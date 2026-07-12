Itt a lista: ezek a műkincsek többet érnek, mint a világ legdrágább luxuspalotái

A műkincsek piacán évről évre bizonyítja, hogy egy-egy ikonikus festmény értéke szinte felbecsülhetetlen lehet. A világ leggazdagabb gyűjtői, múzeumai és alapítványai több százmillió dollárt is hajlandók fizetni egy-egy kiemelkedő alkotásért, amelyek nemcsak művészeti remekművek, hanem történelmi és kulturális szimbólumok is. A legnagyobb aukciókon rendre rekordok születnek, amelyeket elsősorban a Christie's és a Sotheby's aukciósházak tartanak nyilván.

Műkincsek, amelyek rekordokat döntöttek meg/ Fotó: Vémi Zoltán

Hogy egy festmény miért ér ennyit, arra nincs tökéletesválasz. Az árat meghatározza a mű ritkasága, a művész jelentősége, az alkotás története és korábbi tulajdonosai, valamint az is, hogy mekkora presztízst jelent a birtoklása. Egy Leonardo da Vinci-, Picasso- vagy Klimt-festményből már soha nem készül több, ezért ezek az alkotások a világ legkeresettebb befektetései közé tartoznak. Az alábbiakban bemutatjuk az öt legdrágább, nyilvános aukción értékesített festményt.

5. Amedeo Modigliani – Nu couché (Reclining Nude) (2015) – 170,4 millió dollár

Az ötödik helyen Amedeo Modigliani fekvő aktot ábrázoló festménye áll, amely 170,4 millió dollárért talált gazdára. A művész legismertebb aktképei közé tartozó alkotás már elkészülésekor is botrányt kavart, ma pedig a modern művészet egyik ikonikus darabjaként tartják számon. Ritkasága és művészettörténeti jelentősége miatt a gyűjtők egyik legkeresettebb festménye.

4. Pablo Picasso – Les Femmes d'Alger (Version O) (2015) – 179,4 millió dollár

Pablo Picasso 1955-ben készült mesterműve 2015-ben 179,4 millió dollárért kelt el a Christie's aukcióján. A festmény Delacroix azonos című műve előtt tiszteleg, miközben Picasso saját kubista stílusában értelmezi újra a témát. A mű a spanyol festő egyik legjelentősebb alkotásának számít, ezért évek óta a világ legértékesebb festményei között szerepel.

3. Andy Warhol – Shot Sage Blue Marilyn (2022) – 195 millió dollár

Andy Warhol Marilyn Monroe-t ábrázoló portréja 2022-ben döntötte meg a 20. századi művészet aukciós rekordját 195 millió dolláros leütési árával. A pop-art legismertebb alkotásai közé tartozó festmény egyszerre idézi meg Hollywood aranykorát és a modern fogyasztói kultúrát, ezért a gyűjtők körében rendkívül keresett mű.