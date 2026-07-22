Ellenáll egy falu a grandiózus vasútfejlesztési terveknek: Vitézy Dávidon múlik a vasútállomás sorsa

Balatonakarattya közössége évek óta küzd a vasútállomás épületéért, nem vágynak egy hipermodern épületre, azzal is megelégednének, ha nyitva lenne az épület, rendeznék az elhanyagolt környezetet. A helyiek szerint nem bontani, hanem megőrizni kell azt, ami évtizedek óta a település része, ahogy korábbi cikkünkben is írtuk. A civil szervezetek egyöntetű álláspontra jutottak, így nem kérnek a látványterveken szereplő modern épületből, mert szeretik a régi, a balatoni települések hangulatához illeszkedő épületet. Az önkormányzat és a polgármester is a kezdeményezés mellé állt, jelezték lapunknak.

Balatonakarattya lakosai ragaszkodnak a régi állomásépülethez, a polgármester támogatja őket /Fotó: wikipedia

Idézzük fel a történetet: már a 2021-ben elkészült telepítési tanulmányterv is azzal számolt, hogy a jelenlegi épületet elbontják, helyére pedig egy korszerű, kétszintes állomásépület épül. A korábbi dokumentáció szerint a beruházás része lenne az új peron kialakítása és az állomási környezet teljes korszerűsítése is. A tanulmány ugyanakkor megjegyzi, hogy

bár az épület országos műemléki értéket nem képvisel,

a település arculatához illeszkedő,

barátságos karakterrel rendelkezik. Ugyanez az álláspontja a helyieknek is, az állomásépületet rendszeres karbantartással még hosszú évtizedekig lehet használni, nincsen olyan állapotban, hogy le kellene bontani.

Amikor egy önkormányzat teszi a dolgát

Az önkormányzat július közepén kézbevette az elhanyagolt, MÁV-által kezelt területet. Imrédy Szabolcs polgármester július 14-én arról számolt be, hogy a falugondnokság – MÁV helyett – cselekvés mezejére lépett: munkatársai kitisztították és letakarították a lejárót és a lépcsőt, összegyűjtötték a szemetet, eltávolították a gyomokat a peronról, és rendezettebb, kulturáltabb környezetet teremtettek mindazok számára, akik nap mint nap használják az állomást.

Kiemelte: bár ezek a feladatok a MÁV üzemeltetési feladatai közé tartoznak, az Önkormányzat úgy döntött, hogy nem várnak tovább, ha valami Akarattya javát szolgálja. Akkor arra is ígéretet tett, hogy folytatják a munkát, a falugondnokság virágokat ültet az állomás területén, és a jövőben is ügyel a rendezettebb körülményekre. "Bízunk benne, hogy mindez ösztönzőleg hat a MÁV-ra is, és a jövőben az állomás üzemeltetése és fenntartása is a tőle elvárható gondossággal történik majd" – írta a Facebook oldalán.