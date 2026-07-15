Talajt vesztett a forint, közel a 360-as euró – az OTP, a Mol és a Richter sem remekel

A régiós devizák szintén elhúztak a magyar valuta mellet: a cseh korona 0,25 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,2 százalékkal drágult.

Egyelőre megállni látszik a kőolaj árának emelkedése, ami csillapítja a magyar devizára helyezkedő nyomást

– magyarázzák az Erste elemzői délelőtti jegyzetükben.

A WTI jegyzése 0,8 százalékkal 80 dollár közelébe ért, a Brent hordónkénti ára pedig egy százalékkal 85,6 dollárra emelkedett kora délutánra.

Mivel fontos hazai makrogazdasági adat a héten már nem várható, ezért alapvetően a nemzetközi események alakíthatják a forint árfolyamát a kövekező napokban. A tengerentúlon, a dollár szempontjából érdekes lehet a bankház szerint a délután érkező amerikai termelői árindex, publikálják a Fed Bézs könyvét, és folytatódik Warsh Fed-elnök meghallgatása a Szenátus előtt.

A tőzsdéken az eladók vannak fölényben, a nyugat-európai indexek közül a német DAX 0,7 százalékot esett, a francia CAC 40 0,2 százalékkal került lejjebb, és a londni FTSE 100 is 02 százalékkal csúszott vissza.

A magyar börze is lejtmenetre váltott, a BUX index 0,8 százalékkal apadt, 142 150 pont könyékére. A blue chipek közül

csak a Magyar Telekom tudott enyhén, 0,1 százalékkal emelkedni.

A Richter és az OTP részvényeit egyaránt egy százalékkal ütötték lejjebb,

a Mol kurzusa pedig 0,7 százalékot esett.

A legjobban teljesítő hazai papír a MBH Jelzálogbank, amely 7,8 százalékos ralinál jár.