Betelt a pohár a Magyarországon jelenlévő német multinál: sztrájkba kezdtek szerdán a Telekom egyik cégének dolgozói

Július 15-én munkabeszüntetést tartanak a Deutsche Telekom Business Solutions GmbH egyik magyarországi leányvállalata, a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. dolgozói. Mivel a Munkáltató és a Sztrájkbizottság közötti Kollektív Munkaügyi Vita eredménytelenül zárult, és a felek álláspontja az egyeztetések során nem közeledett, emiatt július 15-én, szerdán sztrájkot tart a dolgozók egy része – jelentette be a Info Kommunikációs Szakszervezet (IKSZ).

A Deutsche Telekom ITTC Hungary dolgozói szerdán sztrájkolnak / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A 24.hu arról számolt be, hogy korábban a munkavállalók egyszerű többsége támogatta a megmozdulást a petíció aláírásával, majd június 10-én ezen kollégák közül többen, személyesen is demonstrációt tartottak, munkaidőn kívül. Most pedig munkabeszüntetéssel adnak hangot véleményüknek. Ezt Villás Zsolt, az IKSZ elnökségi tagja is megerősítette a hírportálnak.

„A munkavállalói elvárás az érintett ágazatokban 6 százalékos és 7 százalékos béremelés volt. A tulajdonosok által meghatározott béremelés mértékét nem tudjuk közölni, de azok az előbbiektől alacsonyabbak” – emelte ki a szakszervezeti vezető. Hozzátette, hogy a sztrájkbizottság egyszeri kifizetésre is ajánlatot tett, a százalékos emelés helyett, a sztrájk feloldása érdekében. Ezt a javaslatot a munkáltató az egyeztetés során mérlegelte ugyan, de a megvalósításra nem lát lehetőséget.

Nem előzmény nélküli a sztrájk

Az esemény előzménye, hogy a múlt hónapban a vállalat nagyjából 2300 érintett dolgozója közül több mint 1200 dolgozó nem volt elégedett a cég által nyújtott béremeléssel – a munkáltató felé benyújtott petíciót ennyi fő támogatta aláírásával. Ők a cég három eltérő területén dolgoznak és 6 százalékos, illetve 7-7 százalékos béremelést kértek, ám átlagban ennél kevesebbet kaptak. Hogy pontosan mennyit, az nem nyilvános, ugyanakkor a béremelés differenciált volt, tehát volt olyan, aki semennyi emelést nem kapott, mások az átlagnál kevesebbet, megint mások többet. Emiatt június 10-én országosan négy helyszínen tartottak demonstrációt a dolgozók, Budapesten, Debrecenben, Pécsett és Szegeden.