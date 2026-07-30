Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: még ma leállhat a teljes paksi atomerőmű, 2000 megawatt áram esik ki – innen szerez energiát Magyarország

Akár már csütörtökön, de legkésőbb pénteken teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Markus Söder bajor kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatóján.

Fotó: Kallus Gyorgy / Világgazdaság

A kormányfő a Markus Söder bajor miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai után tartott tájékoztatón számolt be arról, hogy jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén, az mind a lakosság, mind a vállalatok számára biztosított, és ugyanez mondható el az ország 99,9 százalékát tekintve az ívóvízellátással kapcsolatban is.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a Duna rekordalacsony vízállása miatt folyamatosan kell lekapcsolni az atomerőmű blokkjait, ez tervezett leállításnak számít.

Úgy tűnik, jelen állás szerint, hogy sor kerülhet akár már ma, de lehet, hogy inkább holnap a paksi erőmű teljes lekapcsolására

– fogalmazott.

Az atomerőmű lekapcsolása mintegy 2000 megawatt termelőkapacitás kiesésével járna. A kormányfő szerint ezt egyelőre importból lehet pótolni, Magyarország ugyanis 3600–3800 megawattnyi importkapacitással rendelkezik.

Az egyébként is feszült energiahelyzetet tovább súlyosbítja, hogy szerdán meghibásodott a Dunamenti Erőmű. Magyar Péter közlése szerint az üzemzavar további 400 megawatt teljesítménykiesést okozott.

Zajlik a javítás, és van rá esély, hogy a nap folyamán újraindul, de az is elképzelhető, hogy egy-két hétig tarthat a javítás – tette hozzá a miniszterelnök.

A két erőmű együttes kiesése így akár 2400 megawatt kapacitást is érinthet. Bár ez elméletileg még fedezhető importból, a magyar villamosenergia-rendszer a következő napokban a szokásosnál nagyobb mértékben szorulhat külföldi forrásokra.

A Paksi Atomerőmű működését a Duna biztosítja hűtővízzel, ezért a folyó szélsőségesen alacsony vízállása és magas hőmérséklete korlátozhatja a blokkok üzemeltetését. A leállítás pontos időpontjáról a folyó állapotának és az energiaellátási helyzetnek a függvényében dönthetnek.

Kapitány István szerdán arról számolt be, hogy a Duna vízszintje tovább csökkent, és újabb negatív rekordot ért el.