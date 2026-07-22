Zelenszkij menesztette a kijevi mészárost: megint győzött az utca és a Nyugat
Nem szokta bántani az európai unió sajtója az ukrán hadsereget, még ha ukrán drón hatol a légtérbe vagy okoz rombolást, akkor is az oroszokat okolják. Amikor a Politicóban a legutóbbi ukrajnai tüntetések beszámolójában megjelent Olekszandr Szirszkij katonák adta gúnyneve – "a Mészáros" –, már lehetett tudni, hogy az ukrán hadsereg főparancsnokának napjai jó eséllyel meg vannak számlálva. Már tudjuk: a számlálás véget ért.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy jelentős katonai vezetőváltás keretében menesztette Olekszandr Szirszkijt, a fegyveres erők főparancsnokát, engedve annak az országos felháborodásnak, amelyet egy népszerű védelmi miniszter eltávolítása váltott ki – jelenti a Bloomberg.
Ukrán történet: a lapátra tett alkalmazott látványosan legyőzte a főnököt
Zelenszkij kedd késő este tette a bejelentést. A négy és fél éve folyó háború kitörése óta ez csak a második váltás az ukrán hadsereg élén. Mindkét váltást Zelenszkij hatalomféltése idézte elő, de van egy nagy különbség.
Valerij Zaluzsnijt 2024. februárjában a rossznyelvek szerint azért cserélte Szirszkijre, mert a főparancsnok túl népszerűvé vált és az elnök hatalmát érezhette veszélyben. Most is ez történt, csakhogy saját ballépése miatt. Azzal kezdődött, hogy a múlt héten kormányátalakítása során menesztette a fiatal védelmi minisztert, Mihajlo Fedorovot is. A menesztett alkalmazott azonban végül legyőzte főnökét.
Fedorov – aki reformokat sürgetve rendre szembekerült Szirszkij főparancsnokkal –, túl népszerűnek bizonyult. Amikor az ukrajnai városokban tüntetések indultak mellette és Szirszkij ellen– ha nem is monumentális méretekben –, már elkezdték emlegetni a lapok, hogy Zelenszkij ugyanúgy visszavonulásra kényszerülhet, mint egy éve, amikor a korrupcióellenes hatóságok alávetése miatt kezdődtek tiltakozások nyugati helyeslés mellett.
Az ukrán hadsereg főparancsnoka a Politicón keresztül kapta meg a selyemzsinórt
Mikor a Politico cikkcímében megjelent Szirszkij gúnyneve, már eligazítást nyújtott, ki mellett áll a brüsszeli hivatal, mint amikor a szovjet időkben a Pravda valakiről rosszat írt: annak következménye lett. Félig nyíltan, kiszivárogtatással csak annyi volt a nyugati elvárás, hogy Zelenszkij gyorsan tegye rendbe a hadsereg körüli ügyeket. A brit Financial Timesnak egy "Kijevet támogató nyugati hivatalnok" név nélkül nyilatkozva egy nappal Szirszkij menesztése előtt ki is mondta, honnan fúj a szél:
Mi vagyunk a fő finanszírozóid és stabilitásra van szükségünk. Olyan emberekre van szükségünk, akit ismerünk és akiben megbízunk és képes dolgozni.
Mindebből Zelenszkij már megérthette – ha külön telefonokat nem is intézett volna –, hogy ha pénzt akar kapni, akkor szabaduljon Szirszkijtől, ha a főprancsnokot nem is érte nyugatról nyilvános bírálat.
A mensztésről szóló döntése bejelentésekor az elnök az utódot is megnevezte: Mihajlo Drapatij, az egyesített erők parancsnoka váltja Szirszkijt.
Az utód a későbbi győztes mellé állt, és nem rúgott a vesztesbe
A képet nem nehéz összerakni: Drapatij nyilvánosan Fedorov mellé állt, miközben Kijevben és más városokban ezrek tüntettek, azt követelve Zelenszkijtől, hogy helyezze vissza tisztségébe a védelmi minisztert, és váltsa le Szirszkijt. Már korábban is rebesgették, hogy Szirszkij helyzetének megrendültével Drapatij esélyes a pozícióra.
A 43 éves Drapatij a Facebookon közzétett bejegyzésében megköszönte Zelenszkijnek a kinevezést, és egyben méltatta Szirszkijt a hadsereg megerősítéséért – számolt be a Bloomberg. „Felelősségteljesen, összpontosítva és a hazánkat ma védelmező emberek iránti tisztelettel fogok dolgozni” – írta.
A 60 éves, negyven éve katonai pályán szolgáló Szirszkij leváltása azt jelezte, hogy Zelenszkij egy új, reformszemléletű vezetői nemzedék felé fordul, miközben Ukrajna igyekszik kihasználni az Oroszország teljes körű inváziója elleni, immár ötödik évében járó háborúban elért közelmúltbeli lendületet – értékel a Bloomberg. Sok ukrán a legutóbbi sikereket a 35 éves Fedorov által szorgalmazott drónhadviselési taktikáknak tulajdonította, miután januárban védelmi miniszter lett. (És jelentések szerint előtte is ezen dolgozott előző pozíciójában.)
Zelenszkij azt is közölte, hogy találkozott Fedorovval, és egy „méltó vezetői pozíciót” ajánlott neki, amelyben Ukrajna katonai technológiájának fejlesztésén dolgozhatna. További részleteket nem közölt.
Fedorov a Telegramon közzétett bejegyzésében nem kommentálta az elnök ajánlatát, Drapatij kinevezését viszont „friss levegőnek és új reménynek nevezte a szabad emberek szabadságért és igazságért folytatott küzdelmében – a változás hangjának, amelyet nem lehetett figyelmen kívül hagyni”.
Az új főparancsnok egyszer már bukott, de nem engedték el
Drapatijt olyan katonai reformerként tartják számon, aki különös figyelmet fordít katonái jólétére – emlékeztet a hírügynökség. 2024 végén nevezték ki a szárazföldi erők parancsnokává, de kevesebb mint egy évvel később lemondott, vállalva a felelősséget azért, hogy egy kiképzőbázist ért orosz csapásban 12 katona meghalt, 60 pedig megsebesült. Zelenszkij azonban utasította, hogy maradjon a hadsereg kötelékében, és másik parancsnoki tisztségbe nevezte ki.
A „Mészáros” becenéven is emlegetett Szirszkijt – a történteket magyarázó csúfnevet immár a Bloomberg is elővette – egyre több bírálat érte Ukrajnában a hadviselés régimódi megközelítése miatt, amely nagy veszteségekkel járó gyalogsági rohamokra támaszkodott.
A bírálatok az elmúlt hetekben tovább erősödtek, miután egy sajtóvizsgálat újoncok állítólagos bántalmazását tárta fel egy Szirszkijhez szorosan kötődő katonai alakulatnál. Szirszkij védelmébe vette a dandárt, amely tagadta a visszaéléseket.
Napjai vannak háta Zelenszkijnek, durva ultimátumot kapott: ha nem távolítja el a „Mészárost" megnyílik a föld Kijev alatt
Nem csillapodnak a tiltakozások Kijevben Mihajlo Fedorov menesztése után. A demonstrálók immár nemcsak a volt védelmi miniszter visszatérését, hanem Olekszandr Szirszkij leváltását is követelik Zelenszkijtől.