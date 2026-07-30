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Rendkívüli

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: még ma leállhat a teljes paksi atomerőmű, 2000 megawatt áram esik ki – innen szerez energiát Magyarország

tőzsde
BUX
Richter

Megint a Richter állt az élre, miközben egyre durvul a közel-keleti helyzet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Csekély veszteséggel kezdte a csütörtöki kereskedést a pesti börze vezető indexe. A blue chipek közül egyedül a Richter startolt el a pozitív tartományban.
Murányi Ernő
2026.07.30, 09:20
Frissítve: 2026.07.30, 11:32

Csekély veszteséggel kezdte a csütörtöki kereskedést a BUX, a pesti tőzsde legfontosabb indexe enyhe, 0,3 százalékos mínuszban, 144 683 ponton nyitott.

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Megint a Richter állt az élre / Fotó: Kallus György / Világgazdaság
BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,7 százalékkal, 45 910 forintra esett. 

 OTP részvény
OTP részvény12:51:05
Árfolyam: 46 450 HUF +210 / +0,45 %
Forgalom: 3 345 483 640 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa pedig 0,3  százalékkal, 4476 forintra süllyedt. A szerdán új történelmi csúcsra érő olajpapírt azonban napközben továbbra is segíthetik a közel-keleti válság miatt folyamatosan emelkedő nyersolajárak. 

A Brent típusú kőolaj hordónként például már több mint 93 dollárba kerül, ez újabb 2,6 százalékos drágulást jelent. 

 MOL részvény
MOL részvény12:46:56
Árfolyam: 4 482 HUF -6 / -0,13 %
Forgalom: 721 629 888 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 0,8 százalékkal, 11 790 forintra erősödött.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:46:56
Árfolyam: 11 720 HUF +20 / +0,17 %
Forgalom: 329 496 090 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom nyitóára 2724 forint volt, amely 0,2 százalékkal marad el szerdai záróárától.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:50:15
Árfolyam: 2 742 HUF +14 / +0,51 %
Forgalom: 327 083 820 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint viszont óriási raliba fogott kora reggel. Az eurót 362,2 forinton jegyzik, azaz 0,3 százalékkal alacsonyabban, mint szerda éjszaka. 

A főbb európai részvényindexek vegyesen indították a napot. Míg a párizsi CAC 40 0,6 százalékkal feljebb került, a frankfurti DAX 0,2 százalékkal gyengült.

A BMW, a Shell, az ArcelorMittal, az ING, az Adidas, a Sanofi és más vállalatok a tőzsde nyitása előtt tették közzé negyedéves eredményeiket. A Ferrari pedig várhatóan még szintén ma publikálja gyorsjelentését. 

A piacok óvatosak, a befektetők a vállalati előrejelzéseket összevetik a geopolitikai kockázatokkal, valamint azoknak az energiaárakra, az inflációra és az általános gazdasági kilátásokra gyakorolt lehetséges hatásaival.

A Wall Streeten szerdán nagy tőzsdei lefordulást hozott össze az olajárak és a kötvényhozamok megugrása, holott az amerikai jegybank a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton, noha az is igaz, hogy megosztotta a Fedet az infláció, a kamatdöntésre jogosult nyíltpiaci bizottság több tagja is kamatemelést szorgalmazott.. Az amerikai zárás után közzétett jelentések közül a Microsofté remekül, a Metáé gyengébben sikerült.

Geopolitikai szempontból továbbra is feszült a helyzet Iránban. Miután a perzsa állam a közel-keleti amerikai csapatok ellen hajtott végre légicsapásokat, az amerikai hadsereg az éjszaka folyamán ismét bombázta az iszlám köztársaság területén található célpontokat.

 

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