Hankó Balázs újra megszólalt az NKA milliárdokról és a börtönfenyegetésről – „ Ez amúgy a kulturális támogatás 1 százaléka "
Megtörte a hallgatást Hankó Balázs: a volt kulturális és innovációs miniszter szerint politikai koncepciós eljárás zajlik a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásai ügyében, és nemcsak országosan, hanem helyi szinten is megpróbálják „kiiktatni”. A Gödöllői Híreknek adott interjújában azt állította, hogy a kulturális támogatások jogszerűek voltak, a vele és munkatársaival szembeni fellépés pedig politikai indíttatású. Orbán Viktor szerdán azt posztolta a Facebookon: Az NKA-ügy egy koncepciós eljárás. Ürügy arra, hogy ellehetetlenítsék a Fideszt. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tagnyilvántartását, levelezési rendszerét, bizalmas, személyes adatokat. Ilyen csak súlyos diktatúrákban szokott előfordulni.
Hankó Balázs szerint az NKA körül kialakult ügy nem jogi, hanem politikai természetű. Úgy fogalmazott, hogy a vele együtt dolgozó volt kormánytisztviselők „politikai koncepciós eljárás áldozatai”, akiket szerinte jogtalanul tartanak börtönben, miközben még a kulturális támogatások felülvizsgálata is csak most kezdődött el. Hozzátette: őt magát is hasonló módon próbálják hitelteleníteni.
Az interjúban megismételte korábbi álláspontját: „ez egy politikai koncepciós eljárás, csakúgy, mint ahogy a Tusk-kormány hatalomra kerülését követően történt Lengyelországban. Emiatt tartóztattak le és tartanak jogtalanul börtönben hat volt kormánytisztviselőt! Még szabadlábon sem engedik őket védekezni! Ezért kértem és kérem minden jóakaratú, jogállami eljárásokban hívő ember kiállását azért, hogy engedjék legalább szabadlábon védekezni Őket!" - mondta.
Hozzátette: úgy tartanak börtönben embereket, hogy a kulturális támogatások felülvizsgálata még csak most kezdődik el. „Hiába kezdeményeztem időszakos felülvizsgálatot közel három hónapja, azt az akkor már az Aranykonvoj-ügyben érdekelt ügyvédi irodával közös feljelentést tevők a Támogatáskezelőnél blokkolták, majd az új kormány kulturális vezetése is ezt tette. Akire pedig most ezt a felülvizsgálatot bízzák, a másik feljelentéstevő, a Független Előadó-művészeti Szövetség egyik tagjának, a Pintér Béla Társulatnak a volt produkciós vezetője, Nagy Ervin kulturális államtitkár volt kollégája. Mindezeken túl parlamenti pulpitusról, a patkóban is számtalanszor hangzik el, hogy börtönbe kell engem is zárni."
Az NKA-maradány kiosztása Hankó Balázs szerint törvényes volt
A volt miniszter kitért arra is, egy tavalyi kormánydöntés szerint a 2025-ös és 2026-os évben felszabadított Nemzeti Kulturális Alap maradványa biztosította a támogatást 10+7 milliárd forint mértékben. Úgy fogalmazott: ez a kulturális támogatás 1 százaléka. Elmondása szerint az
NKA-maradvány felhasználásáról a kabinet döntött, az ő feladata pedig miniszterként ennek végrehajtása volt.
Azt is hangsúlyozta, hogy az ideiglenes kollégiumok szakmai, jogi és pénzügyi ellenőrzést követően hozták meg döntéseiket, az NKA alelnöke egyetértett azokkal, ő pedig a jogszabályoknak megfelelően írta alá a támogatásokat. Szerinte minden támogatott elszámolási kötelezettséget vállalt, ezért visszautasítja azokat a vádakat, amelyek szerint szabálytalan pénzosztás történt.
Hankó Balázs azt is sérelmezte, hogy a nyilvánosság kizárólag néhány vitatott támogatást emel ki, miközben szerinte a program része volt
- a Márai- és Jókai-emlékév támogatása,
- a Magyar–Szerb Kulturális Évad, kiállítások finanszírozása,
- közel 800 közösségi rendezvény,
- valamint ismert művészek koncertjeinek támogatása is. Úgy fogalmazott: ezekből próbálnak politikai ügyet kreálni.
Az interjúban Hankó az NKA-ügyet tágabb politikai összefüggésbe helyezte. Szerinte a Tisza-kormány „mindent eltörölni akar”, ami az előző időszakhoz kötődik, és „elindult a tarvágás a magyar kultúrában”. Úgy véli, a korábbi kulturális intézményrendszer felszámolása zajlik, amelynek ő maga is célpontjává vált. „Nemcsak országosan, hanem helyi szinten is ki akarnak iktatni” – fogalmazott az interjúban.
Az interjú további részében szó esett a helyi, Gödöllőt érintő fejlesztésekről is, amelyekhez országgyűlési képviselőként dolgozott, ide sorolva például a palotakerti okoszebrát, az Ady sétány megújulására kijárt 175 millió forintos, illetve a Rákos-patak projekt megvalósítására megszerzett 300 millió forintos egyedi támogatást, valamint számos kulturális projekt támogatását. Közölte, nem várt mindezért köszönetet.