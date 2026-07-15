Amiről Vitézy Dávid nem beszélt: a gödöllőiek most szembesülnek azzal, hogy évekig semmi nem lesz a százszor megígért HÉV-fejlesztésből – "Rossz hírem van"
„Uniós forrásokból lecseréljük a HÉV-flottát!” – tett bejelentést Vitézy Dávid még június 2-án. A közlekedési és beruházási miniszter szerint történelmi jelentőségű megállapodás született az Európai Bizottsággal, amelynek eredményeként Magyarország 16,4 milliárd eurónyi fejlesztési forráshoz jut.
Vitézy elmondta: a szentendrei, ráckevei és csepeli HÉV-vonalak teljes járműflottájának lecserélése negyvenkét új, korszerű motorvonattal valósulhat meg, az új járművek beszerzésére még idén kiírhatják a közbeszerzést, az első szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba.
Vitézy csak arról nem beszélt, hogy mi lesz a gödöllői HÉV (H8) vonalával és a csömöri (H9) HÉV-vel.
Pedig a H8-as és H9-es vonal esetében nem pusztán járműcseréről és korszerűsítésről lehetne szó, hanem arról az előző kormány alatt már előkészítési szakaszba lépett grandiózus fejlesztésről, melynek keretében az M2 metróvonallal kötnék össze a két vonalat. A Gödöllő városának országgyűlési képviseletét is ellátó, a TISZA párt színeiben politizáló képviselőnek kellett a gödöllőiek előtt színt vallani.
Több évtizede görgetett feladat a HÉV-vonalak felújítása
Vitézy Dávid az említett bejelentésében emlékeztetett arra, hogy a HÉV-ek üzemeltetését több mint tíz éve vette át az állam a fővárostól azzal az indokkal, hogy a szükséges fejlesztésekhez a kormány könnyebben tud forrásokat biztosítani. Szerinte azonban az elmúlt évtizedben nem történt érdemi előrelépés, miközben az érintett agglomerációs térségek lakossága jelentősen nőtt.
Az sem újkeletű információ, hogy a budapesti és az agglomeráció közötti tömegközlekedésében nélkülözhetetlen szerepet betöltő HÉV-vonalak korszerűsítése évtizedek óta megoldatlan feladat, és sokáig az is csak asztalfiókokban létező terv volt, hogy az M2-es metrót a gödöllői vonallal összekötve átszállásmentes közlekedést biztosítson az ingázóknak, Gödöllőre és térségébe kirándulóknak. Ugyanakkor érdemi előrelépés azért, hogy ezekből az elképzelésekből valóság legyen, épp az előző kormány alatt történt.
Lázár János korábbi közlekedési és építésügyi miniszter 2024 végén három HÉV-vonal (szentendrei, ráckevei, csepeli) 2030-ig történő felújítását jelentette be új kocsik beszerzésével, miközben a gödöllői és a csömöri HÉV-vonalak felújításának megkezdését 2028-2029-re időzítették az akkori Építési és Közlekedési Minisztériumban (ÉKM).
Szintén ebben az évben már a környezetvédelmi engedélyezéshez szükséges dokumentumok benyújtásával kezdődött meg az M2 metróvonal és a H8-as, vagyis a korábbi gödöllői és a H9-es, azaz az egykori csömöri HÉV összekötését célzó projekt megvalósítása is. 2025 tavaszán az ÉKM már kiírta a tervezés előkészítésére vonatkozó előzetes piaci konzultációt. A tervezési projektnek az volt a célja, hogy előkészítse a H8 és H9 HÉV vonalak korszerűsítésének és az M2 metró meghosszabbításának terveit.
Az elmúlt években több elképzelés is napvilágot látott a gödöllői HÉV-vonal átalakítására. Felmerült például, hogy a szerelvények végállomása a Szabadság térre kerüljön, a vágányok a Tessedik utcánál a kastély felőli oldalra helyeződjenek át, vagy hogy az Erzsébet-park utáni átjárótól egészen a Palotakertig kéregvasút épüljön. Bár ezek a tervek rendre felkeltették a figyelmet, érdemi előrelépés egyik esetben sem történt.
A H8 és a H9 jelű vonalak átfogó, megállókat is érintő, valamint az M2-es vonallal való összekötésre vonatkozó fejlesztések megvalósulásában mérföldkövet jelentett az, hogy az ÉKM és nyertes konzorcium idén április elején aláírta a fejlesztés megalapozását célzó tervezési szerződést 8,5 milliárd forint értékben, azzal, hogy a tervek szerint 2029-ben lesz kiírható a kivitelezési közbeszerzési tender, majd 2029 végén, 2030 elején megindulhat a kivitelezés.
A beruházás teljes költségét 270 milliárd forintra tették, befejezésének várható dátumát 2035-re.
Emlékezetes, hogy ezen előkészítői során, még februárban a jelenlegi miniszter, Vitézy azzal támadta Lázárt, hogy az akkori miniszter forráshiány és előkészítési csúszások miatt leállította a három, korábban felújításra kijelölt HÉV-vonal ügyét, amit az ÉKM cáfolt. Ezekkel az előzményekkel jutott el a „HÉV-ügy” – mint imén említettük – a gödöllői és csömöri vonal átfogó felújításának tervezési szerződéséig április elején, majd az országgyűlési választásig, amely után a felálló új kormányban Vitézy Dávid tárcájához kerültek a korábbi években előkészített fejlesztések ügyei.
2028 előtt nem lesz uniós forrás a H8-as és H9-es HÉV-re
Miként cikkünk elején felidéztük, Vitézy Dávid megerősítette mintegy 1,8 milliárd euró uniós forrás felhasználásával a HÉV-hálózat fejlesztését, amelynek részeként várhatóan 2029-re teljesen megújulhat a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli vonalak járműállománya. Csakhogy – erre a Gödöllői Hírek portál már korábban, majd a Gödöllő város közösségi portáljaként működő felület néhány napja felhívta a figyelmet László Endre Márton tiszás képviselői posztja alapján – Vitézy bejelentéséből feltűnően hiányzott
- a gödöllői és
- a csömöri HÉV helyzetével kapcsolatos bármiféle konkrétum.
Pedig 2021-ben, amikor az állami nonprofit cégként működő Budapesti Fejlesztési Központ átvette a BKK-tól a kettes metró és a gödöllői hév fejlesztésének előkészítését felújítással és az M2-es vonallal való összekötésének ígéretével, még hosszú posztban számolt be arról.
A június eleji bejelentésből a H8-as és H9-es HÉV ügyeinek kimaradása azt mutatja, hogy a projekt a 2027-ig tartó uniós költségvetési ciklusban biztosan nem juthat forráshoz.
Mindez azonban azt vetíti előre, hogy a Gödöllőt kettészelő HÉV-pálya és a hozzá tartozó járműpark modernizációja legkorábban a 2028 és 2035 közötti uniós költségvetési időszakban kerülhet ismét napirendre.
Addig a várost sokak szerint továbbra is egyfajta „híd nélküli folyóként” szeli ketté az elavult vasúti infrastruktúra, míg a vonalon járnak még az egykori NDK-ból származó, 1971-es gyártású szerelvények is.
Gödöllő országgyűlési képviselője: „Rossz hírem van”
Arról, hogy a gödöllőiek, a csömöriek és azok a környékbeli lakosok, akiknek életét könnyebbé tenné a két vonal átfogó felújítása valamint az Örs vezér tér körzetében megvalósuló, M2-vel való összekötés, nem maradjanak feloldás nélkül a kérdésben, László Endre Márton, a TISZA Párt Gödöllőt is képviselő országgyűlési képviselője beszélt néhány napja egy, a közösségi oldalán megjelent videóban.
A képviselő tiszta vizet önt a pohárba, és azt mondja, a gödöllőiek nem is álmodhatnak egyelőre arról, hogy a Vitézy által hivatkozott (László által 6 000 milliárd forintként említett) uniós forrásokból jut a H8 és a H9 jelű vonalakra. A politikus azt állítja, hogy ez az összeg csak olyan projektekre költhető el, „amelyek bizonyos készültségi fokban vannak, azaz 2029-ig megvalósulhatnak”. Szerinte a korábban bejelentett előkészítési lépések nem voltak valódiak, noha a hozzászólások között ezzel vitába szállnak, kiemelve, hogy jelentős előkészítettséggel bír a fejlestés).
Bárhogy is, ezzel a képviselő lényegében kijelenti: kizárt, hogy a következő években fejlesztések induljanak el ezeken a vonalakon (már csak azért sem, mert az átfogó rekonstrukciót az M2-es metróval való összekötés nagyszabású munkájától egyetlen szakpolitikai elképzelés sem akarja elválasztani). Ha viszont ez utóbbi megvalósul, akkor viszont – ez ismert volt eddig is, László csak megerősítette – lényegében a teljes H8-as és H9-es járműflottát cserélni kell, mivel a metróval összekötött vonalon a meglévőktől eltérő típusú szerelvények képesek a közlekedésre. A képviselő utal a cikkünk elején Vitézy bejelentésében említett negyvenkét új szerelvényre, jelezbe, hogy azok „nem jók Gödöllőre”, mert a ráckevei és szentendrei vonalakra ún. alagútüzemű vasutak érkeznek majd, amik nem megfelelők a gödöllői vonalra.
Persze érthető az is, ha ezen a ponton az e két vonalon utazókat az érdekli, hogy mikor lesznek végre új, korszerű szerelvények a felújtott vonalon és állomásokon úgy, hogy átszállás nélkül a Déli pályaudvarig lehessen azokon utazni. A képviselő egyetlen konkrétumot tud ennek kapcsán elárulni, amire az imént már utaltunk: azt valószínűsíti, hogy a 2028-tól megnyíló uniós költségvetési ciklusban tudják a vonal teljes felújítási és átalakítási költségét megjeleníteni. Addig pedig – fogalmaz a tiszás politikus –
maradnek ezek az általunk nagyon szeretett, öregecske kocsik.
S az a munkacsoport, amely a tiszás képivselő szerint ennek előkészítésén fog dolgozni, egyeztetést követő egyeztetésekkel.