Deviza
EUR/HUF361,79 -0,51% USD/HUF315,36 -0,54% GBP/HUF422,3 -0,38% CHF/HUF388,05 -0,47% PLN/HUF84,02 -0,06% RON/HUF69,02 -0,56% CZK/HUF14,97 -0,49% EUR/HUF361,79 -0,51% USD/HUF315,36 -0,54% GBP/HUF422,3 -0,38% CHF/HUF388,05 -0,47% PLN/HUF84,02 -0,06% RON/HUF69,02 -0,56% CZK/HUF14,97 -0,49%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 421,49 +0,23% MTELEKOM2 742 +0,51% MOL4 482 -0,13% OTP46 440 +0,43% RICHTER11 720 +0,17% OPUS357 +1,68% ANY6 680 +0,75% AUTOWALLIS144 -0,35% WABERERS4 800 +1,04% BUMIX9 351,32 +0,38% CETOP4 860,4 +0,29% CETOP NTR3 115,08 +0,07% BUX145 421,49 +0,23% MTELEKOM2 742 +0,51% MOL4 482 -0,13% OTP46 440 +0,43% RICHTER11 720 +0,17% OPUS357 +1,68% ANY6 680 +0,75% AUTOWALLIS144 -0,35% WABERERS4 800 +1,04% BUMIX9 351,32 +0,38% CETOP4 860,4 +0,29% CETOP NTR3 115,08 +0,07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: még ma leállhat a teljes paksi atomerőmű, 2000 megawatt áram esik ki – innen szerez energiát Magyarország

iráni háború
rakéta
olajpiac

Megindult az amerikai hadigépezet újabb csapása Irán ellen: kilőtt az olaj ára, a Földközi-tengeren egy gázszállító hajót ért dróntámadás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Közel-Keleten ismét gyors ütemben romlik a biztonsági helyzet, miután az Egyesült Államok nagyszabású légicsapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen válaszul a Teherán által indított rakétatámadásokra. A konfliktus újabb eszkalációja ismét felkavarta az olajpiacokat, miközben a Hormuzi-szoros térségében is fokozódnak a kockázatok, ami a globális energiaellátás szempontjából is kiemelt jelentőségű. A friss hírek szerint Egyiptom egyik földközi-tengeri kikötőjénél egy gázszállító hajót is dróntámadás ért.
VG
2026.07.30, 09:07

Súlyos eszkalációt látni az amerikai–iráni konfliktusban, ami további felfordulást okozhat az olajpiacon: az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közlése szerint helyi idő szerint szerda este hajtották végre a mintegy kétórás hadműveletet, amelynek során több tucat célpontot támadtak Irán területén. A csapások az Iráni Forradalmi Gárda katonai parancsnoki központjait, rakéta- és dróngyártó létesítményeit, part menti megfigyelő- és védelmi rendszereit, valamint tengeri katonai infrastruktúráját érték. Washington szerint az akció célja az volt, hogy tovább csökkentse az Irán és szövetségesei által jelentett fenyegetést az amerikai erőkre, a nemzetközi kereskedelmi hajózásra és a Perzsa-öböl arab államaira.

Explosions heard in Tehran as new Israeli airstrikes hit Iranian capital, olajpiac
Eszkalálódik az iráni háború, újra felbolydult az olajpiac (illusztráció)
Fotó: FATEMEH BAHRAMI

Iráni rakétatámadás váltotta ki a válaszcsapást, az olajpiacok összerezzentek

Az amerikai támadás az előző napi iráni rakétakilövésekre adott válasz volt. Teherán több ballisztikus rakétát indított amerikai katonai célpontok ellen a térségben, azonban az Egyesült Államok szerint valamennyit elfogták. 

Jordánia közölte, hogy légvédelme öt, Iránból indított rakétát semmisített meg.

Biztonságpolitikai elemzők szerint a támadás fordulatot jelenthet az eddigi konfliktusban. Seth Krummrich, a Global Guardian alelnöke szerint Irán ezzel azt jelezte, hogy a jövőben agresszívebben reagálhat az amerikai katonai lépésekre, és egyre távolabb kerülhet a diplomáciai rendezéstől. A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy ismét célponttá válhatnak kritikus polgári infrastruktúrák, köztük repülőterek, villamosenergia-hálózatok, tengervíz-sótalanító üzemek, valamint a Perzsa-öböl energiatermelő létesítményei.

Eközben az eszkaláció csütörtökön a reggeli órákban is folytatódott. Hírügynökségi tudósítások szerint Izraeli tüzérségi csapást mért Kuneitra vidékére Szíriában, és a hadsereg azzal fenyegetőzik, hogy kiterjesztik a dél-libanoni hadműveletek körét. Az iráni állami média pedig reggel arról számolt be, hogy három ember halt meg az Egyesült Államok által Keszm-szigetén, az ország déli partjainál, a Hormuzi-szorosban végrehajtott támadásokban. A CENTCOM azt közölte, csapásaikkal nem célóznak civileket.

ENSZ: a konfliktus az egész térségre átterjedhet

António Guterres ENSZ-főtitkár arra figyelmeztetett, hogy egy elhúzódó háború könnyen magával sodorhatja a Közel-Kelet további államait is.

A mostani amerikai támadás különösen azért jelent fordulópontot, mert az Egyesült Államok a hétvégén még felfüggesztette az iráni célpontok elleni műveleteket, hogy teret adjon a diplomáciai egyeztetéseknek. Ez a rövid nyugalmi időszak azonban az iráni rakétatámadások után véget ért.

Donald Trump amerikai elnök már órákkal a hadművelet előtt jelezte, hogy kemény katonai válasz készül. Egy televíziós nyilatkozatában úgy fogalmazott: Iránra „nagyon súlyos csapások” várnak.

Újabb feszültség a Hormuzi-szorosban, gáztanker is kigyulladt Egyiptomnál

Irán csütörtökön azt közölte, hogy két olajszállító tartályhajó megpróbált áthaladni a Hormuzi-szoros déli útvonalán, azonban az egyik hajón tűz ütött ki, ezért mindkét tanker visszafordult. Az iráni Forradalmi Gárda szerint a hajókat amerikai repülőgépek ösztönözték az áthaladásra, ugyanakkor a tűz keletkezésének okát nem részletezték.

A közlemény ismét hangsúlyozta, hogy 

  • a Hormuzi-szoros addig nem nyitható meg teljes mértékben, amíg az Egyesült Államok folytatja katonai jelenlétét és beavatkozását a térségben;
  • Irán egyúttal figyelmeztette a Washingtonnal együttműködő közel-keleti országokat is, hogy súlyos következményekkel számolhatnak.

A feszültség a tengeri szállításban is érezhető. 

A brit Ambrey tengerbiztonsági vállalat szerint dróntámadás érte az amerikai tulajdonú Energos Winter úszó gáztároló hajót az egyiptomi Damietta kikötőjénél, ami a Földközi-tengeren található. 

A tűz később átterjedt egy másik, a Gaslog Salem nevű hajóra is. Az egyiptomi kőolajügyi minisztérium megerősítette a kikötőben keletkezett tüzet, azonban dróntámadásról nem tett említést. Az incidens felelőse egyelőre nem ismert.

Az olajpiac ismét az ellátási kockázatokra figyel

A katonai események azonnal megjelentek az energiahordozók árában. Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, Donald Trump a csapások megkezdése előtt bejelentette azokat, kemény hangvételű nyilatkozata és a katonai válaszlépések hatására a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára már szerdán közel 8 százalékkal, 90,74 dollárra emelkedett, míg az amerikai WTI jegyzése 84,46 dolláron zárt, 6,6 százalékos napi erősödést követően. Csütörtökön az ázsiai kereskedésben ugyan enyhe korrekció következett be, de a piac továbbra is jelentős geopolitikai kockázati prémiumot áraz.

Az eszkaláció miatt csütörtök reggel folytatódott az árak emelkedése, a Brent ára cikkünk készítésekor 92 dollár körül mozgott, de 93 dollár felett is járt a korai órákban:

Az ING Bank árupiaci stratégiai vezetője, Warren Patterson szerint a fejlemények jelentősen rontják a gyors feszültségcsökkentés esélyeit. Különösen aggasztónak nevezte, hogy egyre nagyobb veszély fenyegeti a szaúdi olajipari infrastruktúrát is. 

A hétvégi húszi támadásokat követően a napi 400 ezer hordó kapacitású dzazáni finomító leállásáról is érkeztek hírek, ami tovább növeli a tartós kínálati zavarok kockázatát az olajpiacon.

Kapcsolódó

Energiaválság

Energiaválság
1740 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu