Napelemek: valóságos forradalom zajlik a háttérben, soha nem látott energiatermelést ígérnek szakértők

A perovszkit félvezetők rendkívül hatékonyan alakítják át a napfényt elektromos energiává. Ráadásul olcsók és kifejezetten könnyűek. Kutatók egy olyan hármas csatlakozású napelemet fejlesztettek ki, amely különböző perovszkit rétegekből áll. A Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) csapata a hatékonyság növelése érdekében grafén-oxidból és önrendeződő monorétegből (SAM) hozott létre egy újfajta kettős réteget a lyukvezetés javítására. A kutatás eredményeit összegző cikk a Joule tudományos folyóiratban jelent meg.

A perovszkit alapú hármas csatlakozású napelemeknek jelentős piaci előnyeik vannak a jelenleg elterjedt szilíciumtechnológiával szemben. / Fotó: Laura Canil / HZB

Olcsóbb, könnyebb, hatékonyabb napelemeket ígér az új technológia

Ez az innovatív megoldás egyszerre növeli a teljesítményt és a hosszú távú stabilitást. A tanulmány szerint a napelem 27,3 százalékos hatékonyságot ért el, és több mint 770 órányi működés után is stabil maradt. A többrétegű cellák lényege, hogy a különböző sávszélességű anyagok egymásra építésével a fényspektrum sokkal nagyobb része hasznosítható.

A lyukvezetés (vagy más néven hiányvezetés) a félvezető anyagokban – például a tranzisztorokban és diódákban – zajló áramvezetési mechanizmus. Amikor egy elektron elhagyja a helyét (a kovalens kötést), egy üresedés, úgynevezett "lyuk" keletkezik, amely pozitív töltésű részecskeként viselkedik. Amikor egy szomszédos elektron betölti ezt a lyukat, a lyuk vándorol, és ez a mozgás elektromos áramot hoz létre.

Az eljárás alacsony gyártási költséget és csekély súlyt ígér, így a panelek rugalmas hordozófelületekre is felszerelhetők.

A szakemberek három különböző perovszkit elnyelőt rétegeztek egymásra. Steve Albrecht, a HZB Perovszkit Tandem részlegének vezetője szerint a struktúra egy Big Mac-hez hasonlít, ahol a zsemléket különféle töltelékek választják el egymástól. A fejlesztés fókuszában a középső és a hátsó alcellák közötti réteg állt. A hátsó elnyelő réteg egy alacsony sávszélességű, ón-ólom alapú félvezető. Ezen a ponton a hagyományosan használt PEDOT:PSS polimer gyors minőségromlást és fényelnyelési veszteséget okoz.

A PEDOT:PSS a poli(3,4-etiléndioxi-tiofen) és a poli(sztirol-szulfonát) keverékéből álló polimer. Kiváló elektromos vezetőképességéről, optikai transzparenciájáról és oldhatóságáról ismert, ezért széles körben alkalmazzák napelemekben, OLED kijelzőkben, antisztatikus bevonatokban és bioelektronikai eszközökben.

Dr. Philipp Tockhorn csoportvezető ezért szisztematikusan vizsgálta a különböző lyukvezető rétegek hatását. Az ólomalapú celláknál már bevált SAM monorétegeket alkalmazták, amelyek nagy szerves molekulákból állnak, és önállóan rendeződnek egyetlen sorba. A tiszta SAM réteg az ón-ólom környezetben önmagában nem működött jól a lassú töltéstranszport miatt.