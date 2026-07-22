Ezen ki fognak akadni az autósok, megszólalt a legnagyobb magyarországi elektromos rolleres cég: ne a bukósisak legyen kötelező, az autók sebességét csökkentsék – Vitézy Dávidnak döntenie kell

Nem feltétlenül javítaná a közlekedésbiztonságot, ha általánosan kötelezővé tennék a fejvédő használatát a megosztott elektromos rollereken – ezt mondta a Világgazdaságnak Magyarország egyik legnagyobb rollermegosztó vállalata. A vállalat arra reagált, hogy a kormány közlekedésbiztonsági társadalmi egyeztetésében a kis teljesítményű elektromos rollerekre vonatkozó kérdés külön kivételként kezeli a bérelhető járműveket.

A Lime arra is figyelmeztetett, hogy a kötelezettség visszafoghatja az elektromos rollerek használatát / Fotó: NurPhoto via AFP

A kérdőívben arra várnak választ, hogy a saját használatú kis teljesítményű rollereken mindig, csak egy meghatározott sebesség felett, egy bizonyos életkor alatt vagy egyáltalán ne legyen kötelező a fejvédő. A megfogalmazás alapján azonban a bérelhető rollerek egyik kategóriába sem tartoznának bele.

A Lime minden utazásnál arra ösztönzi felhasználóit, hogy saját, megfelelően illeszkedő fejvédőt viseljenek

– emelte ki válaszában a vállalat. Az általános kötelezettség bevezetését ugyanakkor a cég szerint körültekintően kell mérlegelni.

A Lime szerint máshol kell keresni a balesetek okait

A vállalat a megosztott mikromobilitási szolgáltatókat képviselő Micromobility for Europe álláspontjára hivatkozva azt közölte: a kötelező fejvédő nem kezeli a balesetek valódi kiváltó okait. Ezek közé sorolták a motorizált közúti forgalmat és a nem megfelelő infrastruktúrát. A Lime arra is figyelmeztetett, hogy a kötelezettség visszafoghatja az elektromos rollerek használatát.

A vállalat szerint ez gyengíthetné az úgynevezett „safety in numbers” hatást, amelynek lényege, hogy minél többen használnak mikromobilitási eszközöket, annál inkább alkalmazkodik hozzájuk a közlekedés, így biztonságosabbá válhatnak az utak.

Ez az érv egyben magyarázatot adhat arra is, miért szerepelnek kivételként a bérelhető rollerek a kormány kérdésében.

Szerintük egy általános fejvédőhasználati kötelezettség a megosztott szolgáltatásoknál nehezebben lenne teljesíthető, hiszen a felhasználók jellemzően előzetes tervezés nélkül, rövid utakra veszik igénybe a járműveket.

Infrastrukturális változásokat sürgetnek

A Lime szerint az elektromos rollerek használói a kerékpárosokhoz és az elektromos kerékpárral közlekedőkhöz hasonlóan a forgalom sérülékeny résztvevői.

A társaság ezért a fejvédő-kötelezettség helyett szélesebb körű közlekedésbiztonsági intézkedéseket támogat. Ezek közé tartozna a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, a városi autós sebességhatárok csökkentése, valamint valamennyi közlekedő hatékonyabb oktatása.

A cég álláspontja szerint a szabályozás kialakításakor a biztonság mellett azt is figyelembe kell venni, hogy a bérelhető rollerek könnyen hozzáférhetők maradjanak.