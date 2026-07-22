Megtörte a hallgatást Hankó Balázs: a volt kulturális és innovációs miniszter szerint politikai koncepciós eljárás zajlik a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásai ügyében, és nemcsak országosan, hanem helyi szinten is megpróbálják „kiiktatni”. A Gödöllői Híreknek adott interjújában azt állította, hogy a kulturális támogatások jogszerűek voltak, a vele és munkatársaival szembeni fellépés pedig politikai indíttatású. Orbán Viktor szerdán azt posztolta a Facebookon: Az NKA-ügy egy koncepciós eljárás. Ürügy arra, hogy ellehetetlenítsék a Fideszt. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tagnyilvántartását, levelezési rendszerét, bizalmas, személyes adatokat. Ilyen csak súlyos diktatúrákban szokott előfordulni.

Hankó Balázs újra megszólalt az NKA milliárdokról és a börtönfenyegetésről – „ Ez amúgy a kulturális támogatás 1 százaléka " /Fotó: Xinhua via AFP

Hankó Balázs szerint az NKA körül kialakult ügy nem jogi, hanem politikai természetű. Úgy fogalmazott, hogy a vele együtt dolgozó volt kormánytisztviselők „politikai koncepciós eljárás áldozatai”, akiket szerinte jogtalanul tartanak börtönben, miközben még a kulturális támogatások felülvizsgálata is csak most kezdődött el. Hozzátette: őt magát is hasonló módon próbálják hitelteleníteni.

Az interjúban megismételte korábbi álláspontját: „ez egy politikai koncepciós eljárás, csakúgy, mint ahogy a Tusk-kormány hatalomra kerülését követően történt Lengyelországban. Emiatt tartóztattak le és tartanak jogtalanul börtönben hat volt kormánytisztviselőt! Még szabadlábon sem engedik őket védekezni! Ezért kértem és kérem minden jóakaratú, jogállami eljárásokban hívő ember kiállását azért, hogy engedjék legalább szabadlábon védekezni Őket!" - mondta.

Hozzátette: úgy tartanak börtönben embereket, hogy a kulturális támogatások felülvizsgálata még csak most kezdődik el. „Hiába kezdeményeztem időszakos felülvizsgálatot közel három hónapja, azt az akkor már az Aranykonvoj-ügyben érdekelt ügyvédi irodával közös feljelentést tevők a Támogatáskezelőnél blokkolták, majd az új kormány kulturális vezetése is ezt tette. Akire pedig most ezt a felülvizsgálatot bízzák, a másik feljelentéstevő, a Független Előadó-művészeti Szövetség egyik tagjának, a Pintér Béla Társulatnak a volt produkciós vezetője, Nagy Ervin kulturális államtitkár volt kollégája. Mindezeken túl parlamenti pulpitusról, a patkóban is számtalanszor hangzik el, hogy börtönbe kell engem is zárni."