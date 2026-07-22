Zelenszkij menesztette a kijevi mészárost: megint győzött az utca és a Nyugat

Nem szokta bántani az európai unió sajtója az ukrán hadsereget, még ha ukrán drón hatol a légtérbe vagy okoz rombolást, akkor is az oroszokat okolják. Amikor a Politicóban a legutóbbi ukrajnai tüntetések beszámolójában megjelent Olekszandr Szirszkij katonák adta gúnyneve – "a Mészáros" –, már lehetett tudni, hogy az ukrán hadsereg főparancsnokának napjai jó eséllyel meg vannak számlálva. Már tudjuk: a számlálás véget ért.

Az ukrán hadsereg főparancsnoka repült, az utódja már ismert, de még nehéz fotót találni róla Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy jelentős katonai vezetőváltás keretében menesztette Olekszandr Szirszkijt, a fegyveres erők főparancsnokát, engedve annak az országos felháborodásnak, amelyet egy népszerű védelmi miniszter eltávolítása váltott ki – jelenti a Bloomberg.

Ukrán történet: a lapátra tett alkalmazott látványosan legyőzte a főnököt

Zelenszkij kedd késő este tette a bejelentést. A négy és fél éve folyó háború kitörése óta ez csak a második váltás az ukrán hadsereg élén. Mindkét váltást Zelenszkij hatalomféltése idézte elő, de van egy nagy különbség.

Valerij Zaluzsnijt 2024. februárjában a rossznyelvek szerint azért cserélte Szirszkijre, mert a főparancsnok túl népszerűvé vált és az elnök hatalmát érezhette veszélyben. Most is ez történt, csakhogy saját ballépése miatt. Azzal kezdődött, hogy a múlt héten kormányátalakítása során menesztette a fiatal védelmi minisztert, Mihajlo Fedorovot is. A menesztett alkalmazott azonban végül legyőzte főnökét.

Fedorov – aki reformokat sürgetve rendre szembekerült Szirszkij főparancsnokkal –, túl népszerűnek bizonyult. Amikor az ukrajnai városokban tüntetések indultak mellette és Szirszkij ellen– ha nem is monumentális méretekben –, már elkezdték emlegetni a lapok, hogy Zelenszkij ugyanúgy visszavonulásra kényszerülhet, mint egy éve, amikor a korrupcióellenes hatóságok alávetése miatt kezdődtek tiltakozások nyugati helyeslés mellett.

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Mikor a Politico cikkcímében megjelent Szirszkij gúnyneve, már eligazítást nyújtott, ki mellett áll a brüsszeli hivatal, mint amikor a szovjet időkben a Pravda valakiről rosszat írt: annak következménye lett. Félig nyíltan, kiszivárogtatással csak annyi volt a nyugati elvárás, hogy Zelenszkij gyorsan tegye rendbe a hadsereg körüli ügyeket. A brit Financial Timesnak egy "Kijevet támogató nyugati hivatalnok" név nélkül nyilatkozva egy nappal Szirszkij menesztése előtt ki is mondta, honnan fúj a szél:

Mi vagyunk a fő finanszírozóid és stabilitásra van szükségünk. Olyan emberekre van szükségünk, akit ismerünk és akiben megbízunk és képes dolgozni.

Mindebből Zelenszkij már megérthette – ha külön telefonokat nem is intézett volna –, hogy ha pénzt akar kapni, akkor szabaduljon Szirszkijtől, ha a főprancsnokot nem is érte nyugatról nyilvános bírálat.