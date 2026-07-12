Deviza
EUR/HUF355,37 +0,04% USD/HUF311,33 +0,03% GBP/HUF417,19 0% CHF/HUF385,21 +0,04% PLN/HUF81,82 -0,17% RON/HUF67,87 +0,03% CZK/HUF14,65 +0,04% EUR/HUF355,37 +0,04% USD/HUF311,33 +0,03% GBP/HUF417,19 0% CHF/HUF385,21 +0,04% PLN/HUF81,82 -0,17% RON/HUF67,87 +0,03% CZK/HUF14,65 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Bizottság
ketreces állattartás
tojás
sertés
állatjólét
mezőgazdaság
baromfi

Itt van Brüsszel újabb őrült terve: Von der Leyen az év végéig betiltaná a ketreces tartást a baromfiknál – aranyárban mérhetik a tojást hamarosan

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az Európai Bizottság július 7-én bemutatott állattenyésztési stratégiája célzott állatjóléti jogszabály-módosításokat jelez a tojótyúkokra, brojlerekre és a sertésekre. A tojás árára várhatóan érezhető hatást gyakorolhat, ha teljesen beitltják a ketreces tartást. Márpedig év végéig erre fognak konkrét tervet bemutatni.
Dénes Zoltán
2026.07.12, 09:59
Frissítve: 2026.07.12, 11:08

Újabb fordulóponthoz ért az európai állattartás: az Európai Bizottság még az idén jogszabályi javaslatot készíthet a ketreces tartás kivezetéséről a baromfiágazatban. A döntés különösen érzékenyen érintheti Magyarországot, ahol a tojótyúkok döntő részét még mindig ketreces technológiában tartják, így a tojás ára szinte biztosan drágulna.

tojás, baromfi, ketreces tartás, Európai Bizottság
Drágulhat a tojás az további állatóléti intézkedések nyomán, amiket az Európai Bizottság lengetett be Fotó: Nemeth Andras Peter

Fontos megjegyezni, hogy egyelőre nem végleges tilalomról, hanem bizottsági menetrendről van szó. Az Európai Bizottság július elején elfogadott állattenyésztési stratégiája szerint célzott állatjóléti jogszabály-módosításokat készítenének elő a tojótyúkok, a brojlerek és a sertések esetében. A dokumentum az átállást különböző átmeneti időszakokkal és pénzügyi támogatással képzeli el, vagyis Brüsszel is számol azzal, hogy a gazdálkodók számára újabb jelentős beruházási terhet jelentene a változás. Az uniós baromfitartási szabályok legutóbb 2012. január 1-jén és 2013-ban változtak érdemben, amikor a hagyományos ketreceket betiltották, és a tojótyúkok számára kötelezővé tették a nagyobb, fészkelőhellyel, kapirgálótérrel és ülőrúddal felszerelt berendezéseket.

Így hatna a tojás árára a Bizottság terve

A legnagyobb magyarországi hatása várhatóan a tojáságazatban lenne az intézkedésnek. Magyarországon ugyan az elmúlt években csökkent a ketreces tartás aránya, de továbbra is ez a meghatározó technológia. A Baromfi Termék Tanács adatai szerint, az utóbbi években 4–4,3 millió tyúkot állítottak termelésbe, a regisztrált tojástermelés pedig évi 1,2 milliárd darab körül alakult. A hazai önellátottság a háztáji termeléssel együtt nagyjából 80 százalékos.

A magyar tojáságazat szerkezete azonban jelentősen eltér az uniós átlagtól. Míg az EU-ban 2024-re a ketreces tartás aránya 38,1 százalékra csökkent, Magyarországon az utóbbi öt évben 84,4 százalékról 75,3 százalékra mérséklődött. Ez azt jelenti, hogy az átállási kényszer nálunk jóval nagyobb lenne, mint azokban a tagállamokban, ahol a termelők már korábban nagyobb arányban álltak át mélyalmos, szabadtartásos vagy ökológiai rendszerekre.

A számok alapján a magyar tojóállomány jelentős része érintett lehet. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025. december 1-jén 8,6 milliós tojóállomány volt Magyarországon, ami 5,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ha a ketreces tartás aránya továbbra is a korábbi években mért magas szinten van, akkor több millió férőhely sorsáról lehet szó.

Gazdasági szempontból az átállás három fő területen okozhat feszültséget:

  • Az első a beruházási igény: a ketreces rendszerek lecserélése vagy átalakítása új istállótechnológiát, nagyobb férőhelyigényt, más tartástechnológiát és sok esetben telephelyi fejlesztést követelhet. 
  • A második a termelési költség: az alternatív rendszerekben jellemzően magasabb lehet az élőmunka-, alom-, energia- és állategészségügyi költség. 
  • A harmadik a piaci verseny: ha az importtermékekre nem vonatkoznak azonos állatjóléti elvárások, akkor az uniós termelők versenyhátrányba kerülhetnek az olcsóbb, harmadik országból érkező tojással vagy tojástermékekkel szemben.

A fogyasztói árakra gyakorolt hatás sem lenne elhanyagolható. A KSH adatai szerint az étkezési tyúktojás felvásárlási ára (tehát amennyiért a termelők értékesítették) 2025-ben darabonként 50 forint volt, ami 23 százalékkal meghaladta a 2024-es szintet. Egy kötelező technológiaváltás újabb költségsokkot jelenthetne, amelynek egy része idővel megjelenhet a bolti árakban is. Ez különösen érzékeny kérdés, mert a tojás alapvető élelmiszer, a magyar fogyasztás pedig továbbra is magas: a legutóbb mért adat szerint fejenként évente 233 darab körül alakult.

Ha letudták a barofmit, jöhet a sertés

A sertéságazat szintén érintett lehet, bár ott a folyamat később indulhat. A Bizottság tervei szerint a sertésjóléti szabályok felülvizsgálata 2027 második negyedévéig kerülhet napirendre, és ebben a kocák tartásának átalakítása is szerepet kaphat. Magyarországon 2025 végén 2,9 millió sertést tartottak, ezen belül az anyakocák száma 177 ezer volt. Vagyis ha a kocatartásra vonatkozó ketreces vagy szűk mozgásterű rendszereket is korlátoznák, az a hazai sertéstelepek egy részénél szintén beruházási kényszert okozhatna.

Magyarország számára ezért a következő időszak egyik fontos kérdése, hogy lesz-e uniós ketrectilalom és ha igen az milyen határidővel, milyen támogatással és milyen importvédelmi feltételekkel vezetnék be. Ha az átállás túl gyors és forrás nélküli lenne, az a hazai tojástermelők költségeit, a fogyasztói árakat és az önellátottságot is kedvezőtlenül érintené. 

Fehérjealapú cselekvési terv is készül

Az állattenyésztési stratégia egy fehérjealapú cselekvési tervvel egészül ki . Ezek a kezdeményezések együttesen a stratégiai függőségek csökkentését, az európai élelmezésbiztonság megerősítését, valamint egy erősebb, ellenállóbb és stratégiaibb európai agrár-élelmiszeripari rendszerhez való hozzájárulást céloznak. A fehérjealapú cselekvési terv célja továbbá az EU-ban termesztett fehérje kínálatának és felhasználásának növelése. 2025-ben az olajos magvakból és fehérjenövényekből származó fehérje mindössze 25%-a származott az EU-ból. A terv célja, hogy 2035-re ezt az arányt 35%-ra növelje. A Bizottság támogatni fogja az európai fehérjenövény-termesztést, és javítja az EU-ban termesztett fehérjék versenyképességét.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu