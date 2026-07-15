Az IBM brutális árfolyamzuhanása vészjelzés az IT-szektornak – az MI egyelőre mindent visz
Az adatközpontokra fordított kiadások voltak a fő hajtóerői az informatikai beruházások történelmi fellendülésének. Most azonban, ahogy egyre élesebbé válik a verseny a szűkösen rendelkezésre álló erőforrásokért, úgy tűnik, már szinte kizárólag ez mozgatja a piacot – a hagyományos IT-szektor, így az IBM egyre nehezebb helyzetbe kerül.
Erre utalhat az IBM kedden kiadott profitfigyelmeztetése is, amely szabadesésbe küldte a vállalat részvényeit. Ha Arvind Krishna vezérigazgatónak igaza van abban, hogy a gyenge eredmények mögött nem elsősorban a cég saját hibái, hanem szélesebb piaci folyamatok állnak, akkor ez arra utalhat, hogy a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának fellendülése új szakaszba lépett, amelyben egyre többen versenyeznek az egyre szűkösebb forrásokért.
Tragikus adatokat közölt az IBM
Az IBM még a második negyedéves technológiai gyorsjelentési szezon kezdete előtt közölte, hogy
- bevételei az elmúlt negyedévben mindössze 1 százalékkal nőttek,
- szemben az elemzők által várt 5 százalékkal.
- A vállalat szerint ügyfelei az elmúlt hónapban informatikai költéseik jelentős részét olyan szerverekre, adattároló rendszerekre és memóriacsipekre csoportosították át, amelyek iránt robbanásszerűen megnőtt a kereslet az MI-boom hatására.
- Ez visszavetette az IBM nagyszámítógépeinek (mainframe) és szoftvereinek értékesítését.
Az Anthropic Mythos nevű modellje körül kialakult kiberbiztonsági pánik szintén felboríthatta a vállalatok informatikai beruházási terveit. Az IBM szerint sok cég most elsődlegesen a biztonsági kockázatok kezelésére koncentrál, így más fejlesztések háttérbe szorultak.
Átalakul az informatikai kereslet
Az IBM részvényeinek 25 százalékos zuhanása egy viszonylag mérsékelt profitfigyelmeztetés után jól mutatja, mennyire idegesek a befektetők. Egyúttal arra is utal, hogy attól tartanak: az informatikai kereslet szerkezete lényegesen átalakul.
Eddig kevés bizonyíték utalt arra, hogy a mesterséges intelligencia kiszorítaná az egyéb informatikai beruházásokat. A szoftvercégek részvényeit sújtó, úgynevezett „SaaSpocalypse” inkább azt a félelmet tükrözte, hogy az MI hosszabb távon csökkenti majd a mai szoftverek iránti igényt, nem pedig azt, hogy ez már most érezhető hatással lenne – jegyzi meg a Financial Times.
Az idei első negyedév után a Gartner piackutató az adatközpontokra fordított kiadások meredek emelkedése miatt megemelte 2026-os informatikai költési előrejelzését.
Az általános várakozás az volt, hogy az MI növeli majd az összes technológiai kiadást, nem pedig más informatikai beruházások rovására növekszik.
Az IBM figyelmeztetése azonban arra utal, hogy ez a narratíva változóban lehet. A Wall Streeten a most induló gyorsjelentési szezon egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy az infrastruktúra-beruházási hullám milyen mértékben szorította már ki a hagyományos informatikai kiadásokat. A másik kérdés pedig az, hogy az infrastruktúra költségeinek elszabadulása mennyiben drágítja meg – és ezzel korlátozza – az új MI-szolgáltatások iránti keresletet.
Új veszélyek a tech-szektorban
A befektetők az IBM hírére további eladásokat indítottak olyan szoftvercégek részvényeiben, mint a ServiceNow vagy az Adobe. Az elektronikai eszközök gyártói is nehéz helyzetbe kerülhetnek, ha a számítógépekhez, játékkonzolokhoz és okostelefonokhoz szükséges alkatrészek drágulása kevésbé vonzóvá teszi termékeiket.
Azoknak a vállalatoknak pedig, amelyek eddig a generatív mesterséges intelligencia hullámát lovagolták meg, az IBM figyelmeztetése új veszélyekre világít rá, ahogy egyre kiélezettebbé válik a verseny a rendelkezésre álló erőforrásokért.
Krishna szerint ügyfeleik igyekeznek még az áremelkedések előtt AI-hardverekre fordítani költségvetésük nagyobb részét, különösen a memóriachipek várható drágulása miatt. Ez két jelentős kockázatot vet fel.
- Az egyik, hogy az időzítés még kiszámíthatatlanabbá teheti az MI-infrastruktúrába irányuló beruházásokat. Ha a vállalatok azért vásárolnak előre nagy mennyiségű berendezést, hogy elkerüljék az áremelkedést – még mielőtt az ezeket befogadó adatközpontok elkészülnének –, akkor később visszafoghatják a beruházásaikat, amíg feldolgozzák a már beszerzett eszközöket. Egy olyan piacon, ahol mindenki azt figyeli, mikor kezd lassulni az MI-beruházási hullám, az ilyen időzítési tényezők jelentősen növelhetik a volatilitást.
- A másik kockázat, hogy az emelkedő árak egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a vállalatok beruházási költségvetéséből. Ha az adatközpontokra fordított milliárdok közül egyre nagyobb összeg kerül a memóriachip-gyártókhoz ahelyett, hogy új számítási kapacitást teremtene, az korlátozni fogja a mesterséges intelligencia kínálatát.
Péngyárakká váltak a csipgyártók
Az Nvidia 75 százalékos bruttó árrése jól mutatja, milyen nyereséget termelnek a csipgyártók. Hasonlóképpen a Micron legutóbbi negyedévben elért 83 százalékos bruttó árrése is, amely több mint kétszerese az egy évvel korábbinak.
Az új generációs MI-gyorsítók és nagy sávszélességű memóriachipek teljesítményének javulása ugyan részben ellensúlyozza az áremelkedések hatását, és a nagy nyelvi modellek alapvető számítási egységének számító tokenek előállítási költsége tovább csökkenhet. A számítási kapacitásokért folyó verseny azonban várhatóan magasabban tartja majd az MI-szolgáltatások árait annál, mint amilyenek egyébként lennének – éppen akkor, amikor a kereslet igazán kezd fellendülni.