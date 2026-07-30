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Rendkívüli

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: még ma leállhat a teljes paksi atomerőmű, 2000 megawatt áram esik ki – innen szerez energiát Magyarország

feladat
Kapitány István
Magyar Péter

Magyar Péter új pozicióba nevezte ki Kapitány Istvánt, mostantól ez lesz a legfontosabb feladata: csütörtök délutánra kritikus megbeszélést hívtak össze Magyarország energiahelyzetéről

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2026.07.30, 11:55
Frissítve: 2026.07.30, 11:59

„Míg a fidesz azt akarja, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek minél rosszabb legyen, addig mi gőzerővel dolgozunk Magyarország biztonságos energiaellátásáért” - írta Kapitány István.

Kapitány István
Fotó: Hatlaczki Balázs/MW


Kapitány István a Facebookon közölte, hogy már kora reggel megkezdődött az Energiaellátási Műveleti Egység (EME) ülésének előkészítése. A MAVIR-nál tartandó tanácskozáson Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz, az operatív egység vezetésével pedig Kapitány István energiaügyi minisztert bízta meg.

A tárcavezető szerint áttekintették a feladatokat, kijelölték a felelősöket, és véglegesítették a következő napokra vonatkozó intézkedési tervet. Kiemelte: a cél a magyar családok folyamatos és biztonságos energiaellátásának garantálása, a kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről pedig folyamatos tájékoztatást ígért.

Kapitány István energiaügyi miniszter a Facebookon számolt be arról, hogy már kora reggel megkezdődött az Energiaellátási Műveleti Egység (EME) ülésének előkészítése. A tanácskozást a MAVIR-nál tartják, Magyar Péter miniszterelnök részvételével.

A tárcavezető közlése szerint a kormányfő őt bízta meg az operatív egység irányításával. A minisztérium vezetése áttekintette a legfontosabb feladatokat, kijelölte a felelősöket, valamint véglegesítette a következő napokra vonatkozó intézkedési tervet.

Kapitány István hangsúlyozta, hogy a munka összehangoltan és fegyelmezetten zajlik, minden résztvevő pontosan ismeri a feladatát. Az operatív egység legfontosabb célja, hogy a magyar családok energiaellátása a kialakult helyzetben is folyamatos és biztonságos maradjon.

Az ülésen az ország vezető energetikai szakemberei vesznek részt. A miniszter szerint ennek célja, hogy a szükséges döntések időben, megalapozott szakmai adatok alapján és az érintett szervezetekkel teljes összhangban szülessenek meg.

A tárcavezető azt ígérte, hogy a kormány a kialakult helyzetről, valamint az elfogadott intézkedésekről nyíltan, átláthatóan és folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.

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