Megindult az amerikai hadigépezet újabb csapása Irán ellen: kilőtt az olaj ára, a Földközi-tengeren egy gázszállító hajót ért dróntámadás

Súlyos eszkalációt látni az amerikai–iráni konfliktusban, ami további felfordulást okozhat az olajpiacon: az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közlése szerint helyi idő szerint szerda este hajtották végre a mintegy kétórás hadműveletet, amelynek során több tucat célpontot támadtak Irán területén. A csapások az Iráni Forradalmi Gárda katonai parancsnoki központjait, rakéta- és dróngyártó létesítményeit, part menti megfigyelő- és védelmi rendszereit, valamint tengeri katonai infrastruktúráját érték. Washington szerint az akció célja az volt, hogy tovább csökkentse az Irán és szövetségesei által jelentett fenyegetést az amerikai erőkre, a nemzetközi kereskedelmi hajózásra és a Perzsa-öböl arab államaira.

Eszkalálódik az iráni háború, újra felbolydult az olajpiac (illusztráció)

Fotó: FATEMEH BAHRAMI

Iráni rakétatámadás váltotta ki a válaszcsapást, az olajpiacok összerezzentek

Az amerikai támadás az előző napi iráni rakétakilövésekre adott válasz volt. Teherán több ballisztikus rakétát indított amerikai katonai célpontok ellen a térségben, azonban az Egyesült Államok szerint valamennyit elfogták.

Jordánia közölte, hogy légvédelme öt, Iránból indított rakétát semmisített meg.

Biztonságpolitikai elemzők szerint a támadás fordulatot jelenthet az eddigi konfliktusban. Seth Krummrich, a Global Guardian alelnöke szerint Irán ezzel azt jelezte, hogy a jövőben agresszívebben reagálhat az amerikai katonai lépésekre, és egyre távolabb kerülhet a diplomáciai rendezéstől. A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy ismét célponttá válhatnak kritikus polgári infrastruktúrák, köztük repülőterek, villamosenergia-hálózatok, tengervíz-sótalanító üzemek, valamint a Perzsa-öböl energiatermelő létesítményei.

Eközben az eszkaláció csütörtökön a reggeli órákban is folytatódott. Hírügynökségi tudósítások szerint Izraeli tüzérségi csapást mért Kuneitra vidékére Szíriában, és a hadsereg azzal fenyegetőzik, hogy kiterjesztik a dél-libanoni hadműveletek körét. Az iráni állami média pedig reggel arról számolt be, hogy három ember halt meg az Egyesült Államok által Keszm-szigetén, az ország déli partjainál, a Hormuzi-szorosban végrehajtott támadásokban. A CENTCOM azt közölte, csapásaikkal nem célóznak civileket.

ENSZ: a konfliktus az egész térségre átterjedhet António Guterres ENSZ-főtitkár arra figyelmeztetett, hogy egy elhúzódó háború könnyen magával sodorhatja a Közel-Kelet további államait is. A mostani amerikai támadás különösen azért jelent fordulópontot, mert az Egyesült Államok a hétvégén még felfüggesztette az iráni célpontok elleni műveleteket, hogy teret adjon a diplomáciai egyeztetéseknek. Ez a rövid nyugalmi időszak azonban az iráni rakétatámadások után véget ért. Donald Trump amerikai elnök már órákkal a hadművelet előtt jelezte, hogy kemény katonai válasz készül. Egy televíziós nyilatkozatában úgy fogalmazott: Iránra „nagyon súlyos csapások” várnak.

Újabb feszültség a Hormuzi-szorosban, gáztanker is kigyulladt Egyiptomnál

Irán csütörtökön azt közölte, hogy két olajszállító tartályhajó megpróbált áthaladni a Hormuzi-szoros déli útvonalán, azonban az egyik hajón tűz ütött ki, ezért mindkét tanker visszafordult. Az iráni Forradalmi Gárda szerint a hajókat amerikai repülőgépek ösztönözték az áthaladásra, ugyanakkor a tűz keletkezésének okát nem részletezték.