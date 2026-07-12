Az összeomlás szélén az orosz légiközlekedés: az ukrán dróntámadások miatt egyre több repteret kell lezárni Oroszországban

Oroszországi repülőterek sorát állították le a forgalmat a biztonsági kockázatok miatt. Bár amióta ezek a létesítmények is az ukrán válaszcsapások célpontjai lettek, gyakoriak az orosz repülőterek lezárásai, a légiutak korlátozásai, az elmúlt néhány órában azonban sorozatban kellett ilyen intézkedésket hozni.

Az öszeomlás szélén az orosz légiközlekedés: az ukrán dróntámadások miatt egyre több repteret kell lezárni /Fotó: Aeroflot

A közel-keleti helyzet tette kockára az érintett járatok biztonságát

A legfrissebb, ma hajnali (moszkvai idő szerint már reggeli) hír szerint visszatért az indulási repülőtérre az Asztana-Dubaj járat a térségben kialakult helyzet miatt visszatért az indulási repülőterére. Az Egyesült Arab Emírségek Védelmi Minisztériuma ugyanis iráni rakéták és pilóta nélküli repülőgépek elfogásáról számolt be. Katar és Bahrein területe felett visszavertek egy rakétatámadást – írja az orosz TASZSZ hírügnökség az Air Astana közleményét idézve. Mint a bejelentésből kiderül, két intézkedés történt „a közel-keleti helyzet ma kezdődött eszkalálódása miatt":

a KC205-ös Asztana-Dubaj járat, amely július 12-én reggel 7:10-kor indult Asztanából, visszatért az indulási repülőtérre.

a július 12-én reggel 8:50-kor induló KC897-es Almati-Dubai járatot törölték.

A légitársaság figyelmeztetett, hogy a menetrend további változásait később jelentik be.

Hét orosz reptér a mai listán

Ma ideiglenes korlátozásokat vezettek be ma, amely a repülőgépek érkezését és indulását is érinti az Izsevszki repülőtéren – jelentette a Roszavijcija a Max című lapban. Ehhez a bejelentés nem közölt indoklást, de a hét korábbi napjain pilóta nélküli repülőgépek miatt kockázatok miatt kellett extra biztonsági intézkedéseket hozni például az Interfax szerint. A repülőtér az Udmurt köztársaság fővárosától mintegy 15 kilométerre található, jellemzően belföldi oroszországi járatokat fogad és indít.

Lényegében az izsevszkivel azonos megfogalmazásban, de mintegy 40 perccel korábban tették közzé a szintén ideiglenes korlátozások elrendelését Csebokszári repülőterén. A Szövetségi Légi Szállítási Ügynökség (Roszavijacia) azt írja, hogy a intézkedésekre van szükség a repülésbiztonság garantálásához. Csebokszári a Csuvas Köztársaság fővárosa, és szintén volt már ukrán dróntámadások célpontontja.