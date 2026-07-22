Orbán Viktor: Nem erre számítottunk, elvitték mindenünket – óriási tervet mutatott be a volt miniszterelnök, Tusványoson minden kiderül

Szerinte azzal, hogy a köztársasági elnököt elmozdították, az alkotmányt visszamenőlegesen módosították, felszámolták a jogállamot: a fékek és ellensúlyok rendszerét kiiktattál" – közölte a volt miniszterelnök.

A rendszer illegitim és Sulyok Tamás volt az utolsó legitim köztársasági elnök, azokat a köztársasági elnököket és közjogi szereplőket, akik később neveznek ki, illegitimnek fogják tekinteni.

Az előttünk álló időszakban csak illegitim elnökök lehetnek ezek tudatában, a Fidesz azt vállalja, hogy mindenkit támogat, aki kiáll a szabadságért, a demokratikus jogállamiság helyreállításában hiszünk, kívánunk az embereknek ebben segítséget nyújtani. Ez a veleje ennek a nyilatkozatnak – húzta alá a miniszterelnök.

Hangsúlyozta: a mai naptól az a küldetésük, hogy helyreállítsák a demokratikus jogállamot és az önkényuralmi rendszer áldozatait megsegítsék. Idézve a nyilatkozatot leszögezte, a Tisza-kormány által elkövetett jogsértéseket nyilvántartják. A demokratikus jogállam visszaállítása után az áldozatoknak és a károsultaknak megadjuk az őket megillető jóvátételt.

Átvéve a szót Bóka János azt mondta, azért jelentkezett erre a feladatra, mert a politikai közösségétől rengeteg támogatást kapott. Most, amikor a politikai önkény időszakában hasznára lehet a közösségnek, elvállalja ezt a feladatot – hangsúlyozta.

Olyan parlamenti képviselőcsoportra van szüksége politikai közösségünknek, amely erőt, hitet ad és amelyre ha rátekint a politikai közösségünk, a saját arcát fogja benne látni.

Újságírói kérdésre válaszolva Orbán Viktor közölte, a jelenlegi rendszert a Tisza választói akarták, ők abban segítenek, hogy ezt le lehessen bontani. A részletekről a volt miniszterelnök Tusnádfürdőn fog beszélni. Szerinte az nem kizáró ok Bóka János eseében, hogy régen SZDSZ-es volt, „teljes a bizadalmunk, mindenki egyhangúlag választotta meg őt."