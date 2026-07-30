Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: még ma leállhat a teljes paksi atomerőmű, 2000 megawatt áram esik ki – innen szerez energiát Magyarország
Akár már csütörtökön, de legkésőbb pénteken teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Markus Söder bajor kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatóján.
A kormányfő a Markus Söder bajor miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai után tartott tájékoztatón számolt be arról, hogy jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén, az mind a lakosság, mind a vállalatok számára biztosított, és ugyanez mondható el az ország 99,9 százalékát tekintve az ívóvízellátással kapcsolatban is.
Hozzátette ugyanakkor, hogy a Duna rekordalacsony vízállása miatt folyamatosan kell lekapcsolni az atomerőmű blokkjait, ez tervezett leállításnak számít.
Úgy tűnik, jelen állás szerint, hogy sor kerülhet akár már ma, de lehet, hogy inkább holnap a paksi erőmű teljes lekapcsolására
– fogalmazott.
Az atomerőmű lekapcsolása mintegy 2000 megawatt termelőkapacitás kiesésével járna. A kormányfő szerint ezt egyelőre importból lehet pótolni, Magyarország ugyanis 3600–3800 megawattnyi importkapacitással rendelkezik.
Az egyébként is feszült energiahelyzetet tovább súlyosbítja, hogy szerdán meghibásodott a Dunamenti Erőmű. Magyar Péter közlése szerint az üzemzavar további 400 megawatt teljesítménykiesést okozott.
Zajlik a javítás, és van rá esély, hogy a nap folyamán újraindul, de az is elképzelhető, hogy egy-két hétig tarthat a javítás – tette hozzá a miniszterelnök.
A két erőmű együttes kiesése így akár 2400 megawatt kapacitást is érinthet. Bár ez elméletileg még fedezhető importból, a magyar villamosenergia-rendszer a következő napokban a szokásosnál nagyobb mértékben szorulhat külföldi forrásokra.
A Paksi Atomerőmű működését a Duna biztosítja hűtővízzel, ezért a folyó szélsőségesen alacsony vízállása és magas hőmérséklete korlátozhatja a blokkok üzemeltetését. A leállítás pontos időpontjáról a folyó állapotának és az energiaellátási helyzetnek a függvényében dönthetnek.
Kapitány István szerdán arról számolt be, hogy a Duna vízszintje tovább csökkent, és újabb negatív rekordot ért el.
A rendkívüli helyzet miatt az előre meghatározott szabályok alapján további átmeneti teljesítménycsökkentés vált szükségessé a Paksi Atomerőműben, amelynek következtében leállították a 3. blokkot.
A gazdasági és energetikai miniszter akkor hangsúlyozta, hogy nem váratlan esemény történt, hanem egy előre kidolgozott szakmai tervet hajtottak végre. Közlése szerint az intézkedés célja az atomerőmű üzembiztonságának megőrzése és az egyes lépések kiszámíthatóságának garantálása volt.
Kapitány István tájékoztatása alapján a kieső villamosenergia-termelést a hazai erőművek fokozottabb bevonásával, megújuló energiaforrásokkal és az import növelésével pótolták. A Világgazdaság is megírta, hogy a rendkívüli aszály és a tartós hőség következtében jelentősen visszaesett a Duna vízhozama.
Július 27-én mínusz 106 centiméteres vízállást mértek Paksnál, amivel minden korábbi negatív rekord megdőlt.
Az alacsony vízállás a Paksi Atomerőmű működésére is hatással volt, mivel a létesítmény hűtését a Duna vize biztosítja. Az erőmű szakemberei ezért július 27-én 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették az 1-es blokk teljesítményét.
A beavatkozásra azért volt szükség, hogy betartsák a blokkok hűtésére használt, majd a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírásokat.