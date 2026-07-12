Gőzerővel zajlanak a komlói vasútvonal újranyitásához szükséges munkák – ezt írta Facebook oldalára vasárnap délelőtt. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid megszólalt: gőzerővel zajlik a komlói vasútvonal megnyitásának előkészítése, már az időpont is megvan, mikor adják át a forgalomnak Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Vitézy szerint az elmúlt hetekben intenzív pályakarbantartási munkákat végzett a MÁV-csoport a Dombóvár–Komló vasútvonalon, hogy

augusztus 1-jétől ismét menetrend szerinti személyvonatok közlekedhessenek Komlóra.

Emlékeztetett rá, hogy a 47-es vonal személyszállítása Lázár János döntésének köszönhetően 2023-ban szűnt meg, most pedig újra visszakapja vasúti kapcsolatát a térség.

A munkák során 6500 vasbeton alj furatjavítását végezték el a szakemberek, köztük a Komló állomási vágányok teljes körű javítását is. Összesen 18,4 kilométer hosszban történt vágányszabályozás, amelyhez kapcsolódóan hét útátjárót is fel kellett bontani és visszaépíteni Mindszentgodisa, Magyarszék, Mecsekpölöske, Mecsekjánosi és Komló térségében.

Emellett mintegy 750 tonna zúzottkő került a pályába.

Amikor tavasszal a miniszteri felkérésem után ellátogattam Komlóra, azt mondtam: véget kell vetni a vasútrombolás korszakának és el kell kezdeni a vasút újjáépítését. A komlói vasútvonal ennek az egyik első kézzelfogható példája

– fogalmazott Vitézy Dávid, aki azt ígérte, hogy augusztus 1-jétől ismét kétóránként indulnak személyvonatok Dombóvár és Komló között, csatlakozva a Budapest–Pécs InterCity-hálózathoz. A pályán elvégzett munkáknak köszönhetően a vonatok ismét 60 km/h sebességgel, üzembiztosan közlekedhetnek. "Augusztus 1-jén Komlón találkozunk!" – írta a közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy láthatóan régóta szívügyén viseli a komlói vasútvonal sorsát. A vonal 2023-as bezárásakor is jelen volt, akkor azt mondta, „a korábbi szocialista kormányok állandó megszorítási kapkodása keretében bevezetett, és 2010-ben, a mai kormány megválasztásakor nagyrészt visszacsinált vasútvonal-bezárások formájában ölt majd testet”. Az új közlekedési államtitkár, Nagy Bálint úgy kommentálta elődje szavait, hogy „Vitézy Dávidnak megártott a meleg…! Valószínűleg ezért felejtette el, hogy fél évvel ezelőttig ő felelt a közlekedésért.”





