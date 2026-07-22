Rendkívüli bejelentést tett Karácsony Gergely a 3-as metróról: meghosszabbítják észak felé, egy sor új megállót építenek – uniós pénzt kaptak rá

Európai uniós forrásból meghosszabbítják az M3-as metró északi szakaszát – jelentette be Facebook-oldalán Karácsony Gergely. Budapest főpolgármestere történelmi napnak nevezte a döntést a magyar és a fővárosi közösségi közlekedés szempontjából.

Karácsony Gergely tájékoztatása szerint a főváros forrást kap az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonalának északi meghosszabbítására / Fotó: Kocsis Zoltán

A beruházás Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési miniszter szerdai sajtótájékoztatóján bejelentett, kibővített uniós közlekedésfejlesztési program részeként valósulhat meg. Karácsony Gergely tájékoztatása szerint a főváros forrást kap az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonalának északi meghosszabbítására.

Elárulta Karácsony: első lépésként Rákospalota-Újpestig érhet el a metró

Az M3-as metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek már elkészültek, a rendelkezésre álló pénzügyi és időbeli keretekbe azonban egyelőre csak a Rákospalota-Újpest vasútállomásig tartó szakasz fér bele. A főpolgármester szerint már ez is jelentős előrelépést jelent, mivel a metróberuházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi vasúti fejlesztésekkel.

Az új végállomásnál kialakuló kapcsolat így nemcsak az észak-pesti kerületekben élők, hanem az agglomerációból Budapestre ingázók közlekedését is javíthatja.

A hosszabbítás megvalósításával az M3-as metró közvetlenül elérhetné Rákospalota-Újpest vasútállomást, amely több elővárosi járat fontos átszállási pontja. A fejlesztés ezzel csökkentheti a belső városrészek felé tartó felszíni közlekedési vonalak terhelését is.

Hosszú idő után indulhat új metrófejlesztés Budapesten

Karácsony Gergely felidézte: az előző kormánnyal folytatott tárgyalások során végig azt képviselte, hogy nem múlhat el úgy egy teljes, hétéves európai uniós költségvetési ciklus, hogy Budapesten egyetlen metrófejlesztés sem valósul meg.

A főpolgármester élesen bírálta az Orbán-kormány korábbi uniós politikáját, amely szerinte jelentős

idő-

és pénzveszteséget

okozott. Úgy fogalmazott, az új kormánynak köszönhetően most még megmenthetők a rendelkezésre álló fejlesztési források, és gyorsan elindíthatók az ezekből finanszírozott közlekedési beruházások.