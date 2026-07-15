Amiről Vitézy Dávid nem beszélt: a gödöllőiek most szembesülnek azzal, hogy évekig semmi nem lesz a százszor megígért HÉV-fejlesztésből – "Rossz hírem van"

„Uniós forrásokból lecseréljük a HÉV-flottát!” – tett bejelentést Vitézy Dávid még június 2-án. A közlekedési és beruházási miniszter szerint történelmi jelentőségű megállapodás született az Európai Bizottsággal, amelynek eredményeként Magyarország 16,4 milliárd eurónyi fejlesztési forráshoz jut.

Kimaradt Vitézy Dávid korábbi közléséből a gödöllői HÉV-re vonatkozó bejelentés

Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Vitézy elmondta: a szentendrei, ráckevei és csepeli HÉV-vonalak teljes járműflottájának lecserélése negyvenkét új, korszerű motorvonattal valósulhat meg, az új járművek beszerzésére még idén kiírhatják a közbeszerzést, az első szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba.

Vitézy csak arról nem beszélt, hogy mi lesz a gödöllői HÉV (H8) vonalával és a csömöri (H9) HÉV-vel.

Pedig a H8-as és H9-es vonal esetében nem pusztán járműcseréről és korszerűsítésről lehetne szó, hanem arról az előző kormány alatt már előkészítési szakaszba lépett grandiózus fejlesztésről, melynek keretében az M2 metróvonallal kötnék össze a két vonalat. A Gödöllő városának országgyűlési képviseletét is ellátó, a TISZA párt színeiben politizáló képviselőnek kellett a gödöllőiek előtt színt vallani.

Több évtizede görgetett feladat a HÉV-vonalak felújítása

Vitézy Dávid az említett bejelentésében emlékeztetett arra, hogy a HÉV-ek üzemeltetését több mint tíz éve vette át az állam a fővárostól azzal az indokkal, hogy a szükséges fejlesztésekhez a kormány könnyebben tud forrásokat biztosítani. Szerinte azonban az elmúlt évtizedben nem történt érdemi előrelépés, miközben az érintett agglomerációs térségek lakossága jelentősen nőtt.

Az sem újkeletű információ, hogy a budapesti és az agglomeráció közötti tömegközlekedésében nélkülözhetetlen szerepet betöltő HÉV-vonalak korszerűsítése évtizedek óta megoldatlan feladat, és sokáig az is csak asztalfiókokban létező terv volt, hogy az M2-es metrót a gödöllői vonallal összekötve átszállásmentes közlekedést biztosítson az ingázóknak, Gödöllőre és térségébe kirándulóknak. Ugyanakkor érdemi előrelépés azért, hogy ezekből az elképzelésekből valóság legyen, épp az előző kormány alatt történt.