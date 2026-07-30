Megint a Richter állt az élre, miközben egyre durvul a közel-keleti helyzet

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A forint viszont óriási raliba fogott kora reggel. Az eurót 362,2 forinton jegyzik, azaz 0,3 százalékkal alacsonyabban, mint szerda éjszaka.

A főbb európai részvényindexek vegyesen indították a napot. Míg a párizsi CAC 40 0,6 százalékkal feljebb került, a frankfurti DAX 0,2 százalékkal gyengült.

A BMW, a Shell, az ArcelorMittal, az ING, az Adidas, a Sanofi és más vállalatok a tőzsde nyitása előtt tették közzé negyedéves eredményeiket. A Ferrari pedig várhatóan még szintén ma publikálja gyorsjelentését.

A piacok óvatosak, a befektetők a vállalati előrejelzéseket összevetik a geopolitikai kockázatokkal, valamint azoknak az energiaárakra, az inflációra és az általános gazdasági kilátásokra gyakorolt lehetséges hatásaival.

A Wall Streeten szerdán nagy tőzsdei lefordulást hozott össze az olajárak és a kötvényhozamok megugrása, holott az amerikai jegybank a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton, noha az is igaz, hogy megosztotta a Fedet az infláció, a kamatdöntésre jogosult nyíltpiaci bizottság több tagja is kamatemelést szorgalmazott.. Az amerikai zárás után közzétett jelentések közül a Microsofté remekül, a Metáé gyengébben sikerült.