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Talajt vesztett a forint, közel a 360-as euró – az OTP, a Mol és a Richter sem remekel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Pesszimista hangulat uralja a piacokat szerdán. A pesti tőzsde közel egy százalékkal fordult le, a forint talajt vesztett az euróval és a dollárral szemben.
K. T.
2026.07.15, 12:56

Nyoma sincs az előző napi optimizmusnak a piacokon szerdán. Az európai börzék lefordultak, a magyar tőzsdén is méretesek a mínuszok, a forint reggeli ereje is elszállt kora délutánra.

forint, euró, dollár
Zsugorodik a forint értéke az euróval és a dollárral szemben / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A hazai fizetőeszköz erősödéssel kezdte a napot, a keddi lendület azonban hamar elfogyott, délután fél egykor pedig már 359,5-nél járt az euró jegyzése. Ez 0,2 százalékos ferintgyengülést jelent.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,3 százalékot rontott a forint, a keresztárfolyam a 315,1-es szintig emelkedett.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
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A régiós devizák szintén elhúztak a magyar valuta mellet: a cseh korona 0,25 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,2 százalékkal drágult.

Egyelőre megállni látszik a kőolaj árának emelkedése, ami csillapítja a magyar devizára helyezkedő nyomást

 – magyarázzák az Erste elemzői délelőtti jegyzetükben.

A WTI jegyzése 0,8 százalékkal 80 dollár közelébe ért, a Brent hordónkénti ára pedig egy százalékkal 85,6 dollárra emelkedett kora délutánra.

Mivel fontos hazai makrogazdasági adat a héten már nem várható, ezért alapvetően a nemzetközi események alakíthatják a forint árfolyamát a kövekező napokban. A tengerentúlon, a dollár szempontjából érdekes lehet a bankház szerint a délután érkező amerikai termelői árindex, publikálják a Fed Bézs könyvét, és folytatódik Warsh Fed-elnök meghallgatása a Szenátus előtt.

A tőzsdéken az eladók vannak fölényben, a nyugat-európai indexek közül a német DAX 0,7 százalékot esett, a francia CAC 40 0,2 százalékkal került lejjebb, és a londni FTSE 100 is 02 százalékkal csúszott vissza.

A magyar börze is lejtmenetre váltott, a BUX index 0,8 százalékkal apadt, 142 150 pont könyékére. A blue chipek közül 

  • csak a Magyar Telekom tudott enyhén, 0,1 százalékkal emelkedni. 
  • A Richter és az OTP részvényeit egyaránt egy százalékkal ütötték lejjebb, 
  • a Mol kurzusa pedig 0,7 százalékot esett.

A legjobban teljesítő hazai papír a MBH Jelzálogbank, amely 7,8 százalékos ralinál jár.

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