Már az osztrák sajtó is Magyar Péter kudarcáról ír: a Der Standard szerint súlyos hibát követett el Polgár Judit jelölésével – "Csalódás és fiaskó"

Polgár Judit köztársasági elnöki jelölésének gyors kudarca komoly presztízsveszteséget jelenthet Magyar Péter miniszterelnök számára – írja a Der Standard. A lap szerint a történet az új miniszterelnök első jelentős politikai hibája lehet, amely nemcsak a döntés körülményei, hanem az azt követő társadalmi reakciók miatt is kellemetlen helyzetbe hozta a kormányfőt.

Polgár Judit köztársasági elnöki jelölésének gyors kudarca komoly presztízsveszteséget jelenthet Magyar Péter miniszterelnök számára/Fotó: Shutterstock

A köztársasági elnök jelölése már a kezdetén hibát szenvedett

Magyar azért látta volna szívesen az ország élén a világhírű sakknagymestert, mert Polgár személyében egy politikán kívül álló, nemzetközileg elismert, széles körben elfogadható személyiséget látott. A jelölés azonban már a kezdetén hibát szenvedett: a miniszterelnök ugyanis nyilvánosságra hozta a nevét, mielőtt Polgár hivatalosan elfogadta volna a felkérést.

A 49 éves sakkozó végül udvariasan visszautasította a lehetőséget. Indoklásában azt írta, hogy nem érzi magában az erőt ahhoz, hogy vállalja „a megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét”.

Magyar Péter ezt követően elismerte, hogy hibázott. A miniszterelnök azt írta, hogy saját lelkesedése és túlzott bizakodása miatt kommunikációs hibákat követett el, és a kialakult helyzetért kizárólag ő vállalja a felelősséget.

Budapesti politikai elemzők szerint az ügy Magyar első nagyobb botlása májusi hivatalba lépése óta. Miközben Sulyok Tamás államfő leváltását – aki még az Orbán-korszak politikai örökségéhez kötődött – a kormányfő támogatói sikerként értékelték, a Polgár-jelölés kudarca már csalódást jelenthet.

A Der Standard ugyanakkor arra is rámutat, hogy Polgár visszalépése mögött nem csupán Magyar hibás kommunikációja állhat. A sakkozó utalása a „megosztott társadalomra” azt jelezheti, hogy a hosszú Orbán-korszak alatt jelentős társadalmi feszültségek halmozódtak fel. A jelölés hírére kialakult támadások különös politikai keresztmetszetet mutattak:

baloldali körök azt bírálták, hogy Polgár korábban távol maradt a közélettől, és nem előzte meg széles társadalmi vita a jelölést,

míg jobboldali és szélsőjobboldali szereplők zsidó származása miatt támadták.

A lap szerint különösen problémásak voltak azok az állítások, amelyek bizonyíték nélkül izraeli állampolgárságot tulajdonítottak Polgárnak, és ebből állítólagos lojalitási konfliktust vezettek le. A cikk ezt antiszemita gondolatmintaként értékeli. Polgár Judit korábban nyíltan beszélt zsidó családi hátteréről és a holokauszt során elszenvedett családi traumákról, politikai vagy vallási kérdésekben azonban nem vállalt nyilvános szerepet.