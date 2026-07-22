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közlekedés
Lime E-mobilitás
elektromos roller
közlekedési kultúra

Ezen ki fognak akadni az autósok, megszólalt a legnagyobb magyarországi elektromos rolleres cég: ne a bukósisak legyen kötelező, az autók sebességét csökkentsék – Vitézy Dávidnak döntenie kell

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kivételezett helyzetbe kerülhet a hazai közösségiroller-piac, a minisztérium tervei szerint ugyanis a közlekedési szabályok megváltozásával mentesülnének a fejvédő viselésének kötelezettség alól. Az új KRESZ-tervezet kapcsán megkerestük az egyik legnagyobb piaci szereplőnek számító Lime-ot, a rollermegosztó cég ugyanakkor azt írta, hogy nem a fejvédőn múlnak a balesetek. Megoldásként többek között azt javasolta, hogy az autósok csökkentsék a sebességüket.
Zováthi Domokos
2026.07.22, 11:41
Frissítve: 2026.07.22, 12:10

Nem feltétlenül javítaná a közlekedésbiztonságot, ha általánosan kötelezővé tennék a fejvédő használatát a megosztott elektromos rollereken – ezt mondta a Világgazdaságnak Magyarország egyik legnagyobb rollermegosztó vállalata. A vállalat arra reagált, hogy a kormány közlekedésbiztonsági társadalmi egyeztetésében a kis teljesítményű elektromos rollerekre vonatkozó kérdés külön kivételként kezeli a bérelhető járműveket. 

Új KRESZ roller
A Lime arra is figyelmeztetett, hogy a kötelezettség visszafoghatja az elektromos rollerek használatát / Fotó: NurPhoto via AFP

A kérdőívben arra várnak választ, hogy a saját használatú kis teljesítményű rollereken mindig, csak egy meghatározott sebesség felett, egy bizonyos életkor alatt vagy egyáltalán ne legyen kötelező a fejvédő. A megfogalmazás alapján azonban a bérelhető rollerek egyik kategóriába sem tartoznának bele.

A Lime minden utazásnál arra ösztönzi felhasználóit, hogy saját, megfelelően illeszkedő fejvédőt viseljenek

– emelte ki válaszában a vállalat. Az általános kötelezettség bevezetését ugyanakkor a cég szerint körültekintően kell mérlegelni.

A Lime szerint máshol kell keresni a balesetek okait

A vállalat a megosztott mikromobilitási szolgáltatókat képviselő Micromobility for Europe álláspontjára hivatkozva azt közölte: a kötelező fejvédő nem kezeli a balesetek valódi kiváltó okait. Ezek közé sorolták a motorizált közúti forgalmat és a nem megfelelő infrastruktúrát. A Lime arra is figyelmeztetett, hogy a kötelezettség visszafoghatja az elektromos rollerek használatát.

A vállalat szerint ez gyengíthetné az úgynevezett „safety in numbers” hatást, amelynek lényege, hogy minél többen használnak mikromobilitási eszközöket, annál inkább alkalmazkodik hozzájuk a közlekedés, így biztonságosabbá válhatnak az utak.

Ez az érv egyben magyarázatot adhat arra is, miért szerepelnek kivételként a bérelhető rollerek a kormány kérdésében.

Szerintük egy általános fejvédőhasználati kötelezettség a megosztott szolgáltatásoknál nehezebben lenne teljesíthető, hiszen a felhasználók jellemzően előzetes tervezés nélkül, rövid utakra veszik igénybe a járműveket.

Infrastrukturális változásokat sürgetnek

A Lime szerint az elektromos rollerek használói a kerékpárosokhoz és az elektromos kerékpárral közlekedőkhöz hasonlóan a forgalom sérülékeny résztvevői.

 A társaság ezért a fejvédő-kötelezettség helyett szélesebb körű közlekedésbiztonsági intézkedéseket támogat. Ezek közé tartozna a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, a városi autós sebességhatárok csökkentése, valamint valamennyi közlekedő hatékonyabb oktatása.

A cég álláspontja szerint a szabályozás kialakításakor a biztonság mellett azt is figyelembe kell venni, hogy a bérelhető rollerek könnyen hozzáférhetők maradjanak. 

Egyelőre ugyanakkor nem született végleges döntés arról, milyen fejvédőhasználati előírás kerülhet az elektromos rollerekre vonatkozó új szabályozásba. A társadalmi egyeztetés megfogalmazása mindenesetre arra utal, hogy a kormány eltérő szabályt alkalmazhat a saját és a bérelhető kis teljesítményű rollerekre.

Trip To Budapest roller Lime
A fejvédő-kötelezettség helyett szélesebb körű közlekedésbiztonsági intézkedéseket támogat a Lime / Fotó: NurPhoto via AFP

Két kategóriába sorolná a rollereket a minisztérium

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tervei szerint az elektromos rollereket két kategóriába sorolnák:

  1. Kis teljesítményűnek az a jármű minősülne, amelynek névleges motorteljesítménye nem haladja meg az ezer wattot, és sík úton, önerejéből legfeljebb óránként 25 kilométeres sebességre képes. Ezekre alapvetően a kerékpáros közlekedés szabályai vonatkoznának.
  2. Az ezer wattnál erősebb vagy óránként 25 kilométernél gyorsabb rollereket nagy teljesítményűnek tekintenék, és a segédmotoros kerékpárokhoz hasonlóan szabályoznák.

A tárca a rollerekre vonatkozó előírásokat még a teljes KRESZ-reform lezárása előtt, soron kívül kihirdetné. A kérdőívben arra is választ várnak, hogy a kis teljesítményű, nem bérelhető rollereken mindig, csak egy meghatározott sebesség felett, egy bizonyos életkor alatt vagy egyáltalán ne legyen kötelező a fejvédő használata.

A minisztérium a szigorítást a balesetek számának emelkedésével indokolja. Tájékoztatása szerint 2025-ben a motoros rollerrel közlekedők okozták a személyi sérüléses közúti balesetek több mint négy százalékát, 2026 egyes hónapjaiban pedig részarányuk már a harmadik legmagasabb volt a személyautó-vezetők és a kerékpárosok után. A mintegy tizenöt perces, anonim kérdőív 2026. szeptember 9-ig tölthető ki a minisztérium társadalmi egyeztetési oldalán.

Nyugati példák alapján készül a KRESZ-szigorítására a kormány, de most mindenkit arra kérnek, hogy mondja el a véleményét

Minden felvetésünk arról szól, hogy hogyan tudjuk megvédeni azokat, akik szabályosan közlekednek az útjainkon – fogalamzott Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter múlt csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be, hogy társadalmi párbeszédet indít a kormány a közlekedésbiztonságról. Az online kérdőívben a közlekedők több kérdésben nyilváníthatnak véleményt, így a gyorshajtás visszaszorításáról, az utcai versenyzés elleni fellépésről, az elektromos rollerek szabályozásáról és a közúti ellenőrzések fejlesztéséről is.

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