állítottak készenlétbe.

duna paks szivattyú úszódaru Gajdos László
A védekezés mindaddig folytatódhat, amíg a Duna paksi szakaszán fennáll a kritikusan alacsony vízállás kockázata / Fotó: Facebook / Gajdos László

A berendezésekkel szükség esetén az extrém alacsony vízállás ellenére is biztosítható a megfelelő mennyiségű hűtővíz. A miniszter elárulta, hogy

tényleges szivattyúzásra egyelőre nincs szükség.

Az eszközöket ugyanakkor úgy készítették elő, hogy a vízállás további csökkenése vagy más rendkívüli helyzet esetén gyorsan megkezdhessék a beavatkozást.

Ötvenöten dolgoznak éjjel-nappali készenlétben a paksi szakaszon

A helyszínen ötvenöt vízügyi szakember teljesít szolgálatot napi huszonnégy órában. Feladatuk a Duna állapotának folyamatos ellenőrzése, a készenlétbe helyezett berendezések működőképességének biztosítása és az esetleges szivattyúzás előkészítése.

Gajdos László szerint a hűtővíz-ellátás az extrém alacsony vízállás mellett is biztonságos. A rendkívüli készültség ugyanakkor azt jelzi, hogy a hatóságok már nem kizárólag megfigyelik a folyó állapotát, hanem a tényleges műszaki beavatkozásra is felkészültek.

A védekezés mindaddig folytatódhat, amíg a Duna paksi szakaszán fennáll a kritikusan alacsony vízállás kockázata. A következő lépésre akkor lehet szükség, ha a természetes vízhozam már nem biztosítaná önmagában a megfelelő hűtővízellátást.

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