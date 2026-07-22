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köztársasági elnök
Polgár Judit
Magyar Péter

Már az osztrák sajtó is Magyar Péter kudarcáról ír: a Der Standard szerint súlyos hibát követett el Polgár Judit jelölésével – "Csalódás és fiaskó"

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Polgár Judit jelölése akár politikai szimbólummá is válhatott volna Magyar Péter számára. Egy pártok felett álló, nemzetközileg elismert személyiség kerülhetett volna a köztársasági elnöki székbe. A kezdeményezés azonban gyorsan kudarcba fulladt, miután a sakknagymester visszalépett – a Der Standard szerint ezzel megszületett az új miniszterelnök első jelentős politikai fiaskója.
VG
2026.07.22, 11:03

Polgár Judit köztársasági elnöki jelölésének gyors kudarca komoly presztízsveszteséget jelenthet Magyar Péter miniszterelnök számára – írja a Der Standard. A lap szerint a történet az új miniszterelnök első jelentős politikai hibája lehet, amely nemcsak a döntés körülményei, hanem az azt követő társadalmi reakciók miatt is kellemetlen helyzetbe hozta a kormányfőt.

Polgár Judit sakkMagyar Péter köztársasági elnöki jelölés
Polgár Judit köztársasági elnöki jelölésének gyors kudarca komoly presztízsveszteséget jelenthet Magyar Péter miniszterelnök számára/Fotó: Shutterstock

A köztársasági elnök jelölése már a kezdetén hibát szenvedett

Magyar azért látta volna szívesen az ország élén a világhírű sakknagymestert, mert Polgár személyében egy politikán kívül álló, nemzetközileg elismert, széles körben elfogadható személyiséget látott. A jelölés azonban már a kezdetén hibát szenvedett: a miniszterelnök ugyanis nyilvánosságra hozta a nevét, mielőtt Polgár hivatalosan elfogadta volna a felkérést. 

A 49 éves sakkozó végül udvariasan visszautasította a lehetőséget. Indoklásában azt írta, hogy nem érzi magában az erőt ahhoz, hogy vállalja „a megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét”.

Magyar Péter ezt követően elismerte, hogy hibázott. A miniszterelnök azt írta, hogy saját lelkesedése és túlzott bizakodása miatt kommunikációs hibákat követett el, és a kialakult helyzetért kizárólag ő vállalja a felelősséget.

Budapesti politikai elemzők szerint az ügy Magyar első nagyobb botlása májusi hivatalba lépése óta. Miközben Sulyok Tamás államfő leváltását – aki még az Orbán-korszak politikai örökségéhez kötődött – a kormányfő támogatói sikerként értékelték, a Polgár-jelölés kudarca már csalódást jelenthet.

A Der Standard ugyanakkor arra is rámutat, hogy Polgár visszalépése mögött nem csupán Magyar hibás kommunikációja állhat. A sakkozó utalása a „megosztott társadalomra” azt jelezheti, hogy a hosszú Orbán-korszak alatt jelentős társadalmi feszültségek halmozódtak fel. A jelölés hírére kialakult támadások különös politikai keresztmetszetet mutattak: 

  • baloldali körök azt bírálták, hogy Polgár korábban távol maradt a közélettől, és nem előzte meg széles társadalmi vita a jelölést, 
  • míg jobboldali és szélsőjobboldali szereplők zsidó származása miatt támadták.

A lap szerint különösen problémásak voltak azok az állítások, amelyek bizonyíték nélkül izraeli állampolgárságot tulajdonítottak Polgárnak, és ebből állítólagos lojalitási konfliktust vezettek le. A cikk ezt antiszemita gondolatmintaként értékeli. Polgár Judit korábban nyíltan beszélt zsidó családi hátteréről és a holokauszt során elszenvedett családi traumákról, politikai vagy vallási kérdésekben azonban nem vállalt nyilvános szerepet.

A megfelelő jelölt keresése folytatódik

A köztársasági elnök megválasztása jelenleg továbbra is a parlament hatásköre Magyarországon. Magyar Péter Tisza Pártja ehhez megfelelő többséggel rendelkezik. A tervek szerint azonban az új államfő csak átmeneti időre, egy-két évre töltené be hivatalát, amíg elkészülhet az új alkotmány, amely már közvetlen államfőválasztást vezetne be.

A megfelelő jelölt keresése ezért folytatódik. Több név is felmerült, köztük Romsics Ignác történész és Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter, egyelőre azonban egyikük mögött sincs hivatalos támogatás. A Der Standard szerint a legnagyobb kihívás most olyan személy megtalálása lesz, aki egyszerre rendelkezik társadalmi elfogadottsággal, megfelel a Tisza-szavazók elvárásainak és a Polgár-ügy után is hajlandó vállalni a jelöltséget.

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