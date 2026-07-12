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munkaszüneti nap
kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete
Magyar Péter

Új munkaszüneti nap lehet Magyarországon, Magyar Péter is beszélt róla szombat este

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Akár már idén tovább bővülhet a munkaszüneti napok száma Magyarországon. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete hétfőtől aláírás gyűjtésbe kezd, hogy december 24. legyen munkaszüneti nap hazánkban. Ugyanakkor lehet, hogy aláírásgyűjtés sikerességétől függetlenül is megtörténik, Magyar Péter miniszterelnök szombat este a Redditen tett rá ígéretet, hogy ha nem idén, de legkésőbb jövőre már szenteste napján sem kell majd dogozni.
Járdi Roland
2026.07.12, 09:48
Frissítve: 2026.07.12, 09:52

Hivatalosan is benyújtotta a népszavazási kezdeményezését a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete, amely azt szeretné elérni, hogy december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítsák – írja a Blikk. A Nemzeti Választási Bizottság helyt adott az indítványnak, így elkezdődhet az aláírásgyűjtés már hétfőtől.

Új munkaszüneti nap
Új munkaszüneti nap lehet Magyarországon, Magyar Péter is beszélt róla szombat este Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Új munkaszüneti nap lehet Magyarországon, akár már idén életbe léphet

A KASZ közleménye szerint 200 ezer szignót kell összegyűjteni szeptember 11-éig, hogy népszavazásra lehessen vinni a kérdést. 

A szervezet azt szeretné elérni, hogy december 24-e piros betűssé válásával a karácsony háromnapos ünnep legyen, így a munkavállalók többsége otthon maradhasson, aki pedig ezt mégsem teheti meg, az dupla bért kapjon szenteste napjáért.

Arra is kitértek, hogy június 1-je óta kétszer is megpróbáltak egyeztetést kezdeményezni a kormánnyal, de egyik alkalommal sem érkezett válasz, ezért átvették az aláíróíveket az NVB-től.

„Furcsa helyzet ez. Úgy tűnik, hogy a témában egyetértés van a választópolgárok, a kormány és a népszavazást kezdeményező KASZ között, ennek ellenére mégis el kell költenünk néhány milliárd forintnyi közpénzt népszavazásra, csak azért, mert a felek között nem valósult meg olyan egyeztetés, amely lehetővé tette volna a kérdés más módon történő rendezését¨ – fűzte hozzá a szervezet, amely már közzé is tett néhány helyszínt, ahol aláírásokat gyűjtenek, a lista pedig folyamatosan frissülni fog.

Akár már idén munkaszüneti nap lehet december 24.

Magyar Péter miniszterelnök is nyitott a javaslatra, a miniszterelnököt szombat este a Redditen kérdezték a felhasználók, többek között december 24-ről is. Azt mondta, hogy a kormánynak vannak arra vonatkozó tervei, hogy a szenteste napja is munkaszünet legyen. Azt is írta, reményei és ígérete szerint már idén, de lehet, hogy csak jövőre válik azzá december 24. napja.

Remélem már idén

– írja a kormányfő, azonban hozzáfűzte, hogy ezt lehet, hogy előre be kell jelenteni. Ebben az esetben csak jövőre lenne munkaszüneti nap az ünnep. A Blikk korábban megkérdezte olvasóit, hányan értenek egyet december 24-e munkaszüneti nappá tételével. Akkor a válaszadók elsöprő többsége, 91 százaléka támogatta a javaslatot, míg mindössze 9 százalék gondolta úgy, ahogy van.

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