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napelem
napenergia-hasznosítás
kutatási eredmény

Napelemek: valóságos forradalom zajlik a háttérben, soha nem látott energiatermelést ígérnek szakértők

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A Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) kutatói megalkottak egy új háromrétegű perovszkit cellát, amely innovatív szerves molekularétegek segítségével több mint 770 órás folyamatos működés után is megőrzi kiemelkedő teljesítményét. Az ultrakönnyű szerkezet olcsó gyártást és a hagyományos paneleknél magasabb energiatermelést ígér, ami forradalmasíthatja a napelemgyártást.
Lehoczky Milán
2026.07.12, 08:23

A perovszkit félvezetők rendkívül hatékonyan alakítják át a napfényt elektromos energiává. Ráadásul olcsók és kifejezetten könnyűek. Kutatók egy olyan hármas csatlakozású napelemet fejlesztettek ki, amely különböző perovszkit rétegekből áll. A Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) csapata a hatékonyság növelése érdekében grafén-oxidból és önrendeződő monorétegből (SAM) hozott létre egy újfajta kettős réteget a lyukvezetés javítására. A kutatás eredményeit összegző cikk a Joule tudományos folyóiratban jelent meg

napelem, szilícium, perovszkit, perovskite
A perovszkit alapú hármas csatlakozású napelemeknek jelentős piaci előnyeik vannak a jelenleg elterjedt szilíciumtechnológiával szemben. / Fotó: Laura Canil / HZB

Olcsóbb, könnyebb, hatékonyabb napelemeket ígér az új technológia

Ez az innovatív megoldás egyszerre növeli a teljesítményt és a hosszú távú stabilitást. A tanulmány szerint a napelem 27,3 százalékos hatékonyságot ért el, és több mint 770 órányi működés után is stabil maradt. A többrétegű cellák lényege, hogy a különböző sávszélességű anyagok egymásra építésével a fényspektrum sokkal nagyobb része hasznosítható.

A lyukvezetés (vagy más néven hiányvezetés) a félvezető anyagokban – például a tranzisztorokban és diódákban – zajló áramvezetési mechanizmus. Amikor egy elektron elhagyja a helyét (a kovalens kötést), egy üresedés, úgynevezett "lyuk" keletkezik, amely pozitív töltésű részecskeként viselkedik. Amikor egy szomszédos elektron betölti ezt a lyukat, a lyuk vándorol, és ez a mozgás elektromos áramot hoz létre.

Az eljárás alacsony gyártási költséget és csekély súlyt ígér, így a panelek rugalmas hordozófelületekre is felszerelhetők.

A szakemberek három különböző perovszkit elnyelőt rétegeztek egymásra. Steve Albrecht, a HZB Perovszkit Tandem részlegének vezetője szerint a struktúra egy Big Mac-hez hasonlít, ahol a zsemléket különféle töltelékek választják el egymástól. A fejlesztés fókuszában a középső és a hátsó alcellák közötti réteg állt. A hátsó elnyelő réteg egy alacsony sávszélességű, ón-ólom alapú félvezető. Ezen a ponton a hagyományosan használt PEDOT:PSS polimer gyors minőségromlást és fényelnyelési veszteséget okoz.

A PEDOT:PSS a poli(3,4-etiléndioxi-tiofen) és a poli(sztirol-szulfonát) keverékéből álló polimer. Kiváló elektromos vezetőképességéről, optikai transzparenciájáról és oldhatóságáról ismert, ezért széles körben alkalmazzák napelemekben, OLED kijelzőkben, antisztatikus bevonatokban és bioelektronikai eszközökben.

Dr. Philipp Tockhorn csoportvezető ezért szisztematikusan vizsgálta a különböző lyukvezető rétegek hatását. Az ólomalapú celláknál már bevált SAM monorétegeket alkalmazták, amelyek nagy szerves molekulákból állnak, és önállóan rendeződnek egyetlen sorba. A tiszta SAM réteg az ón-ólom környezetben önmagában nem működött jól a lassú töltéstranszport miatt.

Cél a 30 százalék feletti hatékonyság

Yeonghun Yun a tanulmány egyik társszerzője elmondta, hogy a probléma megoldására egy extra hordozóréteggel kísérleteztek a SAM alatt. A kutatók végül felfedezték, hogy a grafén-oxid (GO) bevonat morfológiailag és elektronikusan is stabilizálja az elválasztó felületet. A GO/SAM kettős réteg beépítése drasztikusan csökkentette az optikai veszteségeket a hagyományos megoldásokhoz képest. 

A 27,3 százalékos hatásfok kiemelkedő eredménynek számít ebben a technológiai kategóriában. A tartós tesztelés során a cellák megőrizték eredeti teljesítményük több mint 90 százalékát, ami új stabilitási rekordot jelent. 

Albrecht professzor úgy véli, hogy az egyedi perovszkit rétegek minőségének további finomításával a jövőben a 30 százalékos hatékonyság is elérhetővé válik.

A perovszkit alapú hármas csatlakozású napelemeknek jelentős piaci előnyeik vannak a jelenleg elterjedt szilíciumtechnológiával szemben. A legfontosabb gazdasági és gyakorlati tényezők a következők:

  • A szilíciumcellák előállítása rendkívül energiaigényes, magas hőmérsékletű és tiszta téri folyamatokat igényel. Ezzel szemben a perovszkit rétegek folyadékfázisból, egyszerűbb és olcsóbb kémiai eljárásokkal, lényegesen kisebb energiabefektetéssel vihetők fel a felületekre.
  • A rideg és nehéz szilíciumtáblákkal ellentétben a perovszkit anyagok ultrakönnyűek. Mivel hajlékony hordozófelületekre is felvihetők, teljesen új piaci szegmenseket nyitnak meg, így járművek karosszériáján, hordozható elektronikai eszközökön vagy akár épületek ablakain és íves homlokzatain is alkalmazható lesz.
  • A hagyományos szilícium napelemek fizikai korlátok (az úgynevezett Shockley–Queisser-határ) miatt maximum 29 százalék körüli hatékonyságra képesek.

Ugyanakkor a legelterjedtebb szilícium napelemek hatásfoka ma átlagosan 17-22 százalék között mozog. A kereskedelmi forgalomban kapható monokristályos panelek hozzák a magasabb, 20-24 százalékos csúcsértékeket, míg a kedvezőbb árú polikristályos típusok hatékonysága 15-18 százalék körül alakul.

A perovszkit cellák említett 30 százalékos hatásfokú működéséhez mikrométeres nagyságrendű, rendkívül vékony rétegek is elegendőek. Ez a minimális anyagigény egyaránt csökkenti a globális ellátási láncoktól való függőséget és a nyersanyagköltségeket.

Bár a laboratóriumi eredmények kiemelkedőek, a technológia tartóssága és nagy felületen történő gyártása még további fejlesztéseket igényel.

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